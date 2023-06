Gläubige und Gewitter sorgen für frischen Wind in Bockhorn

Einzug in die festlich geschmückte Kirche: Stimmungsvoll präsentierte sich das Bockhorner Gotteshaus beim Jubiläumsgottesdienst. © Pfarrgemeinde Bockhorn

„Frischer Wind“: Das war das Motto für den großen Jubiläumsgottesdienst anlässlich des 300. Geburtstags der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Bockhorn. Das passte im doppelten Sinne, denn ein Gewitter meldete sich währenddessen auch an. Klar, dass die Pfarrgemeinde eher den frischen Wind meinte sinnbildlich für „frischen Schwung und Energie, den wir nur durch unsere bunt gemischte Gemeinschaft, durch das Miteinander von Jung und Alt in unsere Kirche bringen“, wie es Pfarrgemeinderatsvorsitzende Berta Felske formulierte.

Bockhorn – Viele Gruppen, über Kommunionkinder, Firmlinge, Landjugend, Liturgiekreis, Pfarrgemeinderat bis hin zu den Kirchenverwaltungen und dem Arbeitskreis Ökumene, für den der evangelische Pfarrer Roland Fritsch vor Ort war, brachten sich in den Gottesdienst ein. Prominentes Gesicht war dabei auch Weihbischof Bernhard Haßlberger. Kirchenchor, Rhythmix und die Chöre von Stella Cadente machten ebenfalls einen frischen, musikalischen Wind. Und dann eben noch das kurze Gewitter, bei dem der Wind laut Felske „schon recht heftig durch alle offenen Türen blies“.

In ihrer Hinführung zum Gottesdienst meinte sie: „Den Geist Gottes können wir nicht sehen, aber wir können sehen, wie er wirkt. So wie man den Wind selbst nicht sehen kann.“ Passend dazu wurden am Ende des Gottesdienstes Windräder als Erinnerung an einen besonderen Tag verteilt.

Das Festjahr zum 300. Kirchengeburtstag ist damit aber noch lange nicht vorbei. Im Juli ist einiges geplant. Den Anfang macht das Kirchenpatrozinium am 2. Juli mit dem Bockhorner Kirchenchor und anschließendem Pfarrfest mit Musik. Am 7. Juli gibt es im Pfarrgarten ein Sommerkino, und am 22. und 23. Juli folgt eine Ausstellung zur Kirchengeschichte im Pfarrheim. „Auch der September ist nicht ohne Veranstaltung, denn unsere Chorgruppe Rhythmix bietet mit ,Rhythmix to go‘ eine musikalische Wanderung durch Bockhorn zur Pfarrkirche an“, berichtet Felske.

Der Kirchweihsonntag, 15. Oktober, wird traditionell gefeiert. Genau eine Woche später steigt dann um 16 Uhr das Mariensingen, ein Gemeinschaftsprojekt der Kirchenchöre Kirchasch und Hörgersdorf und der Eschlbacher Singsaiten. Den Abschluss des Jubiläumsjahrs bildet das Adventssingen am Sonntag, 10. Dezember.