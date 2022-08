Von der Bühne ins Goldene Buch: Gemeinde Bockhorn feiert Kinder- und Jugendchor Stella Cadente

300 Zuhörer auf dem Rathausplatz

Von Friedbert Holz schließen

Nach seiner Auszeichnung mit dem Kulturpreis 2021, konnte der Kinder- und Jugendchor Stella Cadente nun endlich mit seiner Chorleiterin in seiner Heimatgemeinde Bockhorn auftreten.

Bockhorn – Es war Zeit geworden für dieses Konzert auf dem Rathausplatz: Schon im Frühjahr hatte der Kinder- und Jugendchor Stella Cadente (deutsch: Sternschnuppe) mit seiner Leiterin Gertraud „Gertie“ Angermaier den Kulturpreis 2021 des Landkreises verliehen bekommen. Nun konnte auch die Gemeinde „ihre“ Chorgemeinschaft feiern, die schon seit 24 Jahren mit Sangesleistungen von sich hören lässt. Und zwar am Sonntagabend vor einer rund 300 Personen umfassenden Fan-Gemeinschaft.

Alle drei Formationen sangen live auf einer eigens erstellten Bühne, deren Material und Aufbau von einer örtlichen Gerüstfirma zur Verfügung gestellt worden war: der Kinderchor, der Intermezzochor sowie der Chor der Jugend. Freilich traten auch wieder einige herausragende Solistinnen auf, etwa die Schwestern Anna und Katharina Hörmannsdorfer, Pia Surkau, Conny Gaigl, Dani Greiner und Susanna Dubale. Sie alle präsentierten ihr Können in 14 verschiedenen Stücken, begleitet von Maria Reiser und Feli Loidl (Klavier), Stephan Glaubitz (Bass), Lilly Angermaier (Cello) und Edi Karbaumer (Schlagzeug).

Kinder- und Jugendchor: Rund 300 Zuhörer auf dem Rathausplatz

Selbstverständlich waren ihre Eltern, Freunde und Bekannte zu diesem Sommerkonzert gekommen, aber auch viele Bockhorner, die Spaß an schönem Gesang haben – sogar Musik-Prominenz in Person von Martina Eisenreich. So füllten immerhin rund 300 Gäste den Platz vor dem Rathaus, der an diesem lauen Sommerabend eine prächtige Kulisse für dieses besondere Konzert bot.

„Wir haben rund zwei Monate mit den rund 70 Sing-Begeisterten geübt, leider sind kurz vor unserem Auftritt ein paar krank geworden“, berichtete Chorleiterin Gertie Angermaier, bevor sie ihre Mitglieder zur Bühne brachte.

Bürgermeister: „Viele lokale Talente“

Begeistert waren neben der großen Zuhörerschaft, der an diesem Abend internationales Liedgut wohl wichtiger war als deutscher Fußball, auch Bürgermeister Lorenz Angermaier. „Wenn ich den Jahresbericht der Kreismusikschule Erding lese, fällt mir immer wieder auf, dass Bockhorn, auf seine Einwohnerzahl bezogen, stets einen hohen Prozentsatz an herausragenden Musikanten stellt, manchmal sogar am meisten. Das liegt wohl vor allem – neben den vielen lokalen Talenten – an Chorleiterin Gertie, die schon früh Kinder und Jugendliche an Musik heranführt und mittlerweile breite Altersschichten bedient, mit diesen Chören bei Hochzeiten oder Gottesdiensten auftritt.“ Erst vor kurzem hätten sogar einige aus der „Stella-Cadente-Gemeinschaft“ bei einem zweiteiligen ZDF-Film in Italien zusammen mit Martina Eisenreich gesungen.

+ Ins Goldene Buch der Gemeinde durfte sich die Chorleiterin anschließend im Beisein von Bürgermeister Lorenz Angermaier eintragen. © Friedbert Holz

Chorleiterin: Auszeichnung wurde an ihrem Heimatort nachgeholt

Da Gertie Angermaier bei der eigentlichen Ehrung „ihres“ Chors im Frühjahr wegen Corona nicht dabei sein konnte, „obwohl sie zuhause, in schwarzem Chor-Kleid samt roter Blume, online alles verfolgt hatte“, wurde diese Auszeichnung nun an ihrem Heimatort nachgeholt. Neben einem großen Blumenstrauß wurde ihr die Ehre zuteil, stellvertretend für die Leistungen von Stella Cadente einen Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde zu schreiben.

„Denn Musik“, so zitierte Bockhorns Rathauschef den französischen Schriftsteller Victor Hugo, „drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“. Schweigen war auch an diesem Abend nicht wirklich möglich – nach Konzert-Ende begleitete lang anhaltender Beifall die Gesangskünstler.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.