Falsch geblinkt: Mercedes rammt Lkw

Von: Hans Moritz

Im Getreidefeld neben der B388 landeten der Mercedes und der Lkw. © Hans Moritz

Schwer verletzt worden sind ein Mann und eine Frau aus dem Landkreis Schwäbisch Hall bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der B388 bei Grünbach. Der Hergang – mindestens ungewöhnlich.

Grünbach - Nach Angaben der Polizei blinkte der Fahrer eines Mercedes gegen 10 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Grünbach Richtung Taufkirchen rechts, bog dann aber links ab. In diesem Moment hatte der Fahrer eines Lkw aus dem Raum Velden, der in gleicher Richtung fuhr, aber bereits zum Überholen angesetzt. Die Fahrzeuge rammten sich, kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und landeten in einem Getreidefeld.



Der Rettungshubschrauber Christoph 14 aus Traunstein landete an der Unfallstelle auf der B388. Die Strecke war längere Zeit gesperrt. © Hans Moritz

Der Fahrer wurde vom Rettungshubschrauber Christoph 14 aus Traunstein in eine Klinik geflogen, die Frau kam vor Ort ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Erdinger Polizei, die Feuerwehren Grünbach und Bockhorn sowie das BRK mit drei Fahrzeugen, Notärztin und Einsatzleiter Rettungsdienst. Die B388 war mehrere Stunden lang gesperrt. ham