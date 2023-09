Erste Ernte für die „Bunte Biomasse“

Von: Friedbert Holz

Ein Feld, zwei Profiteure: Johannes Zollner (l.) hat rund 25 Tonnen Biomasse für seinen Betrieb geerntet, Leopold Bindings (r.) Familie hatte dafür die Fläche bereitgestellt. © Roland Albrecht

Mit dem Projekt „Bunte Biomasse“ soll Mais durch ertragreiche, mehrjährige Wildpflanzen-Mischungen zur Biomasseproduktion ersetzt werden. Auch der Familienbetrieb Binding in Grünbach hat mitgemacht. Jetzt war die erste Ernte.

Grünbach/Eitting – Die biologische Vielfalt hat auf landwirtschaftlichen Flächen auch im Landkreis Erding nach Meinung von Umwelt- und Klimaforschern dramatisch abgenommen. Daher setzen sich seit Frühjahr 2019 die Veolia-Stiftung, der Deutsche Jagdverband und die Deutsche Wildtier-Stiftung für ein Modell zum Schutz der Biodiversität in Agrarlandschaften ein. Mit dem Projekt „Bunte Biomasse“ soll Mais durch ertragreiche, mehrjährige Wildpflanzen-Mischungen zur Biomasseproduktion ersetzt werden. Auch der Familienbetrieb Binding in Grünbach hat mitgemacht. 2022 war Aussaat, und jetzt stand die erste Ernte auf dem Programm.

Doch um was geht’s genau? „Dieses Projekt soll einen Beitrag dazu leisten, den Anbau von pflanzlicher Biomasse als Substrat für Biogasanlagen enger an Natur- und Artenschutz zu koppeln. Hierzu wurden in ganz Deutschland Landwirte und Betreiber von Biogasanlagen gesucht, die bereit sind, einen Teil ihrer Mais-Anbaufläche durch mehrjährige Wildpflanzenkulturen zu ersetzen“, erklärt Odile Binding.

Dafür erhalten die Landwirte über das Projekt und mit Hilfe regionaler Unterstützer einen Ausgleich für etwaige Verluste beim Deckungsbeitrag: Mit bis zu 250 Euro pro Hektar Fläche und Jahr wurde diese Leistung einmalig honoriert, der Vertrag im Projekt läuft insgesamt drei Jahre. Zudem wurden sie beraten zur Sommer-Ansaat mehrjähriger Arten, zur Pflege und Düngung sowie zur Nutzung des späteren Aufwuchses. „Der Vorteil dieses Bewuchses gegenüber Mais liegt unter anderem darin, dass diese Flächen Bodenbrütern im Frühjahr Nistmöglichkeiten bieten. Außerdem verbessert das vielfältige Angebot an Blüten die Nahrungsressourcen für Bienen und Schmetterlinge, davon wiederum profitieren Vögel und Fledermausarten“, so die Landwirtin. „Damit gelingt uns eine Artenschutz fördernde Produktion, die allen nützt: der Natur, den Landwirten und der Gesellschaft.“

Vor kurzem nun wurde geerntet: Johannes Zollner, der bei Eitting eine Biogasanlage sowie größere Gewächshäuser betreibt, holte in Grünbach in drei Fuhren insgesamt rund 25 Tonnen Frischmasse von Bindings Feld ab. „In unserer Anlage wird diese Masse mit Mais, Getreide-Silage, Sonnenblumen und Gras vermischt. Daraus entsteht im Gärungsprozess Gas, etwa drei Megawatt an Leistung. Davon“, so Zollner, „nutzen wir etwa 75 Prozent als Wärme zur Trocknung von Körnermais, aber auch in unseren Gewächshäusern. Die restlichen 25 Prozent fließen als Strom ins Netz“.

Zollner hält das Projekt für eine gute Sache, auch wenn er schätzt, dass der Ertrag aus der Ernte der Bunten Biomasse etwa nur ein Viertel von Mais ausmachen dürfte. Er würde es beispielsweise befürworten, dass Landwirte die vier Prozent stillgelegte Fläche, die im Rahmen des europäischen Green Deals vorgesehen sind, für den Anbau Bunter Biomasse nutzen könnten. Wie viele Nachahmer das Projekt finden wird, muss sich noch zeigen.