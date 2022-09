Ehepaar mit ausgeprägter sozialer Ader

Von: Friedbert Holz

Das Jubelpaar Mathilde und Dr. Werner Czudnochowsky (vorne) feierte unter anderem mit (hintere Reihe, v. l.) Tochter Sonja, Cornelia Rieder und Bertha Felske vom Pfarrgemeinderat sowie Bürgermeister Lorenz Angermaier. © Friedbert Holz

Sie wurden im gleichen Kreißsaal des Erdinger Krankenhauses geboren, nur ein Jahr voneinander getrennt. Sie besuchten beide die Oberrealschule der Kreisstadt, wo sie in der gleichen Klasse 1968 das Abitur machten. Ansonsten kamen Mathilde und Dr. Werner Czudnochowsky, die nun Goldene Hochzeit feierten, aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammen. Eine Gemeinsamkeit ist dafür ihre ausgeprägte soziale Ader.

Grünbach – Das Paar wohnt seit 1976 im Elternhaus Mathildes in Grünbachs Mitte. Sie, heute 75, war das einzige Kind der Familie Forster, die im Ort bis 1975 eine Landwirtschaft samt Metzgerei und Gasthaus betrieb. Schon in jungen Jahren musste sie zuhause helfen, wählte aber auf Anraten ihrer Tante den Beruf Lehrerin. Dazu studierte sie in München Geografie und Wirtschaft, traf dabei ihren späteren Mann Werner, einen Medizinstudenten. Der 74-Jährige entstammt einer alten Glockengießer-Familie aus Russland, die über Polen, die Pfalz und Baden-Württemberg schließlich auch in Erding Fuß gefasst hatte.

1972, gegen Ende der Olympischen Spiele in München, heiratete das Paar und bezog ein sogenanntes Ehe-Apartment im Olympischen Dorf, „zuvor hatten Ruderer aus Neuseeland dort gewohnt“, erinnert sich der Jubilar. Nach fast gleichzeitigem Ende ihrer Studien – sie war nun Referendarin, er Medizinal-Assistent – zogen sie nach Neuburg an der Donau, wo 1975 Tochter Sonja zur Welt kam, heute Krankenschwester. Ein Jahr später siedelte die Familie nach Grünbach um. Sie hatte eine Anstellung in Dorfen am Gymnasium gefunden, er leistete im Fliegerhorst Erding seinen Wehrdienst als Stabsarzt. Daraufhin ließ er sich zum Arzt für Allgemeinmedizin in Dorfen und Erding ausbilden, entschied sich aber letztlich nicht für eine eigene Praxis, sondern startete eine weitere Schulung zum Frauenarzt im Klinikum Erding. Dort wurde 1980 Sohn Ulrich geboren, mittlerweile auch Arzt.

Soziale Projekte hatten es den Eheleuten immer schon angetan, und so engagierte sich Mathilde für Kinderpatenschaften in Auslandsschulen. So kam etwa die Partnerschaft mit einem Lyzeum in Polen zustande, auch organisierte sie Veranstaltungen zu Umweltthemen. Sie und ihr Mann sind in der Pax-Christi-Gruppe Erding und der Flüchtlingshilfe, der Jubilar ist Gründungsmitglied des Hospizvereins Erding, in Grünbach sind sie Mitglieder in vier Vereinen.

Selbst ihr Haus, in dem sie mit drei anderen Parteien wohnen, stand und steht vielen offen: Auf dem gleichen Stockwerk wohnt Tochter Sonja mit ihrer Familie, über ihnen eine junge Familie aus Eritrea, über viele Jahre hatten sie auch eine aus Äthiopien untergebracht. 2008, als sie, ebenfalls wieder fast gleichzeitig, in den (Un-)Ruhestand gingen, gründeten sie das Bildungsprojekt „Mekanisa Behebret“ für Straßenkinder in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Daran sind auch das Gymnasium Dorfen, die Realschule Taufkirchen und das Pfarramt Bockhorn beteiligt. Dr. Czudnochowsky half 1989 „Germany’s Next Topmodel“ Sara Nuru im Krankenhaus in Erding auf die Welt. Die Nurus wohnten damals in Grünbach.

Mathilde war viele Jahre im Pfarrgemeinderat, aktiv als Lektorin und zeitweise als Mesnerin im Grünbacher Gotteshaus, direkt gegenüber ihrer Wohnung. Und von 2002 bis 2008 saß sie als Gemeinderätin im Bockhorner Gremium – „doch das war nicht wirklich meine Bestimmung, dazu bin ich viel zu bedacht auf Harmonie“.

Zur Feier kamen 80 Gäste vorbei – kein Wunder, dass viele Sprachen gesprochen wurden. Auch die Familie war da, zu der mittlerweile drei Enkel gehören. Werner Czudnochowsky sagt: „Wir können schon jetzt auf ein sehr erfülltes Leben zurückblicken und wollen uns auch künftig für Frieden und sozialen Zusammenhalt einsetzen.“