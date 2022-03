Grünbacher Gspenstermacher

Von: Friedbert Holz

Ein Teil der Theatertruppe bei den Proben im Trachtenverein (hinten, v. l.): Sepp Loidl, Josef Vieregg, Manfred Eberl; (vorne, v. l.) Sabine Petermeier, Spielleiterin Bärbl Loidl und Lena Petermeier. Weitere Mimen sind Angelika Zollner, Kathl Loidl, Leopold John, Stefan Bigliel, Alois Liebwein und Marianne Moser. © Thomas Obermeier

Bühne frei für das neue Theater des Grünbacher Trachtenvereins. Wer Karten will, muss diesmal besonders schnell dran sein.

Grünbach – Gespenstermacher gibt es heutzutage viele, vor allem in der virtuellen Welt. Dass sie aber auch, ganz analog, ihr Unwesen treiben, zeigen die Trachtler aus Grünbach im gleichnamigen Theaterstück. An fünf Terminen im März führen sie im Trachtenheim dort den lustig-makabren Schwank „Gspenstermacher“ in drei Akten nach der Vorlage von Ralph Wallner auf. Der Vorverkauf der Karten beginnt am Samstag, 5. März.

Acht Laien-Schauspieler proben unter der Regie von Bärbl Loidl bereits seit Januar zweimal pro Woche, um für die Premiere am Samstag, 19. März, fit zu sein. „Wir hatten zwar durch Corona immer mal wieder einen Ausfall“, berichtet die 52-jährige Spielleiterin aus Mauggen, „aber meist klappt es ganz gut“. Sie hat schon viel Erfahrung als bestimmender Kopf der Theatertruppe, seit 15 Jahren sagt sie an, wie ein Stück umgesetzt werden soll.

Im Schwank geht es darum, dass zwei Totengräber gerade so ihr Auskommen haben und wie die etwas verrückte Philomena im Ort eher gemieden werden. Weil die „Graber“ nur noch pro Beerdigung bezahlt werden, lässt eine Flasche Gift schnell finstere Gedanken aufkommen – wird das magere Salär aufgebessert?. In der Moor-Wirtschaft erscheinen fidele Geister, ein böser Fluch gibt Rätsel auf, und natürlich geht’s auch hier um das Thema Liebe. „Wer wieder mal herzhaft lachen will, sollte sich das Stück nicht entgehen lassen“, findet Loidl.

Zu den Vorführungen am 19. März (19.30 Uhr), 20. März (18 Uhr) 25. und 26. März (jeweils 19.30 Uhr) sowie am 27. März (18 Uhr) sind jeweils 72 Plätze zu vergeben. „Wir wollen unseren Gästen Sicherheit geben in dieser immer noch pandemiebestimmten Zeit. Zwar hätte uns das Landratsamt auch mehr Plätze zugestanden, doch wir wollen, dass sich alle bei uns wohlfühlen“, sagt Anton Lechner vom Vorstand des Trachtenvereins Grünbach. Er und andere Mitglieder werden sich auch um die Bewirtung an den Tischen kümmern, Einlass zu den Abenden ist mindestens eine Stunde zuvor.

Theateraufführungen haben in Grünbach eine lange Tradition, schon 1928 gab es erste Spiele. Damals wurden die Stücke noch im Bräustüberl und im Gasthaus gezeigt, nach dem Krieg zog die Theatertruppe sogar mit einer mobilen Bühne durch die Gemeinde, erst 1984 wurde eine feste gebaut. Aktuell kümmert sich Stefan Bigliel um die Bühnentechnik, Alois Liebwein sorgt wieder für einen schönen optischen Hintergrund. Lechner bittet alle Interessierten um Flexibilität bei der Auswahl der Termine, mögliche Ausweichdaten würde es auf der Vereinshomepage geben.

Der Vorverkauf ist an den Samstagen, 5. und 12. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr im Trachtenheim am Kellerberg. Mehr Infos unter trachtenverein-gruenbach.de