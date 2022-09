Freundlich, großzügig, hell: Neuer Kindergarten in Grünbach eingeweiht

Das alles hat das Haus zu bieten

Von Friedbert Holz schließen

„Kinder, ihr seid heute die Wichtigsten“: Bürgermeister Lorenz Angermaier drückte am Samstag vor den Kleinsten der Gemeinde, ihren Eltern und Erzieherinnen sowie vor einer großen Schar von Ehrengästen seine Freude darüber aus, dass der neue Kindergarten in Grünbach endlich seine Arbeit aufnehmen kann.

Grünbach – Bevor sich die Gäste im Rahmen der feierlichen Einweihung in den Räumen umsehen konnten, segnete Pater Philipp Iwanowski die neue Kindertagesstätte St. Andreas. Der Geistliche erinnerte daran, dass Kinder in der heutigen Zeit zum Glück eine bessere Stellung in der Gesellschaft erfahren als zu Zeiten Jesu. Und so könnten sie sich zu Recht über ihr neues zweites Zuhause freuen.

Rathauschef Angermaier griff dieses Statement gerne auf und betonte, dass Bockhorn einen guten Standard für seine Kinder habe, „das wollen wir uns als Gemeinde auch leisten“. Eine ständig steigende Kinderzahl habe diesen Neubau dringend erforderlich gemacht, und auch in Zukunft seien wieder mehr Kinder, oft auch mit längerer Verweildauer, in Hort und Kindergarten zu erwarten.

Eingehend auf die Bauhistorie meinte der Bürgermeister, dass 2017 die Entscheidung für einen Neubau gefallen sei. Das Gelände des ehemaligen Adlerhorsts sei ideal dafür, dank nachbarlicher Hilfe habe der benachbarte Tennisverein auch keinen seiner Plätze verloren. Im Gegenteil: Für die Sportler gibt’s im Erdgeschoss sogar Sanitärräume. Im März 2021 sei der Spatenstich erfolgt, am 7. September hätte das neue Haus von Personal und vorerst 34 Kindern bezogen werden können.

Im Erdgeschoss des Gebäudes mit insgesamt rund 650 Quadratmetern Nutzfläche befinden sich nun zwei Gruppenräume für maximal 48 Kinder, eine Küche samt Brotzeitstüberl, ein Büro, Sanitärräume sowie eine Garderobe.

Eine neue Heimat, in einem separaten Raum, haben nun auch die „Bockhörnchen“ gefunden, die bisher im Pfarrheim in Bockhorn untergebracht waren. Die seit 2016 bestehende Gruppe kümmert sich um 20 Kinder, die an zwei Vormittagen pro Woche von vier Erzieherinnen betreut werden.

Wer über eine Treppe oder den Aufzug ins Obergeschoss kommt, entdeckt dort neben einer großen, überdachten Terrasse einen sogenannten Intensivraum für individuelle Betreuung sowie einen Ruheraum mit kleinen Kinderbetten, dazu kommen ebenfalls Sanitärräume.

Insgesamt gelang es dem Planer des neuen Kindergartens, Architekt Helmut Kaiser aus Kirchasch, das neue Haus freundlich, großzügig und hell zu gestalten, mit hochwertigen Materialien. Die Außenfassaden sind mit Holz verkleidet, vom Obergeschoss führt eine Metalltreppe in den großen Garten, in dem bereits einige Spielgeräte auf ihre Eroberung durch die Kinder warten.

Auch Franziska Götz, Verwaltungsleiterin beim Trägerverband Strogental, zu dem auch Einrichtungen in Wartenberg und Langenpreising gehören, zeigte sich angetan vom Ergebnis. Und sie hob hervor, dass es gelungen sei, hervorragendes Personal für die Betreuung zu finden. Leiterin Yvonne Hohnhorst freute sich über das gelungene Werk und die freundliche Aufnahme durch die Nachbarn. Sie und ihre Stellvertreterin Andrea Schäffler bekamen zum Einstand einen Blumengruß.

Ihren musikalischen Akzent bekam die Einweihungsfeier durch Lieder des Kinderchors „Stella Cadente“ unter Leitung von Gerti Angermaier, und ein paar Kindergarten-Kinder durften Gebete sprechen.

Nun sind noch Parkplätze gegenüber vom Kindergarten anzulegen sowie die Zufahrt samt Kanalisationsarbeiten. Damit ergeben sich nach jüngster Schätzung durch die Verwaltung finale Baukosten von rund 3,5 Millionen Euro, etwa 300 000 Euro weniger als veranschlagt. Zudem gibt’s einen Zuschuss über rund 1,2 Millionen Euro.