Stampfen, klatschen, drehen – und immer im Takt

Von: Friedbert Holz

Leben Tradition vor: Philipp Thalmeier (l.) und Lukas Petermeier (r.) studierten mit Grundschülern im Rahmen des Bockhorner Ferienprogramms eine einfache Schuhplattl-Choreografie ein. © ROLAND ALBRECHT

Wer kennt nicht das Bild von strammen Burschen mit ebensolchen Wadeln, die sich publikumswirksam in einem bestimmten Rhythmus auf Oberschenkel und Schuhe klatschen und dabei zu alpenländischer Musik drehen?

Grünbach - Die Rede ist von Schuhplattlern, wie sie auch in Grünbachs Trachtenverein zu Hause sind. Bei einem originellen Beitrag im Bockhorner Ferienprogramm habenjetzt zwei der Grünbacher Plattler sechs Buben im Grundschulalter die Grundkenntnisse in dieser Volkstanzart gezeigt .

Erwartungsvoll sitzen die sechs Buben um den Tisch im Trachtenheim, als ihnen Philipp Thalmeier die ersten Schritte des Schuhplattlns erklärt. Der 34-jährige Ingenieur stammt aus Grünbach, übt diese Art des Tanzens schon seit 20 Jahren aus, ist Vorplattler. Zusammen mit Lukas Petermeier (22) will er den Nachwuchs-Talenten die ersten Schritte zeigen. „Bei unserer Jugend haben wir ein gewisses Männer-Defizit“, weiß Lena Petermeier (24), die erste Jugendleiterin. Und so hofft sie mit ihrer Stellvertreterin Vanessa Mack (25), dass aus diesem „Schnupperkurs“ sich vielleicht der eine oder andere spätere Plattler ergibt. Damit der mögliche Tanz-Nachwuchs eine Ahnung davon bekommt, wie Schuhplattln in Reinform aussehen kann, führen Thalmeier und Petermeier den „Rehbacher“ vor.

„In diesem Plattler sind alle Grundschläge enthalten, von daher eignet er sich hervorragend als Einsteiger-Form“, sagen die beiden erfahrenen Tänzer.

Die jungen Männer klatschen sich mit ihren Händen kräftig auf die Oberschenkel, gegen ihre Schuhsohlen und in die Hände. Sie drehen sich nach der Melodie der Begleitmusik, stampfen immer wieder fest auf den Boden. Nach vorgegebener Regel wechseln sie die Drehrichtung, klatschen sich ab, beenden den Tanz. Jetzt heißt es auch für die sechs Buben, sich in eine Reihe aufzustellen, Kursleiter Thalmeier gibt die ersten Schritte vor. „Ihr müsst immer mitzählen, damit ihr im Takt bleibt“, gibt er ihnen als wertvollen Tipp mit, „und ihr könnt euch ruhig fest mit den Händen auf die Oberschenkel hauen“. Mit dem rechten Fuß geht’s schließlich los, dann folgen die verschiedenen Schritt- und Klatsch-Folgen, immer abwechselnd auf Körper und Schuhe, mal links, mal rechts.

Balztanz des Auerhahns? Die Wurzeln des Schuhplattlers liegen wohl in Oberbayern, Tirol und im Salzburger Land. Doch für viele ist er schlicht ein urbayerischer Volkstanz. Wie kaum eine andere Ausdrucksform steht er für Brauchtum und Heimatverbundenheit, nicht zuletzt wegen der Tracht der Tänzer. Sein Name rührt daher, dass die Männer sich beim Tanzen auf Schuhsohlen und Knie schlagen (platteln). Ebenso gehören Hüpfen und Stampfen zum Schuhplattler. Dieser Tanz besteht zwar nur aus wenigen Elementen, erfordert aber eine gute Koordination und viel Training. Der Ursprung dieser Tanzform ist nicht eindeutig belegt, weder was Zeit noch Bedeutung der Tanzgebärden angeht. Dabei finden sich jedoch immer wieder Hinweise auf den Balztanz des Auerhahns, dem der Schuhplattler ähneln soll. Eigentlich war der Schuhplattler ein Einzelpaar-Tanz und vor allem in der einfachen Bevölkerung verbreitet: Der Mann warb um die Frau, mit der er tanzte. Musikalisch ist der Schuhplattler orientiert am Dreiviertel-Rhythmus des Ländlertanzes. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird er vorwiegend von Männern vorgeführt, allein oder in Gruppen. TEXT: FRIEDBERT HOLZ

Je nach musikalischem Einfühlungsvermögen und Taktgefühl werden bereits erste Fortschritte sichtbar, so manch einer bewegt sich schon recht geschickt im gewünschten Klatsch-Ablauf. Doch das erste Training ist anstrengend, verlangt nach einer Pause, gegen den schweißtreibenden Ablauf hilft eine kühle Limonade.

„Denkt immer an die Grundhaltung, dann kommen der rechte Fuß, die linke Hand, der linke Oberschenkel“ versucht Philipp Thalmeier, den Buben auch verbal den richtigen Rhythmus einzuprägen. Wer ernsthaft weiter machen möchte, dem empfiehlt der Trainer auch den Kauf einer Lederhose, „da knallt es am besten, wenn die Hände auf die Oberschenkel schlagen“. Bei Interesse bietet der Trachtenverein im September wieder seine Kinder- und Jugendprobe an, die jeweils mittwochs alle zwei Wochen um 17:45 Uhr im Trachtenheim stattfindet. Dabei werden auch Kenntnisse im Schuhplattln vermittelt oder weiter vertieft, je nach persönlichem Leistungsstand. Damit es nicht nur um Bewegungsabläufe geht, präsentiert Philipp Thalmeier seinen Schützlingen noch sein so genanntes Charivari. Diese silberne Kette trägt er bei der Trachtenschau vorne an der Hose, und sie ist geschmückt mit einem Wildschweinzahn, einer Kralle und Zähnen vom Fuchs, eine D-Mark aus alten Zeiten sowie einer Hasenpfote. Schließlich ist ein Schuhplattler in erster Linie ein begeisterter Trachtler, der sich gerne mit seinesgleichen trifft. Und ab und zu wird auch mal ordentlich auf den Putz – pardon, auf die lederne Hose – gehaut. Das hat auch den sechs Buben als ebenso sportliche wie gesellige Freizeitbeschäftigung sehr imponiert.

Männer-Defizit bei der Trachtenjugend

Jugendproben alle zwei Wochen

Tracht und Geselligkeit wichtig