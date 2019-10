In Dirndl-Not die Geschäftsidee geboren

Wo sich einst der Durchgang zur Backstube befand, steht jetzt eine weiße Mauer, darauf prangt in Großbuchstaben der Schriftzug „Dirndlmacherei“. Darunter ein massiver Tresen auf einem Sockel aus vielen kleinen Holzscheiten. Darauf liegen einige Schaustücke. Sowohl das ausgefallene Möbelstück als auch die Kleider hat Miriam Oehm selbst hergestellt.

VON FRIEDBERT HOLZ

Grünbach – „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann mache ich es auch“, sagt die zierliche Blondine. Eigentlich hatte die geborene Grünbacherin, 24 Jahre jung, in der Berufsschule Erding die Richtung Bürokauffrau eingeschlagen. Schneidern und Nähen waren Hobby für sie, doch plötzlich sollte sich hier die Gewichtung verschieben. „Denn als ich merkte, dass ich zur Abschlussfeier kein vernünftiges Gwand hatte, setzte ich mich einen Tag vor dem wichtigen Termin kurz entschlossen hin und nähte mir mein eigenes Dirndl.“

Mittlerweile ist aus einer Entscheidung aus der Not ein Entschluss fürs Leben geworden. Resolut wie sie ist, fragte die 24-Jährige den Bäcker am Ort, ob sie seinen aufgegebenen Laden als Geschäftsraum mieten könnte, bat ihre Eltern um Geld für den Einstieg. „Eine Bank hätte mir als kleine blonde Frau wohl kaum einen Kredit gegeben. Dazu war meine Idee noch zu viel zu wackelig.“

Und so schaffte sie zusammen mit Familie und Freunden in zwei Monaten den Umbau der ehemaligen Bäckerei gegenüber der Kirche zur Dirndlmacherei samt Nähstube. Sie belegte einen speziellen Nähkurs in München und lernte auch, Trachten-Westen für Männer herzustellen. Die eigentliche Arbeit mit Nadel, Faden und Nähmaschine hat sie sich aber selbst beigebracht. „Was mit ein paar Dirndln für Bekannte und Freundinnen begann, hat sich in kurzer Zeit zu einem ernst zu nehmenden Geschäftsmodell entwickelt“, freut sich die quirlige junge Frau.

„Und so war es nur logisch, dass ich meinen Arbeitgeber in Kirchheim bei München fragte, ob ich künftig auch als Teilzeitkraft im Büro arbeiten könnte.“ Ihr Chef sagte Ja, und jetzt ist sie selbst Chefin. Normalerweise arbeitet Oehm mit Schnittmustern aus bekannten Mode-Zeitschriften, hat sich aber auch viele Kniffe und besondere Arbeitsschritte selbst beigebracht. Und so kommen ihr viele Ideen schon beim Vergleich verschiedener Stoffe, die sie von speziellen Lieferanten aus dem Chiemgau bezieht. Möchte jemand ein Dirndl, dauert es rund einen Monat, bis Stoffe für Dirndl und Schürze ausgesucht sind. Die Kundin wird in mehreren Sitzungen vermessen und nachgemessen, bis schließlich alles so sitzt, dass Herstellerin und Trägerin gleichermaßen zufrieden sind.

Miriam Oehm verkauft aber nicht nur fertige Dirndl und Accessoires, „außer Blusen“, sie zeigt auch interessierten Frauen, wie ein Dirndl genäht wird. „Dann kommen die Kundinnen zu mir in den Laden, manchmal über mehrere Tage. Wir suchen gemeinsam Stoffe aus, besprechen den Schnitt am großen Schneidetisch und nähen gemeinsam das jeweilige Dirndl. Meist bringen die Frauen ihre eigene Nähmaschine mit, ich habe aber auch Leihwerkzeug“.

Selbst an begleitende Männer hat die junge Geschäftsfrau dabei gedacht, die mit ihren Liebsten zum Probieren kommen: „Die dürfen sich dann ein Bier nehmen und vom Ledersofa aus zuschauen.“ Dabei gibt’s viel Interessantes zu sehen. Denn Miriam Oehm legt großen Wert auf Individualität, „es gibt für eine modebewusste Frau kaum Schlimmeres, als einer anderen im exakt gleichen Dirndl zu begegnen“.

Und so entwirft sie ständig Neues, hat auch schon Braut-Dirndl genäht. Für die Vermarktung sorgen ein pfiffiger Internet-Auftritt, Foto-Beispiele, die ihr Bruder Patrick aufgenommen hat, Cousin Florian Voß aus Regensburg betreibt etwas Marketing für sie. Zudem, verrät sie, „kommt allein schon durch die Lage meines Ladens viel Laufkundschaft.“

Und wenn sie mal einen freien Kopf braucht, fährt sie gerne Motorrad und im Winter Ski. „Aber zügig muss es dabei schon zugehen, ich mag hohes Tempo“. Alles andere würde auch nicht zu ihr passen.