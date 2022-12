Grünbachs neue Feuerwehr-Zentrale

Von: Friedbert Holz

Frontansicht: So könnte das neue Feuerwehrhaus ausschauen, mit einer großen Fahrzeughalle direkt neben der Bundesstraße und einem kleineren Gebäude dahinter mit Funktionsräumen. Rundherum ist genug Raum für Pkw- und Feuerwehr-Parkplätze. © Ingenieurbüro Lorenz

Um einen zeitgemäßen Ersatz für das viel zu kleine Feuerwehrhaus in der Grünbacher Ortsmitte zu finden, mussten diesmal nicht die Aktiven mit ihren roten Autos ausrücken. Vielmehr waren einige Einsätze von Bürgermeister Lorenz Angermaier und der Gemeindeverwaltung notwendig. Nun ist eine passende Fläche für ein neues Haus gefunden, direkt an der Einmündung der B 388 in die Graf-Seinsheim-Straße. Wie dieses Areal, das sich in einer Hanglage befindet, optimal bebaut werden könnte, wurde am Donnerstagabend Bockhorns Gemeinderat präsentiert.

Bockhorn/Grünbach –„Da es sich nicht um eine Gemeindefläche handelte, waren Gespräche mit dem Eigentümer nötig, die aber sehr konstruktiv verlaufen sind“, gab Angermaier einen Einblick auf den Erwerbsprozess, „durch einen Grundstückstausch ist nun die Gemeinde im Besitz des Areals“.

Am neuen Standort hätte die Feuerwehr den Vorteil, ohne lange Wege durch den Ort sofort auf die Bundesstraße einbiegen zu können, sie käme damit schneller zu ihren Einsätzen. Unter dieser Maxime hat die Gemeinde ein auf Feuerwehrhäuser spezialisiertes Ingenieurbüro aus Deggendorf beauftragt, ihr Inhaber Georg Lorenz stellte das Projekt vor.

Die Planer denken an eine große Halle in Stahlbauweise, in der zwei Feuerwehrfahrzeuge Platz finden. Dahinter sind eine Werkstatt sowie ein Gerätelager geplant, im Obergeschoss befinden sich zudem die Heizung – ein Luftwärmepumpensystem – und ein Technikraum. Direkt neben diese Halle wird ein gemauertes, niedrigeres Haus angebaut, das ebenerdig mit ihr verbunden ist. Denn dort, im Erdgeschoss, befinden sich die Umkleideräume für die Feuerwehr, nach Männern und Frauen getrennt, sowie Sanitärräume. Somit könnte die Wehr sich schnell einkleiden und direkt zu den daneben geparkten Fahrzeugen gehen. Ebenfalls auf dieser Ebene befindet sich die Einsatzzentrale.

Über eine Treppe nach unten ins Untergeschoss, das sich aufgrund der Hanglage gut ins Gelände einfügt, lassen sich ein Aufenthaltsraum mit Fenstern Richtung Süden sowie das Stüberl der Feuerwehr erreichen. Beide Gebäude sollen jeweils ein von Norden nach Süden hin abfallendes Pultdach erhalten, idealerweise mit darauf montierten Photovoltaik-Paneelen. Auch für genügend Stellplätze ist gesorgt: Sowohl neben der Feuerwehrausfahrt an der B 388 als auch hinter dem Haus, mit der Zufahrt durch die Graf-Seinsheim-Straße, können die Aktiven bei Einsätzen ihre Autos parken.

Die vorgestellten Zeichnungen sind noch nicht endgültig, auch was die äußere Gestaltung der Gebäude angeht. Ebenfalls noch vage ist die Höhe der zu erwartenden Baukosten: „Wir rechnen mit einer Summe zwischen 1,5 und 1,9 Millionen Euro“, so Lorenz. Im Haushalt Bockhorns sind dafür in 2023 erst einmal 600 000 Euro vorgesehen. Um zumindest kleinere Einsparungen vornehmen zu können, hat sich die Feuerwehr zu freiwilligen Arbeitsleistungen bereit erklärt. Dazu sagte Kommandant Nicolas Stenglein: „Wir sind willens, etwa bei Maler- oder Fliesenlegerarbeiten, aber auch bei IT-Installationen mit eigenen Kräften mitzuwirken. Auch bei den Außenanlagen stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite.“

Der Verein will sich zudem finanziell engagieren, etwa bei der Ausstattung des Stüberls oder der Trennwand zum Schulungs-/Aufenthaltsraum. „Zudem“, so Stenglein, „möchten wir im Ort als eine Art Spendenaktion so genannte Bausteine der Bevölkerung zum Kauf anbieten“.

Die Wehr, die im kommenden Jahr auch ein neues Fahrzeug erhalten soll, hat derzeit 28 Aktive. „Ihr seid eine gut ausgebildete und hochmotivierte Mannschaft, aber zu wenige“, stellte Bürgermeister Angermaier fest. Deshalb sollen mehr Mitglieder, auch Quereinsteiger, für den aktiven Dienst geworben und die Jugendarbeit intensiviert werden. Vielleicht hilft dabei ja die Aussicht auf ein neues, attraktives Feuerwehrhaus. Wenn die Zeitpläne eingehalten werden, könnte die Ausschreibung im Herbst 2023 erfolgen. Baubeginn könnte im Frühjahr 2024 sein, und im Sommer 2025 wäre das Feuerwehrhaus fertig.