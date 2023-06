Hier entsteht das neue Vereinsheim des SC Kirchasch

Baustelle kommt gut voran - Vorsitzender Enzbrunner zieht Zwischenbilanz

Hermann Enzbrunner, Vorsitzender des Sportclubs Kirchasch, sitzt gut gelaunt auf der Bank vor dem alten Sportheim. Zufrieden blickt er nach rechts in Richtung der Baustelle, die ihn im Vorfeld schon viele Nerven und schlaflose Nächte gekostet hat, vom vielen Geld ganz zu schweigen. Doch mittlerweile läuft’s gut auf allen Ebenen, der Bau des neuen Vereinsheims nimmt sichtbar Gestalt an.

Kirchasch – „Unser Vereinsgründer Franz Weber, dem wir sehr viel zu verdanken haben, hat hier 1979 das erste Vereinsheim erstellt, damals noch mit einfachen Mitteln und wenig Geld. Mittlerweile aber sind der Verein, die Anforderungen an den Sport und die Bedürfnisse aller Aktiven gewachsen, wir brauchen dringend ein neues Haus“, sagt Enzbrunner.

Glücklicherweise hat der ehemalige Feuerwehrmann, der einst im Erdinger Fliegerhorst gearbeitet hat, nun genug Zeit, um sich als Manager nicht nur um den Verein, sondern derzeit vor allem um das neue Sportheim zu kümmern. Und er ist froh darüber, dass wenigstens die Finanzierung des auf 1,3 Millionen Euro geschätzten Projekts in trockenen Tüchern ist: Die Gemeinde Bockhorn gibt den Löwenanteil dazu: 585 000 Euro (wir berichteten). Weitere Zuschüsse erwartet der Verein vom Bayerischen Landes-Sportverband (350 000 Euro) und vom Landkreis (15 000 Euro), 100 000 Euro nimmt der Sportclub als Kredit auf. Schließlich rechnet der KSC mit einer späteren Steuerrückzahlung, und 100 000 Euro will der 435 Mitglieder starke Verein in Eigenleistung erarbeiten.

„Jeden Tag, an dem hier auf der Baustelle gearbeitet wird, stellt die Baufirma Grasser zwei bis drei Arbeiter. Und wir vom Verein versuchen, ebenfalls zwei bis drei Leute aus unseren Reihen zur Seite zu stellen, die den Bau-Profis zuarbeiten. Das ist unsere Zusage an die Geldgeber, und bis jetzt klappt das auch ganz gut. Polier Klaus Widl jedenfalls ist sehr zufrieden mit der Arbeitsleistung unserer Mitglieder“, so Enzbrunner.

Außerdem gibt’s Unterstützung für das leibliche Wohl, denn wiederum andere aus dem Verein versorgen die Männer vom Bau mit Brotzeiten und Getränken. Mittlerweile, das ist schon gut zu erkennen, sind Keller und Kellerdecke fertig betoniert, als nächste Baustufe stehen die Grundmauern des Erdgeschosses sowie der Tribüne an. Diese bestehen ebenfalls aus Beton, „aus statischen Gründen, um unser überstehendes Tribünendach tragen zu können“, erklärt der Vereinschef. Auch dieses Dach wird aus Betonplatten bestehen, die inneren Wände jedoch werden herkömmlich gemauert.

Ende Juni, so lautet der Plan, soll der Rohbau dann stehen, sofern das Wetter mitmacht. Und für August 2024 ist die Einweihung geplant. Bis dahin gibt’s aber noch viel zu tun. Denn im Keller des Neubaus sollen sieben Umkleiden und drei Duschräume entstehen, hinzu kommen zwei Räume für Schiedsrichter, Sanitärräume sowie ein Technikraum. Im Erdgeschoss warten ein Gymnastikraum samt Umkleide vor allem auf die Damen des Vereins, außerdem stehen ein Besprechungsraum, eine Küche sowie zwei Räume für Erste Hilfe und ein Büro auf der Liste, die es abzuarbeiten gilt.

„Uns war wichtig dabei, vor allem viele lokale Handwerksbetriebe mit einzubinden“, sagt Enzbrunner, der auch mit der Firma ESB einen Vertrag über eine Hackschnitzel-Heizung unterschrieben hat. „Wir sind angeschlossen an ein neues Heizkraftwerk ganz in der Nähe, das auch die neue Siedlung mitversorgen wird.“

Aber auch wenn im kommenden Jahr das neue Sportheim seiner Bestimmung übergeben wird, ist die Arbeit für den rührigen Vorsitzenden noch nicht beendet. Denn dann gilt es, den Abbruch des noch bestehenden Heims zu organisieren und zu finanzieren, außerdem soll der Fußballplatz eine umwelt- und verbrauchsfreundlichere LED-Flutlichtanlage erhalten. Weiterhin steht der Ausbau von Parkplätzen an, und der Verein möchte noch einen Geräteschuppen.

„Dafür werden wir zu den bisher geleisteten rund 350 Eigenleistungsstunden noch viele weitere brauchen. Aber ich hoffe und glaube weiterhin fest daran, dass die Motivation unserer Mitglieder, an ihrem neuen Vereinsheim samt allen Zusatzbauten mitzubauen, weiterhin hoch bleibt“. Und so freut sich Enzbrunner jetzt schon auf den Tag, wenn er im Kreise seiner Sportsfreunde einmal auf der neuen Tribüne Platz nehmen kann, zusammen mit rund 200 anderen.