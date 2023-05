Hochwasser-Schutz in Grünbach: Rückhaltebecken und Schutzmauer

Von: Friedbert Holz

Das Luftbild von der Bayerischen Vermessungsverwaltung zeigt eine extreme, simulierte Hochwasser-Situation des Grünbachs, wie sie ein Fachbüro errechnet hat. In der Bildmitte, wo die größten Wassermengen zu sehen sind, schlagen die Experten drei Rückhaltebecken vor. © Wipflerplan

Die Gemeinde Bockhorn will Grünbach besser für ein Hochwasser-Ereignis wappnen. Ein von ihr beauftragtes Expertenbüro rät zu Maßnahmen für insgesamt 935 000 Euro.

Grünbach – In der Vergangenheit hat der normalerweise friedlich dahinfließende Grünbach immer wieder einigen Bewohnern im gleichnamigen Teilort Bockhorns Ärger gemacht. So sorgte das Gewässer etwa Ende August 2021 und an Pfingsten 2022 nach starken Regenfällen für Hochwasser, vor allem in der Siedlung am Weiherweg, aber auch an anderen Stellen. Nun will die Gemeinde dem Problem professionell zu Leibe rücken.

Sie hat ein Fachbüro aus Pfaffenhofen beauftragt, ein umfassendes Konzept zu entwickeln, um die Einwohner vor ungeliebten Fluten zu schützen. „Wir haben bei diesem Gewässer dritter Ordnung mit einem 2,4 Quadratkilometer großen Gebiet, für das die jeweiligen Gemeinden verantwortlich sind, Berechnungen dazu angestellt, welche Überschwemmungen bei einem so genannten Jahrhundert-Hochwasser auftreten könnten“, erklärte Dr. Thomas Büche von der Firma Wipflerplan.

„Außerdem haben wir noch einen 15-prozentigen Klimaaufschlag dazu gerechnet.“ Somit ergäbe sich ein Abfluss des Wassers von maximal fünf Kubikmeter pro Sekunde. „Das ist zu viel für die Situation im Ort.“

Zwar hatte die Gemeinde schon vor einiger Zeit ein Konzept für den Umbau des Bachbetts und des so genannten Einlaufbauwerks in der Ortsmitte erarbeiten lassen (wir berichteten). „Doch weil es für das Detailproblem keine staatliche Förderung gibt, sind wir es bislang noch nicht angegangen, wir wollen eigentlich eine größere Lösung“, erklärte dazu Bürgermeister Lorenz Angermaier.

Diese hat Experte Büche dem Gemeinderat nun vorgestellt. Und so lautet sein Vorschlag: drei Hochwasser-Rückhaltebecken im oberen Verlauf des Baches, also noch weit vor der eigentlichen Bebauung, die ein Wasservolumen von rund 21 000 Kubikmetern aufnehmen könnten, sowie direkt am hauptsächlich betroffenen Weiherweg eine maximal ein Meter hohe Schutzmauer.

„Durch diese Maßnahmen könnte der Abfluss im Grünbach, der aus den Feldern am Oberlauf bei Starkregen zusätzlich gespeist wird, wesentlich reduziert und seine Kraft vermindert werden. Jedoch sollte auch die bereits genannte Baumaßnahme mit Bachbett und Einlaufbauwerk zusätzlich verfolgt werden“, sagte Büche. Zusätzlich gelte es, möglichst alle Durchlässe für Wasser in Grünbach auf ihre jeweilige Kapazität hin zu überprüfen.

Gefragt nach einer sinnvollen Reihenfolge der notwendigen Baumaßnahmen nannte Büche zuerst das Einlaufbauwerk samt Bachbett am Weiherweg, eine Hochwasserschutzmauer dort, danach einen Wasser-Rückhalt bei Finau auf der anderen Seite der B388 sowie die Hochwasser-Rückhaltebecken, hier mit oberster Priorität zunächst das beim örtlichen Bauhof.

Alle Maßnahmen zusammen taxierte Büche mit rund 935 000 Euro, davon entfielen auf ökologische Maßnahmen allein rund 135 000 Euro. Die Kosten würden zu 75 Prozent vom Freistaat Bayern bezuschusst, „aber auch jede der genannten Einzelmaßnahmen ist förderfähig“.

Vor einer finalen Bebauung mit den genannten, vorgeschlagenen Maßnahmen würde aber noch eine exakte Berechnung samt Simulation erfolgen. Auch die Entschädigung betroffener Grundstückseigentümer ist dabei zu klären. Dieses Thema wird selbstverständlich in kommenden Gemeinderatssitzungen weiter behandelt werden.