Hülsenfrüchte schmackhaft machen: Großküchen zu Besuch beim Biohof Lex in Emling

Von: Friedbert Holz

Vom Geschmack fleischloser Gerichte überzeugten Hofköchin Silvia (M.) und Bernadette Lex (r.). © holz

Das Amt für Ernährung hat Verantwortliche aus dem Verpflegungsbereich auf den Biohof Lex eingeladen. Dort gab es Tipps für eine fleischlose und gesunde Ernährung.

Emling – Sie kochen Essen für Kinder in Tagesstätten, Senioren in Altenheimen sowie Schüler und Angestellte – Großküchen spielen eine große Rolle bei die Ernährung vieler Menschen. Weil der Wunsch nach regionalen und auch gesünderen Lebensmitteln steigt, hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) rund ein Dutzend Verantwortliche aus dem Verpflegungsbereich auf den Biohof Lex in Emling eingeladen.

„Wir stehen vor neuen Herausforderungen, denn gesellschaftliche und politische Veränderungen wie die Energiekrise, der Wunsch nach regionalen Wertschöpfungsketten oder Hülsenfrüchte als Alternative zum Fleischgenuss werden immer lauter“, erklärte Irmgard Reischl, Sachgebietsleiterin für Gemeinschaftsverpflegung beim AELF. Nach einer Besichtigung des Biohofs in der Gemeinde Bockhorn wurde schließlich über die Bedeutung von Hülsenfrüchten und deren Einsatz in Großküchen referiert.

Vegetarische Ernährung habe nicht nur den ethischen Vorteil, dass keine Tiere getötet werden, so die Experten. Sie sei außerdem eine Hilfe bei der Prävention von Krankheiten, trage zu einer globalen Gerechtigkeit bei der Ernährung bei und habe letztlich einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck.

So verursache etwa die Produktion eines Kilogramms Rindfleisch ein CO2-Äquivalent von über zwölf Kilo, ein Kilo Butter noch 9,2 Kilo. Reis in gleicher Menge hingegen erfordere nur drei Kilo CO2, ein Kilo Linsen gar nur 600 Gramm.

Hülsenfrüchte wie etwa Kichererbsen, Bohnen oder Linsen enthielten wertvolles Pflanzenprotein, also Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem seien sie gut für die Ackerböden, denn ihr Anbau erfordere nur einen geringen Einsatz von Dünger und sie reichern die Erde mit Stickstoff an. Was vor allem für Kantinen außerdem von großer Bedeutung ist: Hülsenfrüchte sind sehr sättigend, preisgünstig und lassen sich lange lagern.

Auch Schwierigkeiten beim Umgang mit Menschen mit Abneigungen gegenüber vegetarischer oder veganer Kost waren Thema bei der Veranstaltung. „Deshalb ist es so wichtig, schon den Kleinsten im Kindergarten alternative Angebote bei Lebensmitteln zu machen, die sie vielleicht von zuhause gar nicht kennen“, sagte Reischl vom Amt für Ernährung.

Damit die Verantwortlichen für Großküchen auch konkrete Vorschläge in ihre tägliche Praxis übernehmen können, wurden ihnen Rezepte auf Hülsenfrüchte-Basis vorgestellt. Die Hofköchin Silvia offerierte zum Ende der Veranstaltung auch Speisen zum persönlichen Geschmackstest wie etwa kleine Burger oder Kuchen, die bei den Gästen positiven Anklang fanden.

Das Amt für Ernährung empfiehlt Rezepte, um neue Freunde für diese Art von Essen zu gewinnen. So sind auf der Internet-Seite des Staatsministeriums für Ernährung etwa Linsencurry oder Kichererbsenbratlinge zum Nachkochen zu finden. Wenn die Umstellung zu Beginn zäh verlaufe, könnten beispielsweise Vollkornprodukte nach und nach „versteckt“ eingeführt werden, so die Empfehlung.