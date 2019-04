Jedes Jahr schließt eine Bäckerei

Obwohl Neuwahlen anstanden, kamen nur acht Wahlberechtigte von 19 eingeladenen Mitgliedsbetrieben zur Jahreshauptversammlung der Bäckerinnung nach Kirchasch.

Kirchasch–Die anstehenden Neuwahlen konnten dank guter Vorbereitung flott durchgeführt und die noch vakante Position des Lehrlingswartes kurzfristig besetzt werden.

In seinem Rückblick berichtete Obermeister Franz Gruber von den Aktivitäten im vergangenen Jahr mit Handwerkerball, Freisprechungsfeier, Brotprüfung, Veranstaltung zum Thema Datenschutz und vielem mehr. Der Termin der letztjährigen Ausbildungstage war für die Bäcker sehr ungünstig, denn am Kirchweihfreitag hatten sie alle Hände voll zu tun. Aktuell berichtete der Obermeister, dass der Zentralverband in Berlin wieder über eine Fusion mehrerer Innungen nachdenke, um die Mindestgröße von 30 Mitgliedern zu erreichen. Inwieweit das durchgesetzt werden kann, sei noch offen.

Der Kassenstand nimmt stetig ab, so dass über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im nächsten Jahr abgestimmt werden müsse, erklärte Gruber. Schuld daran sei der Rückgang der Mitgliederzahl, da jährlich ein bis zwei Bäckereien schließen würden. Derzeit sind die Mitgliedsbeiträge die einzigen Einnahmen. Diskutiert wurde über andere Einnahmequellen wie Sponsoring.

Das Thema Ausbildung wurde nur kurz angesprochen. Die Situation ist seit vielen Jahren gleich schlecht. Es wird immer wieder Werbung für den Bäckerberuf gemacht. Dies war heuer auch auf den Gewerbetagen am 1./2. Juni in der Erdinger Innenstadt geplant. Diese finden allerdings mangels Resonanz von Ausstellern nicht statt (wir berichteten).

Obermeister Franz Gruber verabschiedete den bisherigen Lehrlingswart Robert Angermaier, der viele Jahrzehnte die Azubis betreut hat. Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger verwies auf die zunehmende Anzahl von Backshops, betonte aber, dass die Bäckerqualität dagegen allemal bestehen könne.

ELVI REICHERT