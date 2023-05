Urkunde, Uhr und Fotoband für den Ehrenschützenmeister

Beim Schützenverein Jennewein Mauggen wurde Martin Mair für sein Engagement als Schützenmeister geehrt.

Mauggen – Im Rahmen der Königsproklamation von Jennewein Mauggen wurde der zurückgetretene Schützenmeister Martin Mair zum Ehrenschützenmeister ernannt. 28 Jahre lang war er in diesem Amt tätig – zunächst acht Jahre als 2. Schützenmeister, ab 2003 stand er dem Verein vor. Der neue Schützenmeister Sebastian Oberpriller würdigte die Verdienste Mairs.

In einer Präsentation blickten die Mitglieder auf viele Höhepunkte in dessen Amtszeit zurück. Ab 1991 übernahm er Aufgaben in der Sportleitung und wurde 1995 zum Stellvertreter des damaligen Schützenmeisters Georg Mesner gewählt. 2003 wurden die Mauggner Festtage – 950 Jahre Ortschaft Mauggen und 50 Jahre Jennewein – gefeiert. Im gleichen Jahr wurde Mair zum 1. Schützenmeister gewählt. Der größte Höhepunkt seiner Amtszeit war 2014/15 der Bau des Schützenheims mit 16 elektronischen Schießanlagen. Vor allem in der Jugendarbeit ist der Verein auf einem guten Weg. Der Sieg der Jugendmannschaft im Rundenwettkampf der Gruppe Ost zeigt dies deutlich.

In der Jahreshauptversammlung hatte Mair sein Amt in jüngere Hände gegeben (wir berichteten). Sein Nachfolger Oberpriller überreichte ihm die Urkunde zur Ernennung als Ehrenschützenmeister, einen Gutschein und eine gravierte Taschenuhr des Vereins. Auch dankte er Mairs Gattin Margit mit Blumen. Und Monika Rauch hatte über die Zeit seiner Tätigkeit bei den Schützen einen Fotoband erstellt.

Daneben wurden die neuen Schützenkönige proklamiert. Sie werden bei Jennewein Mauggen in der Schützen- und Jugendklasse sowie bei den Auflage-Schützen ermittelt. Davon hat der Verein viele, die mit tollen Leistungen am Rundenwettkampf der Auflage teilnehmen. Sie erreichten hier mit der Luftpistolenmannschaft den ersten Platz und stellen mit Gottfried Gams den Sieger der Einzelwertung. Auch in der Bezirksliga schießt die Mannschaft mit guten Leistungen.

Ausgetragen wurde das Königsschießen nach einem neuen Modus. An zwei Abenden hatten die Schützen die Möglichkeit, sich für das Finale der besten acht Schützen jeder Klasse zu qualifizieren. Geschossen werden konnte mit Luftgewehr und Luftpistole sowie in Traditionskleidung, also Dirndl oder Schützenanzug. Das war für alle ungewohnt, sorgte aber für eine gewisse Chancengleichheit.

Nach jedem abgegebenen Schuss schied der Schütze mit dem schlechtesten Schuss aus dem Wettbewerb aus. Die Finals moderierte Ehrenschützenmeister Georg Mesner. Zum Auftakt machten es die Auflage-Schützen spannend, die Schusswerte lagen sehr eng zusammen. Am Ende setzte sich der Qualifikationsbeste Markus Weber, der erst seit dieser Saison Auflage schießt, vor Franz Westermaier und Franz Mair durch. Bei den Jugendlichen hatte die Siegerin das Feld von hinten aufgerollt: Als Achte in den Endkampf eingezogen, sicherte sich Eva Pfanzelt die Jugendkönigswürde vor Maximilian Mair und Johannes Vogt. Der Qualifikationsbeste Simon Winkler kam auf Platz vier.

In der Schützenklasse hatte Jonas Rauch mit einem 9,4 Teiler den insgesamt besten Teiler klassenübergreifend geschossen. Allerdings schied er im Endkampf bereits als zweiter aus. In dieser Klasse waren mit Leonhard Schletter und Sebastian Oberpriller auch zwei Luftpistolenschützen am Start, sie kamen auf Platz fünf und sechs. Um den Titel kämpften die Sportleiter Igor Thomas und Moritz Bals, wobei Thomas sich gegen Bals und auf Platz drei Jonas Schamriss durchsetzte. Die Könige in Schützen- und Jugendklasse wurden mit Schützenketten geschmückt, der Auflage-König erhielt einen Pokal.

