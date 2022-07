Ehre für den Gründervater des Erdinger Maschinenrings

Den Grundstein für den Erdinger Maschinenring im Landkreis legte einst Josef Lanzinger (M.). Er wurde geehrt, ebenso Johann Neudecker (2. v. r.) für 40-jährigen Betriebshilfeeinsatz. Die Ehrungen übergaben (v. l.) Vorsitzender Günther Drobilitisch, Geschäftsführer Martin Haindl und der Präsident der deutschen Maschinenringe, Leonhard Ost (r.). © Vogel

Josef Lanzinger ergriff im März 1962 die Initiative und legte den Grundstein für den heutigen Maschinenring im Landkreis.

Kirchasch – Weitreichende Initialzündung für den Maschinenring im Landkreis: Am 29. März 1962 ergriff der damals 22-jährige Josef Lanzinger aus Grucking die Initiative und gründete als Vorsitzender mit der katholischen Landjugend und mit 14 Mitgliedern die Maschinenbank Reichenkirchen.

Später entstanden weitere Maschinenbanken in anderen Gemeinden, und im Juli 1962 erwuchs daraus der Maschinenring Erding im Landkreis mit den bereits bestehenden Maschinenbanken als Stützpunkte in den jeweiligen Kommunen. Für sein zukunftsweisendes Engagement wurde Lanzinger beim 60-jährigen Jubiläumsfest des Maschinenrings im Gasthaus Bauer in Kirchasch für seine Verdienste ausgezeichnet.

Lanzinger sagte in seiner kurzen Rede, dass er im Kleinen angefangen habe und viele Hürden zu nehmen gewesen seien. So sei etwa die Kontaktaufnahme nicht ganz einfach gewesen. Denn nicht jeder habe damals ein Telefon besessen. Aber es habe viel Unterstützung von der Landwirtschaft gegeben.

Nach Lanzinger übernahm Franz Hilger den Vorsitz, gefolgt von Heinrich Bauer und Martin Hartl bis hin zum amtierenden Vorsitzenden Günther Drobilitisch. Geschäftsführer der ersten Stunde war Franz Lanzinger. Die weiteren Nachfolger: Rupert Pfeilstetter, Karl-Heinz Hanke, Bernhard Empl und der derzeitige Geschäftsführer Martin Haindl.

Eine weitere Ehrung ging an Johann Neudecker für seinen 40-jährigen Betriebshilfeeinsatz – ein zuverlässiger Mann für alle Fälle und umsichtiger Helfer in vielen Bereichen der Landwirtschaft. Die Auszeichnungen überreichten Vorsitzender Drobilitsch, Geschäftsführer Haindl und der Präsident der deutschen Maschinenringe, Leonhard Ost.

Vroni Vogel