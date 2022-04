Die Flanninger Yak-Armada

Eine stattliche Yak-Herde lebt auf dem Kaiserhof in Flanning. © Peter Gebel

Die Kaisers betreiben in Flanning einen ganz besonderen Biohof – Kindergarten inklusive.

Flanning – Als Vollerwerbslandwirt mit Familie von seinem Betrieb leben können, mit Fokus auf Bioqualität und möglichst hohes Tierwohl: Ist das überhaupt möglich? Josef Kaiser und seine Frau Maria haben dieses Ziel auf dem Kaiserhof in Flanning (Gemeinde Bockhorn) mit viel Idealismus und Kreativität erreicht. Wir haben den Betrieb, der auch einen Naturkindergarten bietet, besucht. Dort tummeln sich unter anderem viele Yak-Rinder.

Als Josef Kaiser den elterlichen Hof 2016 übernahm, war es eine Landwirtschaft mit konventioneller Bullenmast mit rund 60 Tieren und Ackerbau. Die Entscheidung für eine Umstellung auf Bio war aber schon Jahre davor gefallen, wie er erzählt. „Ich habe ein gutes Fundament vom Vater übernommen, die Bodenstruktur hat sich dann aber noch positiv verändert durch das Weglassen von Chemie und Kunstdünger“, erklärt der 40-jährige Landwirt, der dazu auch eine Ausbildung zum Schreiner und Schmied vorweisen kann.

Seit der Übernahme ist der Hof nun Mitglied im Demeter-Verband und kann das Getreide an Partner des Bioverbands vermarkten. Angebaut wird hauptsächlich Nackthafer für die Donath-Mühle, aber auch Dinkel, Roggen, Lein und Buchweizen. „Unser Ziel war ein Vollerwerbsbetrieb, von dem die Familie leben kann. Dazu waren mehrere Standbeine nötig“, sagt Maria Kaiser.

Da wurde viel ausprobiert, wie zum Beispiel ein Sommer auf einer Schweizer Alm mit den damals vier- und zweijährigen Kindern Valentin und Rosa, um Erfahrung mit einer Käserei zu sammeln. „Das war eine super Arbeit für kurze Zeit, aber nicht ideal für uns, da es auch hohe Investitionen erfordert hätte“, berichtet der Landwirt.

Zufällig traf er auf Alfons Kohl aus dem Landkreis Mühldorf, der dort schon seit mehr als 20 Jahren eine Yak-Zucht betreibt. Die ganze Familie fühlte sich sofort zu den zottigen Grunzochsen aus dem Himalaya hingezogen, so dass im Oktober 2017 die ersten Yaks in Flanning einzogen. Mittlerweile ist aus den ursprünglich zehn Kühen mit Zuchtstier Fritzi eine ansehnliche Herde von 44 Yaks entstanden, die entspannt in Flanning grasen.

Die Yak-Haltung war für die Kaisers bisher eine Investition in die Zukunft, da die Tiere erst nach rund fünf Jahren schlachtreif sind. Den Aufwendungen für das Heu zur Fütterung, den Bau eines offenen Laufstalls oder den Tierarzt stehen jahrelang keinerlei Einnahmen entgegen. Doch im kommenden Winter sollen die ersten Yaks geschlachtet werden.

Erfahrung mit dem Fleischgeschäft hat Josef Kaiser bereits durch seine Fleckvieh-Haltung von 15 Stieren, die er parallel zu den Yaks betreibt. Wichtig ist ihm dabei ein tierwürdiger Abgang, wie Kaiser betont. Mit Genehmigung des Veterinäramts dürfen die Tiere direkt auf dem Hof per Bolzenschuss durch einen Metzger getötet werden. Die weitere Verarbeitung erfolgt bei der Metzgerei Wiest in Eitting, die über eine Biozulassung verfügt – „eine tolle Zusammenarbeit“, wie Josef Kaiser lobt.

Zuchtstier Fritzi ist Josef Kaiser besonders ans Herz gewachsen. Im Kochtopf wird er nicht landen. © Peter Gebel

Den direkten Abschuss auf der Weide hat er bei einem längeren Australien-Aufenthalt kennengelernt. Dort hat er auf mehreren Landwirtschaftsbetrieben mitgearbeitet und erkannt, dass die Tötung vor Ort den Tieren den Stress durch den Transport und das Schlachthaus erspart. Eine Voraussetzung, damit er die Zucht überhaupt anpacken wollte, sagt der Biobauer, dem der Abschied von seinen tierischen Spezln oft nicht leichtfällt. Besonders ins Herz geschlossen hat er seinen ersten Zuchtstier Fritzi, der zwar nicht mehr im Zuchtprogramm tätig ist, um Inzucht zu vermeiden, aber trotzdem nicht im Kochtopf landen wird.

Auch in der Familie sind tief greifende Gespräche mit den Kindern Valentin (15) und Rosa (13) fällig, wenn ein Tier stirbt, wie Maria Kaiser berichtet. „Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel, das geschätzt werden soll. Deshalb essen wir auch nicht so oft Fleisch“, sagt die Erzieherin.

Auch die 44-Jährige hat ihren Arbeitsplatz auf dem Kaiserhof. Sie leitet seit 2016 den Naturkindergarten „Die Hofzwerge“. Eine Gruppe von 20 Kindern, hauptsächlich aus der Gemeinde Bockhorn, wird dort betreut. Gespielt wird viel im Freien, für Indoor-Aktivitäten steht ein von Josef Kaiser gebautes Blockhaus zur Verfügung. Beliebt bei den Kindern ist die sogenannte Hofrunde, bei der die zahlreichen Tiere besucht werden: Neben den 44 Yaks sind das 15 Stiere, 15 Hühner, zwei Hasen, zwei Katzen, fünf Pferde und Hofhund Mona.

Josef und Maria Kaiser, hier mit Hündin Mona, betreiben auf ihrem Hof auch einen Kindergarten – seit 2016 gibt’s den Naturkindergarten „Die Hofzwerge“. © Peter Gebel

Selbstverständlich ist da auch die Hilfe der Kinder beim Füttern der Hühner oder Ausmisten der Hasen willkommen. Unterstützt wird die Kindergartenleiterin von zwei Kinderpflegerinnen, einer Hauswirtschafterin und einer FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr)-Absolventin. Auch Josef Kaiser ist voll mit eingebunden als Vorsitzender des Vereins Die Hofzwerge. „Ich genieße es, wenn sich was rührt auf dem Hof“, sagt er.

Mit etwas Abstand genießen auch seine Eltern, Lissi und Bepp Kaiser, das turbulente Geschehen. Sie bewohnen das Austragshaus, das ihr Sohn nach kanadischem Vorbild aus Strohballen gebaut hat. Überall steckt Herzblut drin: „Wir waren anfangs sehr idealistisch, das war auch nötig, sonst hätten wir es vielleicht nicht gemacht“, gibt Josef Kaiser zu.

Hausyaks sind viel kleiner als ihre wilden Verwandten aus dem Himalaya

Seine Frau und er haben mittlerweile viel Erfahrung gesammelt, vor allem bei den Yaks. Die Hausyaks sind viel kleiner als ihre wilden Verwandten aus dem Himalaya, aber auch verträglicher. Erst im Alter von acht Jahren sind sie komplett ausgewachsen. Ihr Fleisch hat einen geringen Cholesterin- und Fettgehalt und ist damit gesünder als herkömmliches Rindfleisch.

Diese „Delikatesse“ hat natürlich ihren Preis, da die Tiere bis zur Schlachtung drei Jahre länger gefüttert werden müssen. Vermarkten will Josef Kaiser das Fleisch wie bei seinen Fleckviehstieren, nämlich auf direktem Weg, „damit die Tiere vollständig verwertet werden“, wie er sagt. Interessenten können sich vorab auf eine Liste setzen lassen und werden von Kaiser vor einer Schlachtung informiert.

Abnehmer sind bisher hauptsächlich Privatkunden, aber auch Gaststätten nimmt der Flanninger gerne in seine Kundenkartei auf. Liegt der Kilopreis beim Bio-Rindfleisch bei 16 Euro im solidarischen Mischpack, so werden beim Yakfleisch 30 Euro pro Kilo fällig.

Dass die meist eher trägen Yaks auch Temperament haben, zeigt sich in dem Moment, wenn die Herde im Frühjahr zum ersten Mal wieder auf die Weide darf. Da springen die schweren Grunzochsen (Kühe wiegen bis zu 350 kg, Bullen bis zu 800 kg) ausgelassen umher, galoppieren wild durcheinander und lassen ihrer Freude vollen Lauf.

Die größte Gruppe ist die sogenannte Familiengruppe mit 14 Stammkühen samt Kälbern und dem jungen weißen Yakstier Nanuk, was in der Inuit-Sprache Eisbär bedeutet. Die Gruppe bleibt über Jahre zusammen, die Kälber verlassen die Gruppe im Alter von zehn Monaten. Die männlichen Kälber wandern in die „Männergruppe“ und werden entweder im Alter von fünf Jahren geschlachtet oder als Zuchtstier weiterverkauft.

Die weiblichen Kälber ziehen in die „Mädelsgruppe“, in der mittlerweile der frühere Zuchtstier Fritzi – nun kastriert – als Aufpasser fungiert. Auch aus der Mädelsgruppe stehen Zuchttiere zum Verkauf.

Die Kaisers und ihre Yaks im TV zu sehen

Auch das Bayerische Fernsehen hat die Kaisers in Flanning besucht. Ihre Episode ist in der Reihe „Hofgeschichten“ am Montag, 25. April, ab 20.15 Uhr im Dritten zu sehen und bereits jetzt online in der BR-Mediathek abrufbar. Infos zum Hof auch auf der Homepage www.dakaiserhof.de.

