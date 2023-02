Karaoke-Kracher von Abba bis Motörhead

Von: Friedbert Holz

Als Boy-Group versuchten sich die Bockhorner Burschen Severin, Maxl, Sebastian, Thomas und Johannes. Das Quintett stimmte „Tequila“ von The Champs an und erhielt viel Applaus. © Roland Albrecht

Je länger es dauerte desto schneller fielen alle Hemmungen: Eine Riesengaudi war der Karaoke-Abend des Komitees Bockhorn-Magnac in Kirchasch.

Kirchasch – „Singen wirkt wie ein Antidepressivum, baut Ängste und Stress ab. Also legt einfach los!“ Erklärung und Motivation in einem gab Mitveranstalter David Dupuy aus Bockhorn den rund 60 Gästen im Saal des Gasthauses Bauer mit. Sie waren zum Live-Karaoke-Abend gekommen. Zum mittlerweile vierten Mal hatte das Partnerschaftskomitee Magnac das aus Japan bekannte Musikspiel veranstaltet, bei dem Sangesfreudige ein Lied ihrer Wahl zum Besten geben, unterstützt von Instrumental-Playback aus dem Mischpult und dazugehörenden Originaltexten zum Ablesen.

„Ihr habt rund 7000 Lieder zur Auswahl, die alle verzeichnet sind in den Ordnern auf den Tischen“, erklärte Bernhard Molocher aus Grünbach, der Mann an der Technik. Diese war, samt passender Beleuchtung, vom Verein ausgeliehen und aufgebaut worden. „Nennt mir einfach die jeweilige Nummer des Wunschlieds auf einem Sing-Kärtchen, bringt es zu mir, und ich lege dann auf. Selbst unbekanntere Lieder kann ich eventuell noch über den Laptop herausfinden“, sagte Molocher.

Gegenüber der Wirtshausbühne, dem Standort der Vortragenden, war noch eine große Leinwand aufgebaut: Hier konnten alle gewählten Gesangstexte mühelos abgelesen werden. Molocher ergriff dann auch als Erster das Mikrofon, wärmte das noch etwas zögerliche Publikum mit dem Hit „You are still the one I want“ von Shania Twain auf. Und auf einmal wollten nun viele andere, etwa die Geschwister Sebastian und Veronika aus Grucking und Bockhorn. Sie sangen den Ohrwurm vom „Mädchen, das vor mir im Wagen fährt“. Zu dieser allseits bekannten Melodie von Henry Valentino und Uschi wurde spontan mitgeklatscht. So nahm die Stimmung langsam Fahrt auf.

Dabei erwiesen sich die Damen der Schöpfung als sangesmutiger: Cornelia aus Windham huldigte den Mamas und Papas mit deren Erfolgssong „Dream a little dream of me“, Andrea aus Erding legte, wie Marianne Rosenberg, Wert darauf, „dass er zu mir gehört“, und Vivienne aus Bockhorn hauchte „Je t’attends“ (Ich warte auf dich) von Axelle Red ins Plenum.

Dann fand Molocher, dass härtere Rhythmen nicht schaden könnten und entschied sich, den mächtigen Lärmpegel von Motörhead und deren Hit „The Ace of Spades“ nachzuahmen. Wie ein echter Rocker gab er den Lemmy Kilmister und wirbelte über die Wirtshaus-Bretter, schrie sich fast die Lunge aus dem Leib, sehr zur Gaudi der Gäste, die mittlerweile ein Singkärtchen nach dem anderen zu ihm brachten.

So auch eine sechsköpfige, lustige Frauen-Truppe, die extra aus Erding gekommen war, um ihre Stimmen zu testen. Und so trugen sie – Maria, Angie, Tina, Ronja, Christina und Yassi – den „Super Trouper“ von Abba vor, der Beifall war ihnen sicher.

Auch eine spontan zusammen gespannte „Boy-Group“ wollte da nicht nachstehen. Nun sangen Severin, Maxl, Sebastian, Thomas und Johannes aus Bockhorn „Tequila“ von The Champs, wofür sie viele klatschende Hände und hochgereckte Daumen sehen durften.

Noch viele Lieder von Sangesprofis wurden an diesem Abend von Sangeslaien nachgesungen – ganz ohne Scheu, vielleicht einen Ton nicht richtig zu treffen. Vielmehr standen aber eh Geselligkeit und Spaß im Vordergrund, und nicht wenige fragten zum Abschluss nach einer Wiederholung. Wer Dupuy und seine begeisterten Mitstreiter kennt, kann sich durchaus ein erneutes Treffen dieser Art in Kirchasch oder anderswo vorstellen.