Katholisches Bildungswerk Erding: Mit Feuereifer ins neue Bildungsjahr

Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Katholischen Bildungswerks Erding. © KBW Erding

Mit guten Zahlen und viel Elan geht das Katholische Bildungswerk (KBW) Erding in die Zukunft.

Bockhorn – Obwohl pandemiebedingt im vorigen Jahr weniger Veranstaltungen stattfinden konnten, verzeichnete die Bildungseinrichtung ein leichtes Plus. Auch der Haushalt 2022 „sieht bisher nicht schlecht aus“, wie das KBW mitteilt.

Aktuelles aus dem Bildungswerk gab es kürzlich in der gut besuchten Mitgliederversammlung von KBW und Zentrum der Familie (ZdF), die im Pfarrheim Bockhorn stattgefunden hat. Der geistliche Impuls zum Tagesevangelium kam von Landkreisdekan Michael Bayer. Der Pressemitteilung zufolge betonte er, dass nur das Feuer in einem selbst auch andere anfachen könne. So sei es auch in unserer Bildungsarbeit: Es gehe darum, das Feuer zu entfachen und auf den Nächsten überspringen zu lassen.

Nach einem kurzen Rückblick auf die 50-Jahr-Feierlichkeiten mit Jubiläumsmagazin in diesem Sommer sprach Carina Dollberger, pädagogische Referentin im KBW, über ihre Programmbereiche Seniorenbildung, Kunst und Kultur, Gesundheit sowie über ihr Projekt „Leichte Sprache“. In diesem Projekt soll es Menschen mit Leseschwierigkeiten erleichtert werden, den Weg zum geschriebenen Wort zu finden, sei es im Behördenalltag oder in den Mußestunden der Lektüre.

Der theologische Referent des KBW, Nikolaus Hintermaier, berichtete über den Bereich der religiösen Bildung. Dabei ragt das umfangreiche Pilgerprogramm heraus, das regelmäßig gerne angenommen werde und in diesem Jahr sein elfjähriges Bestehen feiere.

Christiane Maasberg, pädagogische Referentin im Zentrum der Familie, stellte den Anwesenden die Familienbildung in all ihren Facetten vor, vom Onlinevortrag bis hin zu den wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppen (EKP), die in nahezu allen Gemeinden des Landkreises stattfinden. Mit der Tageseltern-Ausbildung und den Schulungen für Assistenzkräfte in Kitas, die jeweils von Monika Kneißl koordiniert beziehungsweise geleitet werden, verfügen KBW und ZdF Erding über weitere attraktive berufliche Fortbildungsangebote.

Die gute Bildungsarbeit spiegelt sich laut der Pressemitteilung auch in den Haushaltszahlen 2021 wider. „Zwar ist das Haushaltsvolumen aufgrund der Coronapandemie im Jahr 2021 insgesamt kleiner ausgefallen, da weniger Veranstaltungen stattfinden konnten, aber insgesamt sind die Zahlen ausgeglichen, sodass ein knapper Überschuss von 647,94 Euro zu verzeichnen ist“, heißt es darin. Auch der Haushalt 2022 sehe bisher nicht schlecht aus, wie Geschäftsführer Hans Otto Seitschek darstellte, auch wenn noch einige Zuschüsse ausstünden.

Der Haushaltsabschluss 2021 sowie der Ansatz für 2022 seien beide einstimmig verabschiedet, der Vorstand ebenso einstimmig entlastet worden. So könne das KBW mit seinem Zentrum der Familie einigermaßen gefestigt in den Herbst gehen, „wenn nicht noch steigende Energiekosten oder neuerliche pandemiebedingte Einschränkungen die Bilanz über Gebühr belasten“. Hier kann laut Seitschek noch nicht alles abgesehen werden.

Das Jahr 2022 habe auch personelle Veränderungen gebracht: Marlene Bauer-Wimmer und Andrea Rainer haben ihre Tätigkeit beim KBW und ZdF Erding nach langen Jahren des treuen Dienstes beendet. Die Nachfolgeregelungen seien schon auf dem Weg.

Die Vorsitzenden Walter Müller und Karin Brielmair seien zufrieden mit der Mitgliederversammlung gewesen, zu deren Abschluss viele Anwesende noch die Gelegenheit zu einem Ratsch mit den Referenten nutzten. „Das Feuer des Engagements in der katholischen Bildungsarbeit war in jedem Fall zu spüren“, lautet das Fazit der Verantwortlichen. red