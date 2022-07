Die über 200 Jahre alte Geschichte des Grünbacher Kellerfests

Am Samstag ist es wieder soweit

Von Friedbert Holz schließen

Das Grünbacher Kellerfest, das am Samstag wieder steigt, blickt auf eine lange Tradition zurück. Wir blicken in die Geschichte, die auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgeht.

Grünbach – Wer gerne rotierende Damenröcke sieht und sich an strammen Männerwaden erfreut, der kommt am Samstag, 16. Juli, beim Kellerfest des Trachtenvereins Waldeslust Grünbach wieder auf seine Kosten – und kann dabei freilich auch selbst auf dem Tanzboden aktiv werden. Die Geschichte des Fests ist beeindruckend, schließlich gehen seine Wurzeln über 200 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Von 16 Uhr an sorgt die Holzland-Kapelle am Trachtenheim für die Musik, der Verein bietet seinen Gästen aber auch Getränke und Brotzeiten an. Für Kinder gibt’s ein Programm mit Schminken und Hüpfburg.

Das Fest hat eine lange Tradition. Schon um das Jahr 1805 setzte sich nämlich der noch heute bestens bekannte Braumeister Benno Scharl für einen Werksverkauf des sogenannten alten Bieres in den Bierkellern ein und rief ein Fest ins Leben.

Lange Zeit herrschte zwischenzeitlich Pause, bis der Trachtenverein 1935 diesen Brauch wieder für sich entdeckte. Zu dieser Zeit fand das Kellerfest noch oben am Park, im Garten des dortigen Schlosses, statt, und es gab sogar ein Preisplattln für den Bezirk Erding. Die Grünbacher Mannschaft belegte damals Platz zwei.

Nach der Zwangspause im Zweiten Weltkrieg lebte die Fest-Idee wieder auf: Am 6. Juli 1947 luden die örtlichen Kramer Auer und Wandinger zu Essen und Trinken ein. Eine Kapelle spielte zum Tanz auf, sogar eine Schiffschaukel wurde aufgebaut. Wer tanzen wollte, musste eine Mark bezahlen, dafür gab’s ein Tanzabzeichen. Jugendlichen war das Tanzen damals noch untersagt, doch viele junge Erwachsene lernten sich beim Kellerfest kennen und lieben.

Weil der Staat schon damals Geld brauchte, verlangte er von den Veranstaltern eine sogenannte Lustbarkeitssteuer, die später in Vergnügungssteuer umbenannt wurde.

Anfang der 1950er Jahre war das Fest in Grünbach das zweitgrößte nach dem Erdinger Herbstfest. Die Heimatzeitung berichtete 1957 von „immerhin 2000 Besuchern“. Schon damals wurde durch den Bierausschank am meisten verdient: 1955 etwa betrugen die Einnahmen durch den Gerstensaft rund 1900 Mark, gerade einmal elf Mark für Limonade, aber fast 100 Mark fürs Fahrrad-Abstellen.