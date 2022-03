Grünbacher Kindergarten voll im Zeit- und Kostenplan

In der Bürgerversammlung gibt’s gute Nachrichten aus Grünbach – Einweihungstermin steht

In seinem dritten Jahr im Amt durfte Bockhorns Bürgermeister Lorenz Angermaier endlich seine erste Bürgerversammlung absolvieren: „Wir leben einfach in konfusen Zeiten“, sagte er zu Beginn in Richtung der etwa 80 Anwesenden.

Kirchasch – Wichtige Investitionen stünden der Kommune bevor, daher sei es wichtig, dass die Krise zumindest finanziell halbwegs gut überstanden wurde: „In unserem Haushalt hatten wir keine großen Einbußen. Trotzdem müssen wir vorsichtig bleiben.“ Obwohl die Einwohnerzahl praktisch stagnierte, wurde ein neuer Kindergarten notwendig. Dieser entsteht gerade in Grünbach und ist eines der größten Projekte der vergangenen Jahre. „Der Kostenplan kann eingehalten werden, und beim Zeitplan sieht es ebenfalls gut aus“, berichtete Angermaier. Der Bezug ist für September 2022 vorgesehen: „Wir waren mutig und haben für den 17. September eine Einweihungsfeier geplant. Es muss einfach klappen.“

Im vergangenen Jahr nahm der Kindergarten eine Million Euro im Haushalt ein, 2022 werden es ungefähr 2,4 Millionen Euro sein. Trotz weiterer Ausgaben etwa für den Straßenbau ist die Gemeinde aktuell komplett schuldenfrei, konnte seine Rücklagen sogar um eine Million auf 5,22 Millionen Euro steigern.

Für seine Bürger unternimmt Bockhorn einiges, das beweist das neue Baugebiet Neu-Unterstrogn. Angermaier: „Im Einheimischenprogramm fanden dort zwölf Familien Grundstücke und bauen bereits fleißig.“ Weniger positiv: Für das Gewerbegebiet Unterstrogn gab es zwar die Genehmigung für Einzelhandel: „Leider befanden die Unternehmen den Standort in ihrer Bewertung durchgehend negativ. Die wollen sich lieber an der B 388 oder im Hauptort ansiedeln.“

In Grünbach wurde ein passendes Grundstück für den Neubau der Feuerwehr gefunden, beim Baugebiet in Kirchasch will man Ende 2023 mit der Grundstücksvergabe für ein weiteres Einheimischenmodell starten. Klar kam auch der umstrittene Funkmast in Mauggen zur Sprache: „Der nächste Mast ist im Bereich von Kirchasch in Planung“, sagte Angermaier. Schnelles Internet soll ebenfalls bald im ganzen Gemeindegebiet existieren, dafür beteiligt sich die Kommune nun am „Graue-Flecken-Programm.“

Nachdem es im August 2021 „saubere Überschwemmungen“ gab, wird sich Bockhorn dem Hochwasserschutz annehmen, ein Konzept ist vor allem für den Bereich Grünbach in Planung. Nach der Rede des Bürgermeisters sprach Landrat Martin Bayertorfer, und er hatte vor allem Kritik in Bezug auf die Corona-Politik mitgebracht: „Es ist ein Wahnsinn, dass wir bei den aktuellen Zahlen auf alle Beschränkungen verzichten sollen.“ Die Lockerheit und das Ignorieren wunderten ihn doch sehr, mit Testen habe man schließlich viel erreichen können: „Es wird sicherlich weitere Tote im Landkreis geben, und die Probleme in den Krankenhäusern werden bestehen bleiben.“ Auch heute noch könne ein Teil der Patienten mit Überweisung keine Behandlung bekommen. Andererseits wäre es aber auch schön, dass Veranstaltungen wieder möglich sind: „Die Gemeinschaft ist wichtig, und das fehlte uns in den letzten Jahren doch sehr.“

Traditionell stehen am Ende der Bürgerversammlung „Wünsche und Anträge“ auf der Tagesordnung. Dabei gab es eine einzige Wortmeldung: Georg Huber aus Oppolding appellierte an ein Umdenken bei der Energiegewinnung: „Wir müssen davon wegkommen, die Unrechtsstaaten reich zu machen und mehr selbst bewegen.“ Dies müsse in Brüssel oder München behandelt werden, aber auch in den Kommunen selbst: „Wir sind hier in der Verantwortung, und die Gemeinde kann dies mit der Bauleitplanung forcieren, um Baurecht zu schaffen.“ Man dürfe dabei nicht zu „kleingrämerisch“ beispielsweise bei Großflächen-Photovoltaikanlagen sein und habe bei Initiativen die Pflicht, diese zu unterstützen.“ Der Bürgermeister gab ihm recht und versprach, sich dem Thema „in unseren Möglichkeiten“ zu stellen.