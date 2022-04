Das ist die Leiterin des neuen Grünbacher Kindergartens

„Für gute Erziehung braucht’s ein ganzes Dorf“

Zum neuen Kita-Jahr im September soll der neue Grünbacher Kindergarten bezugsfertig sein. Die Leiterin des Hauses steht bereits fest. Sie heißt Yvonne Hohnhorst und sagt: „Ich freue mich, dass es bald losgeht, derzeit sind wir auf der Suche nach weiterem Personal für den neuen Kindergarten.“

Bockhorn – Hohnhorst, die momentan noch als Erzieherin im Kinderhaus Bockhorn arbeitet, wird zum 1. September die Leitung übernehmen, für 17. September ist die offizielle Einweihungsfeier geplant. Schon jetzt aber hat sie Vorstellungen über ihre künftige Arbeit dort, zusammen mit einem ganz neuen Team. „Ein bekanntes Sprichwort aus Afrika sagt, dass es für die gute Entwicklung und Erziehung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Kinder wachsen heutzutage in vielen verschiedenen Systemen auf – neben dem Elternhaus im Kindergarten, bei Verwandten oder Freunden, später in der Schule. Da ist es wichtig, alle diese Einflussgrößen miteinander zu verknüpfen. Besonders am Herzen liegt Hohnhorst die Elternarbeit: „Sie sind schließlich die Experten für ihre Kinder.“ Daher möchte Hohnhorst sie im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit besonders abholen und begleiten.

Schon als sie vor 44 Jahren in Berlin geboren wurde und dort auch aufwuchs, hatte sie den Berufswunsch Erzieherin, erzählt sie. Nachdem ihre Eltern ihren Wohnsitz nach Baden-Württemberg verlegt hatten, besuchte sie dort nach Abschluss der Mittleren Reife und einem Fachabitur in Sozialwesen eine Fachschule für Sozialpädagogik in Biberach, beendete diese 2006 als ausgebildete Erzieherin. „Da ich immer schon nach Bayern wollte, zog es mich 2007 nach Eichenried. Dort leitete ich die Kinderkrippe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) , ging 2009 als Erzieherin ins Kinderhaus Hand in Hand nach Erding“, berichtet sie von ihrem Werdegang. 2013 schließlich kam sie ins Kinderhaus Bockhorn. Hohnhorst hat einige Zusatz-Qualifikationen, etwa für den Kinderschutz.

Sie wohnt zwar mit ihrem Partner und den zwei Söhnen (7 und 13 Jahre) in Fraunberg, „wollte aber auf jeden Fall in der Gemeinde Bockhorn bleiben. Denn hier passt für mich alles, vor allem auch das Verhältnis zur staatlichen wie kirchlichen Führung“. Zudem findet sie den Kindergartenverbund, der vor kurzem neu geschaffen wurde (wir berichteten), interessant und zielführend. Privat geht sie mit ihrer Familie gerne in die Berge oder macht Radtouren, „und ich lese viel“, sagt die neue Kindergarten-Leiterin. Nun ist sie gespannt auf die zwei neuen Gruppen, die sie ab Herbst in Grünbach erwarten, sowie auf ein engagiertes Team dort.