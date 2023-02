Kirchascher Faschingsparty war wirklich „mega“

Von: Markus Schwarzkugler

Bei der „Megafaschingsparty“ des Kirchascher Sportclubs in beheizter Halle neben dem Fußballgelände war mächtig was los. © Roland Albrecht

Keine falsche Bescheidenheit, das aber auch zurecht: Bei der „Megafaschingsparty“ des Kirchascher Sportclubs in beheizter Halle neben dem Fußballgelände war mächtig was los. Die Einnahmen kann der Verein gut gebrauchen.

Kirchasch - Knapp 700 Gäste waren es, schätzt KSC-Vize Maximilian Bals. „Schon um 21 Uhr, als wir loslegten, war die Bude voll. Und um 3 Uhr, als wir aufhörten, auch“, berichtet er. Die Stimmung sei „supergeil“ gewesen.

Nicht zuletzt, weil die BGP Veranstaltungstechnik die passende Musik mit Hits aus den vergangenen 40 Jahren auflegte. Summa summarum: „Das war ein Fasching, wie man ihn sich wünscht“, bilanziert Bals, der sich freut, dass alles friedlich und ohne Schlägereien ausgegangen sei.

Froh ist der Verein, dass er nach all den Corona-Ausfällen endlich mit einer Veranstaltung wieder Geld einnehmen konnte. Denn das kann er beim Sportheimbau (wir berichteten) gut gebrauchen. Der 2. Vorsitzende dankt allen fleißigen Helfern vom Samstagabend, denn bei so vielen Gästen gab’s an allen Fronten viel zu tun.