Bockhorns 2. Bürgermeister will jetzt Chef sein

Lorenz Angermaier heißt der gemeinsame Kandidat der Bürgerliste Kirchasch mit Umgebung sowie der Freien Wählergemeinschaft Bockhorn für das Amt des Bürgermeisters. Diese beiden Gruppierungen stellen zusammen derzeit zehn Sitze im Gemeinderat und haben bei einer Informationsveranstaltung im Gasthaus Bauer den dritten Kandidaten in der Gemeinde als Rathauschef präsentiert.

VON FRIEDBERT HOLZ

Kirchasch – Sehr gut besucht war der Saal im Wirtshaus, als Gemeinderat Hubert Strasser vor die Menge trat, die schon gespannt auf ein Ergebnis wartete, und er schließlich seinen Fraktionskollegen Angermaier vorstellte. Dieser gehört seit zwölf Jahren dem Ratsgremium an und ist derzeit Stellvertreter des ausscheidenden Bürgermeisters Hans Schreiner.

„Wir haben uns schon seit August über eine Nachfolge Gedanken gemacht. Uns war klar, dass wir auch einen Kandidaten präsentieren wollten, aber eine solche persönliche Entscheidung ist nicht einfach. Schließlich greift sie doch nachhaltig in das Privatleben ein. Letztlich ist bei mir aber doch aus dem Müssen ein Wollen geworden“, erklärte sich Angermaier, den Freunde und Bekannte nur „Lenz“ rufen.

Der 59-jährige Diplom-Ingenieur aus Kirchasch wohnt seit zwölf Jahren mit Frau und drei Söhnen in der Gemeinde und arbeitet als Manager im Entwicklungs- und Vertriebsbereich eines Automobil-Zulieferers. „Ich fühle mich sehr wohl hier, habe als Mitglied im Chor Rhythmix Bockhorn, im Sportverein und im Kirchenchor schnell Anschluss an die Dorfgemeinschaft gefunden.“ Aus seinem Beruf zieht er auch die Sicherheit aus vielen Team- und Verhandlungserfahrungen – Kompetenzen, die er auch im Amt als Bürgermeister als nötig erachtet.

Zudem habe er in seiner bisherigen Zeit als Gemeinderat viele Erfahrungen auf lokalpolitischer Bühne gesammelt. „Schließlich ist eine Gemeinde mit allen ihren Anforderungen vergleichbar mit einer großen Firma: Es geht um die Verantwortung für viele Menschen und für viel Geld, es ist ein komplexer Job, Bürgermeister zu sein“, so Angermaier.

Er möchte im Fall seiner Wahl übergreifend mit allen Parteien im Gemeinderat arbeiten, „ich werde mich auch nicht gegen andere Kandidaten richten“. Zwar wird seine offizielle Ernennung als Nummer eins in der Bürgerliste Kirchasch mit Umgebung erst Ende November sein, doch die Freie Wählergemeinschaft hat sich bereits als Partner genannt. Ihr Vertreter, Gemeinderat Thomas Fisch aus Grünbach, nahm auch gleich die Gelegenheit wahr, die gemeinsame Kandidatur zu bestätigen.

Als Ziel seiner Arbeit sieht Angermaier zunächst eine Fortführung der bekannten Projekte wie etwa der Kindergarten in Grünbach, die Erweiterung des Bauhofs in Bockhorn, das neuen Baugebiet in Neu-Unterstrogn, ein neues Gewerbegebiet oder die Ortsmitte Grünbach. Aber auch Themen wie das Alte Rathaus in Bockhorn, die B 388-Umfahrung Grünbachs oder das Sportheim Kirchasch stehen mittelfristig an, schließlich will sich der neue Kandidat um eine Verbesserung des Nahverkehrs und um Vereine kümmern. „Denn Gemeinde ist dort, wo wir leben und uns treffen.“

Nach einem kurzen Rückblick durch Gemeinderat Peter Brenninger aus Papferding („Ich bin die Umgebung“) durften die Zuhörer Fragen stellen. Dabei dominierten die Themen Erweiterung der Schule, die Lärmbelästigung an der Walpertskirchener Spange, ein möglicher Radweg entlang der Dorfener Straße, ein Kreisverkehr bei Neumauggen, die Frage nach dem Sinn von vier Feuerwehren in der Gemeinde sowie einer besseren Nahversorgung in Kirchasch.

Dazu erwiderte Angermaier, dass die Realisierung des Radwegs maßgeblich von der Eignerin der Grundstücke, der Großen Kreisstadt, abhänge. Der Kreisverkehr müsse dringend gebaut werden, da er ein Unfall-Schwerpunkt sei, und die Anzahl der Wehren ergebe sich aus dem Feuerwehr-Bedarfsplan und der Hilfsfrist. Dazu Hubert Strasser: „Wir sind eine Flächengemeinde und haben unsere Einsatzkräfte, wie auch unsere Autos, schon sehr auf diese Bedürfnisse hin rational ausgerichtet“.

Zur mangelnden Nahversorgung meinte Angermaier, dass derzeit keine Lösung in Sicht sei, die einem Anbieter Rentabilität sichere. „Aber vielleicht ergeben sich andere Zahlen und Bedarfe, wenn durch neue Wohngebiete in Kirchasch auch bald mehr Leute zuziehen.“