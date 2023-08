Polizei zückt den Kugelschreiber öfter als die Pistole

Von: Friedbert Holz

Polizei-Hauptmeisterin Bianca Haub erklärte den Kindern des Bockhorner Ferienprogramms im Aufrüstraum, was bei Einsätzen alles mitzunehmen ist © Roland Albrecht

Polizei: Was bei Ganoven wie ein Reizwort klingt, löst bei Kindern immer wieder Begeisterung aus. Denn die Frauen und Männer in ihren dunkelblauen Uniformen gelten bei ihnen noch als Freund und Helfer, ihr Auftritt fasziniert sie. Und so beschlossen die Organisatoren des Ferienprogramms Bockhorn, mit einem guten Dutzend Kinder im Grundschulalter die Polizei-Inspektion in Erding zu besuchen, begleitet von Gabriele und Martin Haindl aus Hecken.

Bockhorn – Dass das Gebäude der Ordnungshüter nicht einfach zu betreten ist, erklärt Polizei-Hauptmeisterin Bianca Haub den Kindern gleich zu Beginn: „Nicht jeder, der will, kommt rein, und auch nicht jeder wieder raus.“ Über eine Kamera lässt sich kontrollieren, wer an der Eingangstür klingelt, schließlich wollen die Beamten wissen, wer sie besucht. Und sie bestimmen, wer ihr Haus wieder verlassen darf – „denn“, so die erfahrene Polizistin, „mancher wollte auch schon türmen“.

Das dürfte aber nicht einfach sein, denn in der Inspektion arbeiten 250 Frauen und Männer in verschiedenen Abteilungen und auf mehreren Stockwerken. Im Erdgeschoss hat die Bereitschaftspolizei ihre Räume. Sie arbeitet in Schichten: eine von 6.30 bis 12.30 Uhr, dann wieder von 18.30 bis 6.30 Uhr, die zweite Gruppe entgegengesetzt. „Diese Kolleginnen und Kollegen fahren Streife, nehmen Unfälle oder Einbrüche auf, haben Streitereien zu schlichten, suchen Vermisste“, sagt Haub.

Im ersten Stock sitzen die Beamten der Kriminalpolizei, im zweiten Stock schließlich Techniker und Trainer. „Denn wir müssen vier Mal im Jahr üben, wie eine Festnahme richtig abzulaufen hat, wir haben aber auch regelmäßiges Schießtraining“, erklärt Polizistin Haub den staunenden Kindern, die bei ihren Fragen sehr auf das Thema Pistole fixiert sind.

„Dabei wird im Dienst sehr selten geschossen, unser wichtigstes Utensil ist vielmehr der Kugelschreiber. Schließlich will ein Richter, der über die von uns aufgenommenen Fälle entscheiden muss, möglichst genaue Beschreibungen und Tathergänge.“ Und doch darf jeder einmal „echte“ Handschellen probieren, die Beamtin zeigt ihr Pfefferspray, den Schlagstock, ihre Taschenlampe. Auch eine Schutzweste lässt sie im Kreis der Kinder herumgehen.

Haub hat viel Erfahrung mit Kindern. Sie ist auch in der Jugend-Verkehrserziehung tätig, nimmt Prüfungen zum Fahrrad-Führerschein ab, erzählt in Schulen und Kindergärten von der Polizei.

Dann geht’s in den so genannten Aufrüstraum, wo sie der aufgeregten Schar zeigt, was bei Einsätzen alles mitzunehmen ist: „Wir haben hier Taschen für die Streifenbesatzungen mit allem, was sie eventuell benötigen, aber auch Funkgeräte, damit bei Gefahr alle mithören können, Bodycams zum Filmen in kritischen Situationen und Dienstmützen – denn nur mim Huat bist guad“.

Ludwig (10) interessiert sich für eine Schutzweste, ist erstaunt, wie schwer sie ist. Der achtjährige Paul findet, dass „Polizist sein doch Spaß machen muss“, ist wie die übrige Gruppe angetan davon, was alles im Heck eines Polizeiautos Platz findet. Kritisch werden hier Maßband, Unfallsicherungsgegenstände und Pylonen untersucht, natürlich wollen alle einmal die Polizei-Kelle mit dem roten Stopplicht in die Hand nehmen. Und sie sind erstaunt, dass die Beamten bei Bedarf auch Feuer löschen. „Schließlich sind wir meist als Erste an einem Einsatzort, denn Feuerwehrleute müssen ja erst von ihrer Arbeit weg oder gar nachts aus dem Bett geholt werden“, erklärt die Polizistin.

Das Highlight des Besuchs ist aber sicher der kurze Aufenthalt in einer der vier Zellen im Keller des Gebäudes. Dort, zwischen massiver Gittertür und einfacher Pritsche, ist manchen in der Gruppe nicht wirklich wohl. „Wie fühlt es sich an?“, will Haub wissen, skeptische Blicke kommen als dürftige Antwort. „Ihr müsst euch vorstellen, dass jemand, der hier für maximal eine Nacht eingesperrt wird, nur in Unterwäsche sitzen darf, mit einer kratzigen Wolldecke gegen die Kälte.“

Gut, dass es schnell zurückgeht ins Freie, wo Haub auf eine Sammlung gefundener Fahrräder zeigt. „Die können von ihren Besitzern abgeholt werden, aber nur, wenn sie die Nummer ihres Rades am Tretlager auch wissen. Also schaut daheim bei euren Rädern nach und notiert sie für den Fall, dass eines gestohlen oder verloren wird.“

Dazu nickt auch der erste Polizei-Hauptkommissar Harald Pataschitsch, der stellvertretende Dienststellenleiter, dessen Büro die Kinder-Truppe kurz besucht. Die Frage eines Kindes, ob jeder Polizist „zuhause ein Polizeiauto aus Lego“ habe, kann allerdings auch Haub nicht beantworten. Dafür bekommen sie auf ihr Namensschild einen Stempel der Polizei sowie ein Heft mit Informationen.

Gefallen hat die kindgerechte Führung allen, vielleicht generiert sich aus der Gruppe ja mal Polizei-Nachwuchs. Während Felix (7) „das Modell der Polizei-Inspektion“ und Adrian (10) „das Polizeiauto mit eigenem Labor“ am besten fanden, nimmt Felipa (10) das Erlebnis in der Zelle „als eher gruselige Erinnerung“ mit.