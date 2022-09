Komponistin Martina Eisenreich erhält Oberbayerischen Kulturpreis

Auszeichnung für Künstlerin aus Maierklopfen

Von Markus Schwarzkugler schließen

Die nächste Auszeichnung wartet auf Filmmusikkomponistin und Geigerin Martina Eisenreich aus Maierklopfen: Sie erhält am 9. Oktober den Oberbayerischen Kulturpreis 2022.

Maierklopfen – Die Verleihung findet in Kloster Seeon, dem Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern, statt. Eisenreich kann es kaum glauben, wie sie auf ihrer Homepage schreibt: „Es ist schon eine riesengroße Ehre – die Preisträger reichen von meinen Helden der Kindheit, Gustl Bayrhammer, Ottfried Preußler, Gerhard Polt bis hin zu Willhelm Killmayer, Martina Schwarzmann und Loriot.“

Mit dem Preis ehrt der Bezirk seiner Pressemitteilung zufolge seit 1980 Persönlichkeiten, die sich um das kulturelle Leben in der Region verdient gemacht haben. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Eisenreichs Laudator ist Christian Ude, der ehemalige Oberbürgermeister von München.

Eisenreich, Jahrgang 1981, wurde mit 15 als Jungstudentin für Klassische Komposition an der Hochschule für Musik und Theater in München aufgenommen. Sie studierte dort Komposition für Film und Fernsehen sowie an der Filmakademie Baden-Württemberg Filmmusik und Sounddesign. 2007 startete mit „Reine Geschmackssache“ der erste Kinofilm mit ihrer Musik. Auch zu Fernsehkrimis schrieb sie Soundtracks – für den Tatort „Waldlust“ erhielt sie 2018 den Deutschen Filmmusikpreis (Beste Musik im Film).

Eisenreich, die auch vom Landkreis Erding mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden ist, komponierte zudem die Musik für zahlreiche Hörspiele Auch auf der Bühne kann sie Erfolge feiern. Als Geigerin spielt sie mit ihren beiden Ensembles: dem Trio Lauschgold und dem Martina Eisenreich Quartett. Zusammen mit ihrem Mann, dem Schlagzeuger Wolfgang Lohmeier, brachte sie mehrere Alben und Konzertprogramme heraus. Eisenreich unterrichtet an der Münchner Filmhochschule und widmet sich auch der Orchesterarbeit und dem Dirigieren.