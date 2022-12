Neues Konzept für die Grundschule Bockhorn – Besuch in Olching überzeugt langsam

Von: Friedbert Holz

Weg vom veralteten Prinzip der Frontalbeschallung durch die Lehrkraft soll die Grundschule in Bockhorn. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

„Unsere Vision ist darin begründet, die Bedürfnisse von Lernenden und Lehrenden in der pädagogischen Architektur von Schulen bestmöglich umzusetzen.“ So lautet das Credo von Karin Doberer, Gründerin und Geschäftsführerin des Fachbüros Lernlandschaften aus Röckingen in Mittelfranken. Vor einiger Zeit hatte sie das Konzept für die Grundschule Bockhorn im Gemeinderat vorgestellt, jetzt gab die Verwaltung einen Sachstandsbericht zum Projekt.

Bockhorn – Zudem hatten in der Zwischenzeit Mitglieder des Schul- und Kindergartenausschusses sowie ein Teil der Lehrerschaft die Grundschule in Olching besucht. Dort ist das Lernlandschaften-Konzept umgesetzt und arbeitet erfolgreich – ein Beispiel dafür, wie diese Art des Unterrichts, weg vom veralteten Prinzip der Frontalbeschallung durch die Lehrkraft, ganz neue Strukturen in die Schule bringen könnte.

Schließlich, so rief Bürgermeister Lorenz Angermaier (FW) in Erinnerung, „steigen auf der einen Seite die Schülerzahlen in unserer Offenen Ganztagsschule, treffen dabei jedoch auf räumliche Engpässe“. Andererseits ist Bockhorn wie alle Gemeinden in der Bundesrepublik angehalten, vom Schuljahr 2026/27 an den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung umzusetzen. Dies erfordert ein Umdenken über die vorhandenen Räume: Wie sind Kapazitäten, das Umsetzen der Lehrpläne und der „Lebensraum Schule“ in Einklang zu bringen?

Daher haben Doberer und ihr Team sowohl die Schulleitung als auch Vertreter aus Bockhorns Lehrerkollegium, zusammen mit Vertretern der Offenen Ganztagsschule und Mitgliedern des Ausschusses, zu Workshops eingeladen, einer davon in der Olchinger Schule. Als Ergebnis der zunächst theoretischen Überlegungen gilt es für Rathauschef Angermaier nun, „die Anforderungen für ein sogenanntes Raumfunktionsbuch samt Raumprogramm festzulegen“. Dabei sollten pädagogische Gesichtspunkte mit einer dazu passenden, veränderten Architektur und der nötigen Ausstattung harmonisch verbunden werden.

Dieses ausgearbeitete Konzept geht dann an die Regierung, schließlich benötigt die Gemeinde für die Umsetzung die Unbedenklichkeitsbescheinigung durch den Freistaat. Dann – fürs erste Quartal 2023 angedacht – soll ein Büro für die Vergabe-Durchführung an ein Architekturbüro gefunden werden. Dieses startet idealerweise Mitte 2023 eine Ausschreibung, eventuell mit einem Konzeptwettbewerb. Bis Ende 2023 ist vermutlich ein Architekt gefunden, der den Umbau der Schule leiten soll.

„Dabei wird“, warf Gemeinderat Christof Kronseder ein, „die räumliche Anordnung nicht so aussehen, wie es das schematische Konzept des Büros aufgezeichnet hat. Dies soll lediglich zeigen, wie unterschiedliche Anforderungen des Projekts ,Grundschule 2026‘ gedanklich einen zentralen Marktplatz ergänzen. Konkrete bauliche Veränderungen in unserer Schule müssen individuell auf unsere Möglichkeiten und Gegebenheiten vom Architekten ausgearbeitet werden“.

Wenn eine solche Ausführungsplanung – im Einklang mit allen direkt Beteiligten– dann am besten Ende 2023 steht, sollen Förder- und Bauanträge Mitte bis Ende 2024 folgen. 2025 könnten erste Ausschreibungen für konkrete Baumaßnahmen erfolgen, gegen Ende 2025 dann die Bauphase, die auf zwei Jahre geschätzt wird. In der Zwischenzeit sind einige Klassen in Container auszulagern.

Momentan scheint noch nicht jeder Gemeinderat von diesem Projekt überzeugt zu sein. Doch das kann sich schnell ändern, wie der Besuch in Olching gezeigt hat. „Viele aus dem Lehrerkollegium waren bei der Anreise sehr skeptisch“, erinnert sich Kronseder, „doch nach dem beeindruckenden Erlebnis waren sie umso begeisterter von der neuen Schulidee“.