Die letzten Wochen der Bräustüberl-Wirte

Beliebt bei den Gästen, vom Ministerium ausgezeichnet: Die Wirtsleute des Grünbacher Bräustüberls, Jutta Heimrath und Axel Steinmann, erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch nun ist trotzdem Schluss. Ab dem 1. Oktober kommt ein neuer Pächter. Wer das ist, steht bereits fest.

Grünbach – Auf die große Auszeichnung folgt nun das Ende in Grünbach. Erst im Juni sind die Wirtsleute des Bräustüberls, Jutta Heimrath (44) und Axel Steinmann (58), von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mit dem Gütesiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ geehrt worden. „Ich gfrei mi wia d’Sau“, hatte sich Koch Steinmann damals gefreut. Doch nun ist eher Melancholie angesagt. Für das Wirtspaar ist zum 30. September Schluss in Grünbach.

Zuletzt seien in der Bevölkerung viele Gerüchte um den Trennungsgrund kursiert, berichtet Heimrath. „Die gingen so weit, dass ich Brustkrebs hätte“, erzählt die Noch-Pächterin des Bräustüberls leicht genervt. Das alles stimme nicht. Fakt sei: „Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen von der Brauerei getrennt.“ Eigentümer ist das Arcobräu aus Moos, das zum 1. Januar 2014 die Schlossbrauerei Grünbach übernommen hat. Prokurist Karl Gratzl sagt: „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen.“

Küche vom Feinsten sind die Gäste des Bräustüberls, das Heimrath und Steinmann nun seit zweieinhalb Jahren betreiben, gewohnt. Schweinshaxn, aber auch den bayerischen Rinderschmorbraten Böfflamott oder Forelle auf Vanille-Risotto sind nur ein paar Beispiele dafür. Keine Packerlsoßen, alles selber liebevoll zubereitet. „Wir kochen 95 Prozent frisch, machen alles selber“, sagt Heimrath. Der Preis „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ komme schließlich nicht von ungefähr. „Das ist unser Konzept“, stellt die 44-Jährige klar.

Ein Konzept, das freilich seinen Preis hat. Nicht zuletzt personaltechnisch: Inklusive Aushilfen haben Heimrath und Steinmann, die in Buch am Erlbach leben, 22 Mitarbeiter. „Wir wussten, dass es ein betriebswirtschaftliches Risiko ist“, sagt Heimrath.

Dem Konzept verpflichtet

Um das Konzept, an dem sie und ihr Lebensgefährte unbedingt festhalten wollten, aufrechtzuerhalten, hätten sie mehr Besucherkapazitäten gebraucht. Im Inneren des Bräustüberls habe man Platz für 90 Personen, im erweiterten Biergarten für 200. Aber im Winter und an regnerischen Tagen sei drinnen einfach zu wenig Platz, damit sich’s rechnet. Teilweise habe man am Tag 60 bis 80 Gäste wieder wegschicken müssen – für das anspruchsvolle Konzept überlebenswichtige Einnahmen gingen so verloren.

Deswegen hatten Heimrath und Steinmann auf den Ausbau der Malztenne zu einem großen Veranstaltungsraum gehofft. „Das wären 160 Leute gewesen“, sagt die Wirtin, die in der Tenne gerne Hochzeiten, Firmenfeiern oder andere Großveranstaltungen zu Gast gehabt hätte. „Für Hochzeiten haben wir so viele Anfragen, aber wir können das nicht leisten.“ Die Malztenne sei sogar vertraglich geplant gewesen.

Dem widerspricht Gratzl vehement. Die Tenne sei zwar ein möglicher Erweiterungsposten gewesen, im Vertrag stehe davon aber „keine einzige Silbe“. „Wir wollen einfach ein ganz klassisches bayerisches Bräustüberl“, sagt der Grünbacher-Prokurist über den aus seiner Sicht Hauptgrund für die Trennung. Trotzdem lobt er die Noch-Wirtsleute. „Sie haben das super gemacht, hervorragende Speisen abgeliefert. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen, es war ein absolutes Miteinander.“

Doch aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen habe man sich bereits im vergangenen Herbst vertraglich auf das Ende der Zusammenarbeit geeinigt, sagt Gratzl.

Schmutzige Wäsche wollen auch die scheidenden Wirtsleute nicht waschen. Um was sich Heimrath vor allem sorgt, sind ihre Mitarbeiter und die Gäste, darunter ein „großes Stammpublikum“. Sie hofft, dass Letztere auch vom künftigen Pächter weiter gut bekocht werden, und dass die Mitarbeiter alle unter einem neuen Dach eine Anstellung finden. „Wir schauen, dass wir für sie wieder einen Job finden.“ Und dahingehend schaue es ganz gut aus, zum Beispiel für „unsere Auszubildende mit lauter Einsern im Zeugnis“. Im Bräustüberl werde jedoch niemand weiter arbeiten. „Es will keiner da bleiben“, stellt Heimrath klar.

Das Ende für eine kleine Familie

„Für unsere super zusammengewachsene Mannschaft tut es mir am meisten leid“, sagt Heimrath. Ein so familiäres Team habe so noch nie erlebt. Über ihre berufliche Zukunft und die ihres Mannes hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. „Wir machen jetzt bis zum letzten Tag unseren Job – bis wir gehen.“

Das neue Pächterpärchen, das ab dem 1. Oktober übernimmt, steht bereits fest. Wie Gratzl bestätigt, handelt es sich dabei um Bernhard Scholl und seine Lebensgefährtin Elisabeth Koschella, die zwischenzeitlich auch mal den Bründlhof in Wartenberg, als dieser noch als Wirtschaft genutzt wurde, betrieben haben. Derzeit sind sie im Sakrisch Guat an der Freisinger Landstraße in München und im gleichnamigen Lokal in Fahrenzhausen tätig. Letzteres wollen die beiden laut Gratzl demnächst aufgeben. „Ihre Konzentration liegt auf dem Bräustüberl“, verspricht er.