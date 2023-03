„Manchmal muss der Weg des Herrn ein Umweg sein“

Waldeslust Grünbach begeistert mit selbst verfasstem Theaterstück – Alle sechs Vorstellungen ausverkauft

Von Friedbert Holz schließen

Schon oft hat der Heimat- und Trachtenverein Waldeslust Grünbach in seinem Trachtenheim Theater gespielt. Doch ein vom Spielleiter selbst geschriebenes Stück gab’s noch nicht auf dieser Bühne. Diesmal aber hatte Manfred Eberl aus Hinterbaumberg nicht nur für den heiteren Dreiakter „Jetzt schlagt’s 13“ gesorgt, er hatte das Bühnenbild gebaut, Regie geführt und war dazu noch in die Pfarrer-Rolle geschlüpft – der Dank dafür waren sechs ausverkaufte Vorstellungen und viel Spaß.

Grünbach – Die Stimmung im Ort, wie sie sich im Lokal von Wirt und Bürgermeister Franz (Stefan Bigliel) widerspiegelt, ist nicht die beste: Die schlecht gelaunte Bedienung Rosl (Lena Petermeier) würde von den Gästen lieber mehr Trinkgeld bekommen als begrapscht zu werden. Gemeinderätin Zenz (Marianne Moser) kann sich mit ihrer Idee vom Gendern nicht ganz im Gremium durchsetzen, und Neubürgerin Luise Wilhelm Schlauberger (Katharina Loibl) regt sich über das Glockengeläute der nahen Kirche auf. Außerdem jammert der Pfarrer, dass seine Alarmanlage defekt ist, doch auch die weltliche Gemeinde kann (oder will) dafür kein Geld aufbringen.

Es soll aber noch schlimmer kommen, denn der Schlegel der Kirchenglocke verschwindet. Mesner Blasius (Sepp Vieregg) geht mit der Handglocke durch den Ort, um zur Messe zu rufen. Die aber fällt aus, und so kommt der schlitzohrige Kirchenhelfer auf die Idee, vom Seitenaltar die Statue der Heiligen Barbara zu entwenden. Vielleicht lässt sich so die Gemeinde für eine neue Alarmanlage sensibilisieren? Die Figur versteckt er mit seinem Gschpusi, der gleichnamigen Köchin im Pfarrhaus (mit riesigem Schimpfwort-Reservoir: Anna-Maria Rank), in des Pfarrers Kammer. Doch Wirtin Fanny (Sabine Petermeier), die Blasius und Barbara von dort gemeinsam kommen sieht, fällt nicht nur in Ohnmacht, sie beschuldigt inzwischen auch die Dorfjugend (Martin Noll, Leo John und Bernadette Huber), den Glockenschlegel entwendet zu haben.

Dessen wahren Platz kennt nur der Pfarrer selbst, der ihn nach einigen weiteren Verwirrungen auch hervor holt. „Manchmal muss der Weg des Herrn eben ein Umweg sein“, sinniert der Geistliche, der auf dem Weg zur Lösung auch so manches andere erfährt, was bisher aus wohl guten Gründen verborgen geblieben ist. Denn inzwischen war Gemeinderat Hias (Simon Lechner) ins Haus der Zuagroasten eingebrochen, kamen plötzlich Details über des Pfarrers Bett an die Öffentlichkeit. Mesner Blasius hatte sogar geträumt, dass er die Beichte von jemandem abgenommen habe, und Bedienung Rosl wundert sich darüber, wie wundersam aus Kaffee plötzlich ein Espresso entstehen kann.

Die Zuschauer hatten wieder ihren Spaß, genossen nach der Corona-Zwangspause einen unterhaltsamen Abend und trafen sich bei Speis und Trank wieder mal in gemütlicher Runde.

