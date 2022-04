Ja, die Mauggner san mit’m Radl da

Vor 100 Jahren gegründet, bald eingeschlafen und 2013 wiederbelebt – Jubiläumsrundkurs

Von Markus Schwarzkugler schließen

Vor 100 Jahren wurde der Radfahrverein All Heil Mauggen gegründet. Das Jubiläum begeht demnächst die Radsportabteilung der Jennewein-Schützen. Den Großteil ihrer Geschichte haben die Sportskameraden gar nicht existiert.

Mauggen – Wenn man Jahr für Jahr irgendwo in der Weltgeschichte für ein paar Tage herum radelt, dabei tausende Meter Höhenunterschied meistert, Wind und Wetter trotzt: Klar, da haben die Mauggener Radsportfreunde schon viel erlebt. Geplatzte Reifen, Uneinigkeit über den richtigen Weg oder Probleme mit dem Navi. Oder sie haben mal eine Rentner-Truppe problemlos überholt, um später – entkräftet – wieder hinter ihr einscheren zu müssen. In der Zwischenzeit hatte man sich nämlich etwas verfahren und deshalb unnötigerweise einen steilen Anstieg bewältigen müssen. Und dann war da sogar noch eine Fata Morgana. Zumindest nennt Abteilungsleiter Fred Ascher jenes Erlebnis im Jahr 2010 so.

„Es war das bisher einzige Jahr, in dem wir mit dem Wetter kein Glück hatten. An den ersten drei Tagen unserer Viertagestour hat es durchgeregnet und sogar geschneit“, erzählt er. Am dritten Tag teilte sich die Gruppe auf. Uli Holnbuger, Martin Mair und Ascher fuhren von Gerlos über den Pass Thurn nach Kitzbühel und weiter nach Kössen. Kurz vor der Passhöhe am Pass Thurn ging der Regen in Schnee über. „Wir drei mussten ziemlich entkräftet und frierend am Parkplatz verschnaufen. In dem Moment kam ein großer Reisebus am Parkplatz an, und es stiegen direkt vor unseren Augen nacheinander 20 bis 30 Models mit Minirock und Stöckelschuhen aus und in Kleinbusse um. Das Ganze schaute für uns im Schneetreiben so unwirklich aus, dass wir uns nicht sicher waren, ob wir eine Fata Morgana gesehen hatten“, erzählt Ascher lachend. „Ich denke, das hatte damals etwas mit einer Casting-Show zu tun.“

Anekdoten wie diese werden die Mauggener Radsportfreunde heuer verstärkt auspacken. Denn sie feiern ihren 100. Geburtstag – unter anderem mit einem kniffligen Rundkurs am 22. Mai.

Das mit dem Jubiläum ist zumindest so halbwegs richtig. 1922 wurde der Radfahr-Verein All Heil Mauggen gegründet, die meiste Zeit hat er jedoch nicht wirklich existiert – bis der Radsport in Mauggen 2013 offiziell wiederbelebt wurde.

+ Überquerung des Hahntennjochs im September 2018 (v. l.): Martin Mair, Franz Lechner, Fred Ascher (Abteilungsleiter), Hans Rosenhuber (2. Abteilungsleiter), Waltraud Altmann, Sepp Altmann, Herbert Eiser (vorne), Christine Altmann, Anton Altmann, Resi Westermaier, Peter Petrik und der bereits verstorbene Richard Kadlez. © privat

Einer Chronik von Lorenz Kübelsbeck und Anton Rauch zufolge war der Radfahrverein in den 1920er Jahren weithin bekannt und äußerst aktiv. „Im Sommer wurde abends das Hochradfahren trainiert, und da konnte man öfter einen Fahrer auf der Straße liegen sehen, wenn er mit dem Hochrad über einen größeren Stein gefahren war“, schreiben die Chronisten. Wenn der Verein zu einer Feierlichkeit eingeladen war, wurde eine große Fahrt organisiert. Die zwei Hochräder – ein besonderer Stolz des Vereins (siehe auch historisches Foto oben) – und die anderen Räder wurden auf Hochglanz gebracht und geschmückt. „Der erste Fahrer hatte die Standarte am Rad befestigt. Die folgenden zwei fuhren nebeneinander und hatten dazwischen eine Sitzgelegenheit angebracht, wo ein Mädel mit einem Blumenstrauß in der Hand saß. Mit etwas Abstand kamen die Hochradfahrer. An den zwei darauf folgenden Fahrrädern war jeweils ein wunderbarer Zeppelin befestigt, der über ihnen war und während der Fahrt zu laufen anfing. Abschließend folgten die übrigen Fahrer“, wird das Prozedere in der Chronik erklärt. Es wurden auch größere Strecken gefahren, wie zum Beispiel nach Regensburg.

Die Radler waren der Vorläufer des Theater- und Schützenvereins. Mündlichen Überlieferungen zufolge schliefen die regen Aktivitäten allerdings bereits zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 1929 ein, weiter ging es nach dem Zweiten Weltkrieg, dann allerdings mit jener Theatergruppe.

Ascher hat einen Zeitungsartikel aus den 1960er Jahren vorliegen. Darin heißt es, dass der Radfahrverein zumindest auf dem Papier noch existiere. Bei Umbauarbeiten im Gasthaus Auer im Jahr 1988 wird er dann wieder Thema, denn die alte Standarte des damaligen Radfahrvereins wird auf dem Dachboden entdeckt. Die Jennewein-Schützen retten sie vor dem Sperrmüll, und mit finanzieller Beteiligung der Ortschaft Mauggen wird die Fahne aus den 1920er Jahren restauriert. Ein Hochrad des früheren Radfahrvereins wird heute im Erdinger Heimatmuseum aufbewahrt.

Die Freude am Radsport erlischt nie wirklich. Seit 2009 findet jedes Jahr eine Mehrtagesfahrt, meist über fünf Tage, mit zehn bis 15 Teilnehmern statt. Das allererste Ziel 2009 ist der Gardasee, unter anderem geht es in den folgenden Jahren auch in die Schweiz, 2013 sogar nach Salzburg, Udine, Triest, Slowenien und Kroatien. Meist wird einfach daheim in Mauggen losgeradelt.

Am 5. Mai 2013 wird dann der alte Radfahrverein quasi wiederbelebt, zumindest wird eine Radsportgruppe als Abteilung der Schützengesellschaft Jennewein Mauggen aus der Taufe gehoben. Abteilungsleiter seither: Fred Ascher. Die damals gewählte Leitung der Abteilung, die rund 25 Mitglieder zählt, ist bis heute komplett im Amt. Seit der Gründung treffen sich die Radsportler aus Mauggen und Umgebung teilweise wöchentlich zu Ausfahrten mit Trekking-Rädern und Mountainbikes. Corona hat zuletzt so manches erschwert. Im Jahr des 100. Geburtstags soll der Mehrtagesausflug wieder an den Gardasee führen – der Kreis zur ersten Tour 2009 schließt sich.

Wie sportlich muss man eigentlich sein, um mit den Mauggener Radsportlern mithalten zu können? „Naja, es sind schon welche da, die sagen, sie fahren nicht mehr mit, weil’s ihnen zu schnell ist“, gesteht Ascher. Mit einem normalen Trekking- oder Crossrad fahre man – die meisten sind zwischen 50 und 65 Jahre alt – im Schnitt um die 25 km/h. Aschers Einschätzung: „Wir machen bissi flotten Breitensport.“ Auch E-Bikes seien erlaubt, aber eher die Ausnahme.

Das Jubiläum wird am Sonntag, 22. Mai, gefeiert. „Auf einem Rundkurs von 13 Kilometern rund um Mauggen gibt es bei einer Fahrrad-Bildersuchfahrt teils lustige und knifflige Aufgaben. Anschließend Bewirtung und Preisverleihung am Schützenheim in Mauggen“, kündigt Ascher schon mal an.