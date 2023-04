Jennewein Mauggen: Nach 20 Jahren ist Schluss für den Schützenmeister

Von: Gabriele Gams

Der neue Vorstand der Jennewein-Schützen Mauggen (vorne, v. l.): Bürgermeister Lorenz Angermaier mit Sebastian Oberpriller, Veronika Czech und Johannes Westermaier; (hinten, v. l.) Alfred Ascher, Monika Rauch, Anton Rauch, Dominik Rauch, Leonhard Schletter, Michael Mair, Daniel Sterr, Moritz Bals, Josef Czech, Michael Sterr, Stephanie Eschbaumer, Anton Winkler, Martin Mair, Igor Thomas und Ehrenschützenmeister Georg Mesner. © Gabriele Gams

In der Jahreshauptversammlung der Jennewein-Schützen Mauggen ging eine Ära zu Ende: Nach 20 Jahren als Schützenmeister trat Martin Mair ab. Mit Sebastian Oberpriller legte er sein Amt in jüngere Hände. Mair wurde geehrt.

Mauggen – In seinem letzten Rechenschaftsbericht blickte er zurück. Acht Jahre war er als 2. Schützenmeister tätig gewesen, als er dann an vorderster Front übernahm. Sein Dank galt dem Vorstand, allen Helfern bei Veranstaltungen, den langjährigen Wegbegleitern und Gattin Margit. Höhepunkte seiner Amtszeit: das erste große Dorffest, Oldtimertreffen und die Gründung der Radsportabteilung.

Das größte Highlight war der Bau des Schützenheims mit 16 Anlagen und Stüberl. 2022 feierte der Verein sein 70-jähriges Bestehen und die Radsportfreunde ihr 100-Jähriges. In Mairs Amtszeit wuchs man stetig von 180 auf derzeit 273 Mitglieder. Auch sportlich kann man sich sehen lassen, vor allem mit den erfolgreichen Jugendlichen und Auflage-Schützen.

Kassier Anton Rauch berichtete von einem Plus in der Vereinskasse und Sportleiter Igor Thomas von Erfolgen mit drei Starts bei der Bayerischen. Sieben Mannschaften des Vereins nehmen am Rundenwettkampf teil, zudem schießt eine Auflage-Mannschaft in der Bezirksliga. Jugendleiter Anton Winkler blickte auf ein starkes Jahr des Nachwuchses zurück, der jüngste Erfolg sei der Sieg der Jugendmannschaft in der Pokalrunde Gruppe Ost. Geplant sei ein Training mit dem Lichtgewehr.

Alfred Ascher, Abteilungsleiter Radsport, blickte auf besagtes Jubiläum zurück mit der großen Bildersuchfahrt mit 130 Teilnehmern. Auch heuer ist eine Mehrtagesfahrt mit Start in Passau geplant. Wünschenswert wären laut Ascher mehr Teilnehmer an den wöchentlichen Fahrten. Eine Erfolgsgeschichte sei der Spinning-Betrieb im Schützenheim.

Mair erhielt von Gauschützenmeister Klaus Waldherr einen Bezirkskrug für seine langjährige Tätigkeit. Als erste Amtshandlung überreichte sein Nachfolger Oberpriller Präsente an Herbert Sterr, Rainer Hampel und Franz Westermaier, die aus dem Vorstand ausschieden. Die Wahlen leitete Bürgermeister Lorenz Angermaier, unterstützt von Anton Schlehhuber jun. und Franz Mair.

Der Vorstand:

Schützenmeister: Sebastian Oberpriller (neu), 2. Schützenmeisterin: Veronika Czech (bisher Schriftführerin), 3. Schützenmeister: Johannes Westermaier (neu); Kassier: Anton Rauch, 2. Kassier: Michael Sterr (neu); Schriftführer: Daniel Sterr (neu), 2. Schriftführerin: Stephanie Eschbaumer; Sportleiter: Igor Thomas, 2. Sportleiter: Moritz Bals, 3. Sportleiter: Michael Mair; Jugendleiter: Anton Winkler (bisher 2. Jugendleiter), 2. Jugendleiter: Anton Altmann (bisher Jugendleiter), 3. Jugendleiter: Leonhard Schletter (neu); Abteilungsleiter Radsport: Alfred Ascher; Beisitzer: Monika Rauch, Adrian Stimmer, Dominik Rauch, Christian Eiser, Josef Czech und Martin Mair; Kassenprüfer: Josef Westermaier und Richard Bartl jun.; Fahnenabordnung: Rudi Zirnbauer jun., Klaus Felske, Andreas Oberpriller und Benno Wegmann jun.