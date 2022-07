Beim Richtfest musizierte er gleich selber: Trauer um Bauunternehmer Georg Grasser

Von: Friedbert Holz

Teilen

So kannte man ihn abseits der Baustellen: Georg Grasser aus Englpolding liebte die Musik und spielte sogar noch am Todestag seine Quetschn. Noch am Todestag am Instrument Fürsorglicher Familienvater © Privat

Er war bekannt und beliebt weit über die Grenzen seines Heimatdorfs hinaus: Bauunternehmer Georg Grasser aus Englpolding ist im Alter von 87 Jahren gestorben. In Englpolding ist er schon geboren worden, er hat dort auch mit Fleiß und Unterstützung durch seine Frau Rosa, 83, eine erfolgreiche Firma aufgebaut.

Englpolding – Das Ganze wurde ihm quasi schon in die Wiege gelegt. Schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater waren im Maurer-Handwerk tätig gewesen, und so lag es für den jungen Georg nahe, nach der Schule, die er im benachbarten Kirchasch besucht hatte, auch diesen Beruf zu wählen. Zusammen mit vier Geschwistern aufgewachsen, von denen noch drei Brüder leben, ging er in eine Maurer-Lehre in Neumauggen, baute anschließend Hochsilos auf landwirtschaftlichen Betrieben.

Bald lernte er seine Frau, die aus Kirchasch stammt, bei einer Hochzeit kennen und heiratete sie 1958. Aus dieser Ehe stammen sechs Kinder, zwei Buben und vier Mädchen. Die zwei Söhne, Georg und Anton Grasser, führen heute zusammen mit Enkel Martin das Unternehmen mit rund 60 Angestellten.

1964 hatten Georg und Rosa das Unternehmen Grasser-Bau mit viel Tatendrang und Ehrgeiz gegründet, zahlreiche große Gebäude in Erding, den umliegenden Landkreisen und in München zeugen davon. 1997 wurde die Firma schließlich in Grasser-Bau GmbH umfirmiert.

Georg Grasser konnte stolz sein auf seine Kinder, denn in der Firma arbeiten mittlerweile auch Enkel Johannes Grasser, der Sohn von Anton, als Bauleiter, sowie die beiden Töchter Rosmarie Rauch und Christine Huber. Sie kümmern sich vor allem um kaufmännische Themen und um die firmeneigene Immobilien GmbH. Die beiden anderen Töchter, Gerlinde Strasser und Hildegard Mittermaier, sind nicht in der Baufirma beschäftigt. Zur großen Verwandtschaft des Verstorbenen, dem seine Familie stets über alles ging, gehören noch zwölf weitere Enkel sowie bereits neun Urenkel.

Sie alle kamen gerne zusammen, wenn Georg Grasser einlud, er war, wie alle betonen, die ihn gekannt haben, ein geselliger, freundlicher und frommer Mensch, holte sich viel Kraft im Gebet. Sein großes Hobby war das Spiel auf der steirischen Harmonika, die er, wie sich Tochter Rosmarie gerne erinnert, sogar noch an seinem Todestag gespielt hatte. „Es war für ihn eine Freude und selbstverständlich, bei Richtfesten und Feiern selbst zu musizieren, und er war Mitglied in vielen lokalen Vereinen“, erinnert sich seine Tochter.

Als Freund des Sports gehörte er natürlich dem SC Kirchasch an, sogar als Gründungsmitglied. Er hat mitgeholfen, das erste Vereinsheim dort aufzubauen. Aber er war auch Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr, im Trachten-, Krieger- und Schützenverein.

Eine Zeit lang wirkte er als CSU-Parteimitglied sogar in der Kommunalpolitik mit – zuerst in der Altgemeinde Salmannskirchen von 1966 bis 1971 als Gemeinderat. Nach der Gebietsreform saß Georg Grasser dann von 1972 bis 1984 mit im Ratsgremium von Bockhorn und bekleidete dort von 1978 bis 1984 das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Die Führung seiner Baufirma nahm ihn jedoch so in Anspruch, dass er sich aus der politischen Laufbahn verabschieden musste.

Seine Freunde und beruflichen Wegbegleiter bezeichnen Georg Grasser als einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der schaffensreich und ehrgeizig seine beruflichen Ziele verfolgt hatte. Für seine Familie war er gleichzeitig aber auch ein herzensguter, fürsorglicher Ehemann und Vater, der stolz war auf seine Kinder und deren Familien. „Obwohl er gesundheitlich angeschlagen war“, berichtet seine Tochter Rosmarie, „kam sein Tod für uns doch sehr überraschend“.

Noch am Todestag am Instrument

Fürsorglicher Familienvater