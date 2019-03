Nordumfahrung: „Die Wahl zwischen Pest und Cholera“

Der Gemeinderat Bockhorn hat zwei Varianten der Einschleifung der Nordumfahrung in die B 388 abgelehnt. Das Gremium bleibt damit bei seinem generellen Nein zu einer möglichen Trasse auf seiner Gemarkung.

Bockhorn– Die geplante Nordumfahrung Erdings erhitzt die Gemüter im Bockhorner Gemeinderat weiter.Eigentlich wollte sich Bürgermeister Hans Schreiner dort am Donnerstag nur mit seinen Ratskollegen beraten: über zwei vom Landratsamt Erding vorgelegte Tekturplanungen für die Einschleifung der Nordumfahrung in die B 388 auf Bockhorner Flur. Doch die heftige Diskussion brachte, völlig unerwartet, als Ergebnis einen finalen Beschluss: Mit 12:5 Stimmen lehnte der Gemeinderat beide gezeigten Varianten ab. Damit bleibt Bockhorn beim generellen Nein zu einer möglichen Nordumfahrungstrasse auf seiner Gemarkung.

Als Schreiner die beiden Alternativen vorlegte, ging er auf deren Vorgeschichte ein. Denn eine raumgreifende allererste Version einer Einschleifung zwischen den Teilorten Hecken und Unterstrogn, damals noch nicht als Kreisverkehr gedacht, war sofort abgelehnt worden. Begründung der Gemeinde: Es sei nicht einzusehen, dass für eine kreuzungsfreie Führung des Verkehrs so viel bestes Ackerland verschwendet werde.

Jetzt brachte das Landratsamt – der Landkreis ist Bauherr der Nordumfahrung ED 99 – zwei neue Varianten ins Spiel, allerdings ohne Nennung des Flächenverbrauchs, was bemängelt wurde. Und so hatte der Gemeinderat, wie es der bekennende Nordumfahrungsgegner Martin Haindl (FW) auf den Punkt brachte, „die Wahl zwischen Pest und Cholera“. Auch seine Fraktionskollegen Annelie Hinterwimmer und Gottfried Widl sahen das so: „Jede der Varianten bringt uns eine große Verkehrsbelastung. Wir haben uns klar gegen eine Umfahrung auf unserem Gebiet ausgesprochen.“ Schließlich, so Haindl weiter, werde bei einer Trasse durch Bockhorner Gebiet „das beste Ackerland im Kreis überbaut, und wir hätten bei jeder der Landkreis-Versionen einen erheblichen Quer-Verkehr aus südlichen Landkreisen – entweder durch Mauggen und Bockhorn oder bei Hecken“. Er verstehe nicht, weshalb das einstige Bürgervotum mit 1200 Protestunterschriften nicht mehr zähle und weshalb es keine für alle erträgliche Trasse durch das ehemalige Erdinger Fliegerhorst-Gelände gebe.

Bernhard Stein (CSU) brachte eine weitere Überlegung ins Spiel, die ebenfalls gewünschte Umfahrung der B 388 um Grünbach. „Wir wollten doch immer eine gemeinsame Lösung für beide Straßen. Da die Mehrheit des Gremiums aber erst vor kurzem keinen möglichen Korridor für die Umfahrung im Flächennutzungsplan genannt hat, haben wir bei der Ablehnung der Nordumfahrung noch weniger Chancen. Ich halte es für falsch, jetzt zu sagen, dass uns jede Einschleifvariante egal ist.“

Auch Thomas Fisch (FW) befürwortet eine gemeinsame Entscheidung für beide Verkehrswege. Dabei sollen diese von unterschiedlichen Bauträgern erstellt werden: die Nordumfahrung Erding vom Landkreis, sofern es bei einer dritten Flughafen-Startbahn dafür Fördergelder vom Land gibt, die B 388-Umfahrung aber vom Bund.

Bürgermeister Schreiner, der den Schlagabtausch gespannt verfolgt hatte, gab zu bedenken, dass im Moment erst einmal die Planfeststellung für die Nordumfahrung laufe. „Über die 1200 Einwendungen der Bockhorner Bürger ist noch gar nicht entschieden worden.“ Er forderte das Gremium auf, sich zum weiteren Verlauf der Gespräche mit dem Landratsamt zu äußern.

Schließlich mussten sich fünf Gemeinderäte, darunter die komplette CSU-Fraktion, mit ihrem Wunsch nach einer erneuten Behandlung des Themas zu einem späteren Zeitpunkt geschlagen geben. Denn die Mehrheit der Räte hatte ganz offensichtlich genug von immer wieder neuen Landkreis-Vorstellungen über eine Trasse durch Bockhorner Gebiet. Sie lehnt die Nordumfahrung dort weiterhin rundweg ab. Ob sich der Landkreis davon beeindrucken lässt, ist unklar. Allein Anton Lechner (Grünbacher Liste) formulierte sein ungutes Gefühl: „Unsere Entscheidung wird letztlich wohl keinen großen Einfluss haben.“

Friedbert Holz