Nur die Totengräber haben wenig zu lachen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Das Publikum im Grünbacher Trachtenheim war begeistert. © Obermeier

Zwei Jahre lang konnte die Theatergruppe des Grünbacher Trachtenvereins wegen der Pandemie nicht auftreten. Doch jetzt ist sie zurück mit dem Stück „Gspenstermacher“, einem lustig-makabren Schwank in drei Akten im Trachtenheim am Kellerberg. Zwei Aufführungen stehen noch an.

Grünbach –„Es wird ein wenig gruselig“, deutete Spielleiterin Bärbl Loidl an, „aber es gibt auch was zu lachen in dieser schwierigen Zeit“. Sie sollte Recht behalten, am Ende gingen die Gäste heim mit dem Gefühl, hier einen Abend voller Heiterkeit und Spaß erlebt zu haben.

Doch nun zur Handlung, und in der gibt es dann zwei, die dagegen wenig zu lachen haben: die beiden Brüder Schippe (Manfred Ebert) und Schaufe (Sepp Vieregg), ihres Zeichens Totengräber. Nur drei Leichen gab’s im vergangenen Jahr zu versorgen, viel zu wenig für den Lebensunterhalt. Und so schnorren sie sich halt so durch, sind keinesfalls beliebt, nehmen sogar der im Dorf ebenfalls gemiedenen Philomena (Sabine Petermeier) das Essen weg, die im Gasthaus freie Kost genießt. Diese Wirtschaft wird geführt von der resoluten Rosa Moderer, ideal besetzt mit Angelika Zollner. Sie weiß und kommentiert nicht nur alles, was so geschieht, sie zeigt auch nymphomanische Züge, baggert alles an, was nach einem Mann aussieht.

Dabei beißt sie aber auf Granit: Knecht Leo (Leopold John) hätte lieber eine Jüngere, der Schusta-Jackl (Sepp Loidl) sagt ihr klar, was er dazu denkt: „Heiraten ist nur was für Männer ohne Schmerzempfinden.“

Die beiden Bestatter plagen indes andere Sorgen, denn Leo hat eine böse Botschaft aus dem Ministerium für sie – künftig sollen sie kein Gehalt mehr bekommen, sondern nur noch pro Leiche bezahlt werden. Auf der Suche nach verstecktem Alkohol im Gasthaus stoßen sie auf eine Flasche, deren Etikett nichts Gutes verrät. Denn dort prangt ein Totenkopf, flüssiges Gift also. Nun braucht es nicht viel Fantasie, um die Totengräber auf eine Idee zu bringen, die Schippe in vier Worte fasst: „Gift – Grab – Gutschein – Geld“. Philomena hatte beim Kartenlesen schon oft geahnt, dass „diese nix Gutes verraten“, und tatsächlich trinkt Wirtin Rosa unbeabsichtigt vom Gift, wird tot in ihrem Bett aufgefunden. Doch als Geist schwirrt sie weiterhin durch’s Geschehen – „was soll ich denn jetzt den ganzen Tag nur machen?“

Bald jedoch bekommt sie Gesellschaft in Gestalt der von ihr gehassten Großbäuerin Vevi Veichtl (Kathi Loidl), die ebenfalls vergiftet wird. Als weibliche Gespenster mischen sie sich in die Handlung ein, sind aber nicht von allen zu sehen. Dass es zu einem zwar unerwarteten, doch versöhnlichen Schluss kommt, der auch mit der Liebe der jungen Lena (Lena Petermeier) zu ihrem Schwarm Leo („Mit dem Ego eines Zuchtstiers“) zu tun hat, dass sich plötzlich verschwurbelte Verwandtschaftsverhältnisse auftun, trägt maßgeblich zum Reiz dieses unterhaltsamen und lustig vorgetragenen Theaterstücks bei.

Da ist es auch nur zu verständlich, wenn’s bei der Premiere mal Text-Hänger gab. Schließlich fanden die Proben in Corona-Zeiten unter schwierigen Bedingungen statt, es gab sogar Darsteller-Ausfälle. Noch zweimal ist das lustige Stück im Trachtenheim zu sehen: am 1. und 2. April, Beginn jeweils um 19.30 Uhr, Einlass und Bewirtung schon ab 18.30 Uhr.