Platzprobleme in Bockhorn: 18 Vorschulkinder zurückgestellt, 13 Absagen im Kinderhaus

Obwohl es die letzte Sitzung des Bochkorner Ratsgremiums dieser Wahlperiode war, herrschte heitere Stimmung: Grund war der wegen Corona ungewöhnliche Sitzungsort, der Saal im Pfarrheim. Wo zuletzt eine Theateraufführung über die Bühne gegangen war, saßen jetzt Bürgermeister Hans Schreiner und Heinz Schoder, Geschäftsleiter der Verwaltung, vor einer Küchen-Kulisse. Und unter ihnen, quasi als Publikum, in vier Tischreihen zu je vier Plätzen, die Mitglieder des Gemeinderats. Dabei gab es ein sehr ernstes Thema zu diskutieren: die keinesfalls optimale Betreuung der Kinder.

VON FRIEDBERT HOLZ

Bockhorn – Die Gemeinde hatte in einer Umfrage unter fast 380 Familien den Bedarf an Kinderbetreuung ermittelt – mit einem deprimierenden Ergebnis. Denn von über 50 Vorschulkindern, die im Herbst in die Schule kommen sollen, müssen 18 zurückgestellt werden. Bürgermeister Schreiner dazu: „Die Schule musste aus Platzgründen leider so entscheiden, denn wir haben einen starken Jahrgang.“

Auch im Kinderhaus Bockhorn sind derzeit alle 115 Kindergarten- und 24 Krippenplätze belegt – auch hier gab es eine Absage an elf Kindergartenkinder sowie für zwei Krippen-Anfragen. Zwar haben die Hofzwerge Flanning noch 20 Kindergartenplätze, und weitere 16 Kinder sind in Einrichtungen im nahen Umland untergebracht.

Doch eine Entspannung der Lage wird wohl erst der neue Kindergarten in Grünbach bringen, mit dann zwei zusätzlichen Gruppen. Die Trägerschaft für dieses Haus soll nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats in einer Gemeinschaft mit Langenpreising und Wartenberg erfolgen, sie wird nun der Kirchenstiftung Bockhorn übertragen. „Für nur einen Kindergarten hätten wir keinen alleinigen Träger gefunden“, erklärte Schreiner. Und er verwies darauf, dass eine Trägergemeinschaft durchaus auch personelle Vorteile durch Austausch bringen könne. Der Sitz dieser Verwaltung ist im Bockhorner Geschäftshaus angedacht.

Auch zum Bau des Kindergartens gab es neue Informationen von Architekt Helmut Kaiser aus Kirchasch. „Wir werden nun ein Satteldach mit zwölf Grad Neigung haben, das sich auch für Photovoltaik eignet, sowie eine rund 150 Quadratmeter große Teil-Unterkellerung. Das schafft Platz für einen weiteren Betreuungsraum im Kindergarten, zudem ist diese Maßnahme zuschussfähig.“

À propos Geld: Weil wegen der Zwangsschließung der Kinderbetreuung in der Gemeinde nicht mit Elternanteilen gerechnet wird, entsteht Bockhorn ein monatliches Defizit von rund 15 000 Euro. Allein der Ausfall im Kinderhaus schlägt dabei mit gut 11 000 Euro zu Buche. Nun soll nach neuem Beschluss des Ministerpräsidenten dieses Gebühren-Minus vom Freistaat für drei Monate ausgeglichen werden. Allerdings kann es bei der Auszahlung von Zuschüssen zu einer Verzögerung kommen. So beschloss der Gemeinderat eine Zwischenfinanzierung dieser Beträge. Schreiner: „Damit können wir sowohl Eltern als auch die Einrichtungen entlasten.“

Den Wunsch einiger Eltern nach einer Rundum-Ferienbetreuung kann die Gemeinde nicht erfüllen. Derzeit, so Schreiner, gebe es außer einem noch zu diskutierenden Ferienprogramm für diesen Sommer keine Betreuung. Das Kinderhaus biete eingeschränkten Dienst an, im Rahmen einer Offenen Ganztagsschule sei das zu einem späteren Zeitpunkt „vielleicht machbar“.