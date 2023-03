Potpourri der Chormusik: 320 Besucher beim Jubiläumsauftakt in der Bockhorner Kirche

Von: Markus Schwarzkugler

320 Besucher, auch viele Kinder vom Chor, waren zum Konzert in die Pfarrkirche Bockhorn gekommen. © Roland Albrecht

So voll besetzt war die Pfarrkirche in Bockhorn vermutlich seit der Kindermette an Weihnachten nicht mehr: Rund 320 Besucher ließen sich den Genuss eines bunten Potpourris an Chormusik nicht entgehen.

Bockhorn - Das Konzert des Kirchenchors, des Kinder- und Jugendchors Stella Cadente und von Rhythmix unter dem Motto „Die Bockhorner Chöre begeistern mit ihren Lieblingsliedern“ stellte die Auftaktveranstaltung zum Festjahr 300 Jahre Pfarrkirche Bockhorn dar.

Nach der Begrüßung in Person von Verwaltungsleiterin Sandra Bachmeier, die auf die Entwicklung der bayerischen Kirchenlandschaft und Kirchenmusik zurückblickte, präsentierten die Chöre ihre Lieblingslieder. Von Musical-Hits aus dem Kinder-Musical „Joseph, ein echt cooler Träumer“ und „Mamma Mia“ über Kirchenmusik-Klassiker wie die „Schwarze Madonna“ bis hin zu weltlichen Nummern der Spider Murphy Gang oder von Hubert von Goisern war für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Eintritt war frei, die Organisatoren freuten sich jedoch über freiwillige Spenden für das Sophienhospiz in Erding. Wie viel dabei zusammengekommen ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.