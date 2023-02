Reichsadler Kirchasch hat einen neuen Schützenmeister

Von: Gabriele Gams

Den Vorstand von Reichsadler Kirchasch bilden fortan (vorne, v. l.) Thomas Obermaier, Veronika Obermaier, Monika Ernst, Rosi Rieger, der neue Schützenmeister Max Ernst jun. mit Bürgermeister Lorenz Angermaier sowie (hinten, v. l.) Wolfgang Wunderlich, Lisa Gaigl, Maxi Hörmannsdorfer und Wolfgang Daimer. © Gabriele Gams

Mit einem auf ein paar Posten veränderten Vorstand gehen die Schützen von Reichsadler Kirchasch in die Zukunft. In der Jahreshauptversammlung stellte sich unter anderem Schützenmeisterin Martina Brandhofer nicht mehr zur Wahl.

Kirchasch – Brandhofer wird von Max Ernst jun. beerbt. Brandhofer freute sich über eine volle Gaststube und vor allem über die zahlreich anwesenden Jugendlichen. Der Verein mit seinen 194 Mitgliedern sei vor allem mit der Jugend auf einem guten Weg. Zudem verfüge er über eine gesunde finanzielle Basis, die auch Grundlage für die gute Jugendarbeit sei. Brandhofer berichtete erleichtert davon, dass nach der Coronapause das Vereinsleben wieder bestens laufe.

Nach neun Jahren als Schützenmeisterin trat sie bei den Neuwahlen nun nicht mehr an. Brandhofer blickte auf die Höhepunkte ihrer Amtszeit zurück. Ein besonderes Erlebnis sei die Teilnahme am Blumenkorso beim Erdinger Herbstfest gewesen. 2017 habe der Verein seine Schießanlage auf elektronische Stände umgerüstet. Am Ende meinte die scheidende Schützenmeisterin: „Ich sage leise Servus.“ Sie dankte ihrer Familie, dem Vorstand und allen Helfern bei den vielen Veranstaltungen.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Lorenz Angermaier, unterstützt von Hubert Strasser. Die beiden Schützenmeister, Kassier und Schriftführer wurden schriftlich gewählt, die anderen Posten per Akklamation. Für die kommenden drei Jahre nicht mehr zur Wahl stellte sich die 2. Jugendleiterin Andrea Zierer. Neu gewählt wurden neben dem Schützenmeister auch zwei Beisitzer der Jugend.

Kassier Max Ernst jun. berichtete von den Erlösen der Veranstaltungen. Daraus habe der Verein 1000 Euro an „Licht in die Herzen“ gespendet, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Jugendleiterin Monika Ernst berichtete von den Erfolgen der Jugend. Eine tolle Veranstaltung sei der Weihnachtsmarkt der Schützenjugend gewesen. Wie in den Berichten auch zur Sprache kam, musste der Verein im Rundenwettkampf eine neue Mannschaft aufbauen. Derzeit verfügt er vor allem über viele Lichtgewehrschützen.

Der Vorstand

Schützenmeister: Max Ernst jun. (neu), 2. Schützenmeister: Wolfgang Daimer; Kassierin: Veronika Obermaier (bisher 2. Kassierin), 2. Kassier: Maxi Hörmannsdorfer (neu); Schriftführer: Wolfgang Wunderlich, 2. Schriftführerin: Rosi Rieger; Sportleiter: Lisa Gaigl; Jugendleiterin: Monika Ernst; 2. Jugendleiter: Thomas Obermaier (neu); Jugendbeisitzer: Kathi Rieder, Daniel Zierer; Zeugwart: Josef Gams; Kassenprüfer: Nikolaus Widl, Sebastian Schrimpf; Fahnenabordnung: Johannes Bals, Franz Brandhofer, Christian Schrimpf, Anton Schön, Stefan Ernst.