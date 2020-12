Küchenchef Lukas Webers Rezept-Tipp für Silvester

„The Taste“-Teilnehmer erklärt, wie sein Tatar von Roter Beete gelingt

Sie wissen noch nicht, was Sie an Silvester kochen werden? Kein Problem. Lukas Weber, Küchenchef des Gasthauses Weber in Bockhorn und Finalist der diesjährigen Staffel der Sat.1-Kochshow „The Taste“, empfiehlt sein Tatar von Roter Beete mit Apfel und Meerrettich.