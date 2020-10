Bayerischer Koch (24) trumpft in SAT.1-Show auf: „Da ist man sehr stolz“ - Frank Rosin mit eindeutigem Fazit

Goldener Abend für Lukas Weber: Der Bockhorner Koch holte sich am Mittwoch in der fünften Folge der TV-Sendung „The Taste“ (SAT.1) seinen dritten goldenen Stern.

Lukas Weber aus Bockhorn entwickelt sich zum Leistungsträger im Team Herrmann.

Er hat es sogar schon zum dritten goldenen Stern geschafft.

Mit seinem Löffel konnte er Gast-Juror Christoph Kunz überzeugen.

Bockhorn – Daheim fieberte nicht nur die Familie im elterlichen Gasthaus mit. Webers Freunde – „Die Harte Gang“ – haben mittlerweile T-Shirts mit seinem Konterfei drucken lassen.

„The Taste“ auf SAT.1: Christoph Kunz von Menü begeistert

Mit Webers Löffel gewann Team Herrmann das Teamkochen – schon zum zweiten Mal übrigens. Damit war die erste Herausforderung des Abends für den Bockhorner überstanden. Der 24-Jährige konnte es nun entspannt angehen lassen, denn er war damit automatisch eine Runde, sprich Sendung, weiter. Das war auch gut so, denn die vorgegebenen Zutaten für das Einzelkochen waren nicht so sehr nach seinem Geschmack: Langer Pfeffer, Grüner Kardamom und Safran.

„The Taste“ (SAT.1): Bockhorner Koch trumpft auf - dritter goldener Stern sicher

Doch von vorne: Thema des Abends waren Delikatessen, schließlich ist Gastjuror Kunz Küchenchef im „Alois“, dem Gourmet-Lokal über dem Feinkostgeschäft Dallmayr in München. Team Herrmann hatte Salzwasserfische zuzubereitet. Weber wählte die Makrele, servierte sie geflämt und gebeizt auf Apfel-Petersilien-Sud mit Olivenöl-Mayonnaise und gerösteter Mandel. Eine Kombination, die nicht nur Teamchef Alexander Herrmann überzeugte, sondern auch Gast-Juror Kunz. „Sehr, sehr gut. Der Löffel ist top auf den Punkt. Du hast ein bisschen das Mandelaroma, die Olive ist schön präsent, lässt aber dem Fisch genügend Platz. Man hat einen leichten Sud dabei, damit der Fisch schön schwimmt. Handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Auf einem Löffel in 60 Minuten – Chapeau!“ Weber freute sich über so viel Lob: „Es ist eine Ehre, wenn er noch sagt: Handwerklich gut gemacht. Da ist man sehr stolz.“

Lukas Weber aus Bockhorn ist Kandidat bei der SAT.1 Kochshow The Taste. Wir haben ihn daheim besucht und ihm beim Kochen von Maultauschen-Schwammerl in Weißweinschaum über die Schulter geschaut. Hier gibts das Rezept zum Nachmachen!https://t.co/k0Oaf4Sly9 — 17:30 SAT.1 BAYERN (@sat1bayern) September 26, 2020

SAT.1-Show „The Taste“: Team Herrmann gewinnt das Teamkochen

Weniger begeistert war Weber von den Zutaten fürs Solokochen. „Wie jeder weiß, bin ich eher der heimische Koch. Da brauche ich einfach keinen Kardamom oder langen Pfeffer, damit es schmeckt.“ Der Bockhorner Koch bereitete ein Sauerrahm-Mousse mit langem Pfeffer, dazu Erdbeer-Sud, Erdbeere und Hippe zu. „Unfassbar harmonisch“, befand Frank Rosin. Tim Raue war’s dagegen zu wenig: „Einfach Pannacotta mit Erdbeere und Cracker drauf – das reicht mir nicht.“ Gereicht hat es aber für einen Platz im Mittelfeld. Weiter war Weber dank des goldenen Sterns im Teamkochen ohnehin.

Konzentriert und ohne viel Aufhebens bereitet der Bockhorner seit nun fünf Sendungen seine Gerichte zu, tauscht sich kurz mit Teamchef Herrmann aus und macht sein Ding. Mit Erfolg. Am Mittwoch, 7. Oktober, um 20.15 Uhr (SAT 1) ist asiatische Küche angesagt.