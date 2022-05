SC Kirchasch kann sein Sportheim bauen

Über eine Million Euro: Gemeinderat sagt Ja zu Zuschuss und weiteren Finanzierungen

Klares Votum im Gemeinderat: Die Gemeinde Bockhorn nimmt über eine Million Euro für das neue Sportheim des SC Kirchasch in die Hand. Einstimmig hat das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstagabend den stattlichen Zuschuss von 585 000 Euro für den geschätzt 1,2 Millionen Euro teuren Neubau abgesegnet.

Bockhorn – Gleichzeitig übernimmt die Gemeinde eine Bürgschaft von 100 000 Euro für einen Kredit, den der Verein für den Neubau aufnehmen wird. Und der erwartete Zuschuss von 350 000 Euro vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) wird zinslos zwischenfinanziert – trotz der aktuell steigenden Zinsen.

Eine Grundsatzdebatte gab es nicht mehr. Das Gremium stellte sich darauf ein, dass der Neubau im Zuge der derzeit immer wieder beklagten Baukostensteigerungen sogar noch teurer kommen könnte. In diesem Fall, so gleich mehrere Aussagen im Gemeinderat, werde man den Verein auch nicht hängen lassen. Es war Hubert Strasser, der die Befürchtung offen aussprach und hier auch keinen Widerspruch erntete.

Fragen, ob wirklich alle Möglichkeiten für Einsparungen ausgelotet worden seien, waren ebenfalls zu beantworten. Amelie Hinterwimmer meinte: „Ich habe das nicht übertrieben gefunden.“ Gottfried Widl: „Da ist kein Luxus eingeplant.“ Auch das erwies sich als konsensfähig.

Allerdings machte Bürgermeister Lorenz Angermaier deutlich: „Das ist ein Vertrauensvorschuss für den Verein.“ So sah das auch das ganze Gremium, wissend, dass es auch noch andere Vereine in der Gemeinde gibt. 16 Mannschaften, 200 Aktive, darunter 100 Kinder, brauchen aber eine passende Infrastruktur, und die ist laut Verein nicht mehr gegeben. Vor sieben Jahren schon, erinnerten gleich mehrere Gemeinderäte, habe es bereits einen Anlauf gegeben, das Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Damals habe es im Rat keine Mehrheit für einen Zuschuss von 375 000 Euro gegeben. Mehrere Räte fanden die Formulierung: „Die Zeit ist reif.“

Der Verein wird mit 100 000 Euro Eigenleistung und noch einmal 100 000 Euro Eigenkapital einsteigen. Und alle wissen, dass es mit den 1,2 Millionen Euro nicht getan ist: Die Abrisskosten für den Bestandsbau, die neue Flutlichtanlage, und ein Geräteschuppen werden extra zubuche schlagen, sind aber nach den Worten des Bürgermeisters jetzt erst mal noch nicht Thema.

Thema ist die Grundstücksfrage, die Sabine Huber ansprach. Hier gibt es, wie Angermaier deutlich machte, noch Abstimmungsbedarf. Das sei aber am Laufen. Deutlicher wurde er nicht, schon deshalb, weil Grundstücksverhandlungen grundsätzlich in die nichtöffentliche Sitzung gehören.

Als die einstimmige Entscheidung fiel, gab es Beifall der Zuhörer. KSC-Vorsitzender Hermann Enzbrunner sagte: „Ich darf Ihnen recht herzlich im Namen des Vereins danken“, sagte er und fügte hinzu: „Die Zukunft des Vereins ist gesichert.“

Klaus Kuhn