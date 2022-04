100. Gau-Jubiläum steht vor der Tür

Teilen

Das neu gewählte Gauschützenmeisteramt (v. l.): Gauschützenmeister Klaus Waldherr, Bockhorns Bürgermeister Lorenz Angermaier, 2. Gauschützenmeister Erich Bottesch, Gauschriftführerin Cornelia Heidler, Bezirksschützenmeister Alfred Reiner, 3. Gausportleiter Hans Stanner, Landrat Martin Bayerstorfer, Gausportleiter Stefan Heidler, Gauschatzmeister Fritz Krieg, 2. Gauschatzmeister Albert Sagerer, 2. Gaujugendleiter Florian Beck und 3. Gauschützenmeister Manfred Dollmann. © Gabriele Gams

Ganz im Zeichen der Neuwahlen stand die gut besuchte Gauversammlung des Schützengau Erding im Landgasthof Bauer in Kirchasch. Sorge bereitet der Mitgliederrückgang in den Vereinen. Groß ist dafür die Vorfreude auf das 100. Gau-Jubiläum.

Kirchasch – Brisant: Die Jugendleitung wird beim Gaujugendtag gewählt. Nach dem Rücktritt der Damenleiterinnen Gabriele Wintermayr und Steffi Eibl konnten diese Posten nicht besetzt werden. Bei den Neuwahlen in der Versammlung ergaben sich ein paar Änderungen. Einen 2. Schatzmeister gab es zuletzt nicht, der bisherige Schatzmeister Albert Sagerer ist nun Vize von Fritz Krieg. Die 2017 gewählten Sportleiter Markus Regauer und sein Stellvertreter Christian Wisbacher waren zurückgetreten. Kommissarisch hatte Harald Kaltenbach den Posten des Gausportleiters übernommen. Jetzt wurde er als Stellvertreter des neuen Gausportleiters Stefan Heidler gewählt. Neben den beiden Damenleiterinnen ist ansonsten niemand aus dem Gauschützenmeisteramt ausgeschieden.

Bezirksschützenmeister Alfred Reiner sprach den Mitgliederrückgang an. Besonders im Schüler- und Jugendbereich habe die Zwangspause Spuren hinterlassen. Viele Aktionen zur Nachwuchsgewinnung mussten laut Reiner ausfallen und kommen erst langsam in Gang. Vom Bezirk Oberbayern würden Maßnahmen der Jugendarbeit mit 1500 Euro gefördert. Im Gau Erding werde diese Förderung beim Gau-Jugend-Preisschießen ausgelobt.

Coronabedingt konnten seit 2020 fast keine Veranstaltungen und Meisterschaften stattfinden, entsprechend kurz fiel der Bericht von Gauschützenmeister Klaus Waldherr aus. Soweit es ging wurde zumindest der Rundenwettkampf aufrechterhalten. Auch der Bezirksschützentag 2021 fiel ins Wasser. Die Saison 2021/22 lief Waldherr zufolge trotz vieler Schwierigkeiten gut und kann jetzt im April beendet werden. Das Gau-Preisschießen, bei dem es Änderungen geben wird, ist vom 10. bis 30. Oktober an drei verschiedenen Schießanlagen geplant. Die Preisverteilung ist dann am 26. November in Oberbierbach. Höhepunkt ist heuer aber das Zelebrieren des 100. Gau-Jubiläums. Es wird am 15./16. Oktober mit einem Kabarettabend mit dem Keller Steff und tags drauf mit der Herbstversammlung gefeiert.

Landrat Martin Bayerstorfer bat die Vereine, aktiv zu bleiben, denn die Gemeinschaft leide, wenn keine Veranstaltungen stattfänden. Vor allem in der Jugendarbeit sei es wichtig, mit Aktivitäten auf sich aufmerksam zu machen. Bürgermeister Lorenz Angermaier freute sich, dass Kirchasch für die Versammlung ausgewählt worden war. Die vielen Schützenvereine der Gemeinde würden das gesellschaftliche Leben prägen.

Das Wahlergebnis:

Gauschützenmeister: Klaus Waldherr, 2. Gauschützenmeister: Erich Bottesch, 3. Gauschützenmeister: Manfred Dollmann; Gauschatzmeister: Fritz Krieg (neu), 2. Gauschatzmeister: Albert Sagerer; Gauschriftführerin: Cornelia Heidler; Gausportleiter: Stefan Heidler (neu), 2. Gausportleiter: Harald Kaltenbach, 3. Gausportleiter: Hans Stanner; Kassenprüfer: Stefan Hörmann und Helmut Solchenberger.

Gabriele Gams