Bockhorns Schule und Kitas müssen sich wappnen: Experte rechnet mit starkem Zuwachs in 15 Jahren

Von: Friedbert Holz

Teilen

In Bockhorn können derzeit alle Kinder betreut werden. Viele Zuzüge und Geburten in den kommenden Jahren könnten das aber ändern. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Was Kinderbetreuung angeht, ist Bockhorn gut aufgestellt. Das zeigt eine Untersuchung. Allerdings müssen die Schule und Kitas künftig mit einem höheren Bedarf rechnen.

Bockhorn – „Ihre Gemeinde ist nicht nur vom Altersdurchschnitt her sehr jung“, sagte Diplom-Statistiker Christian Rindsfüßer. „Sie ist auch gut aufgestellt, was die Kindertagesbetreuung angeht, derzeit können alle Kinder dort untergebracht werden.“ Was die Grundschule betrifft, solle sich Bockhorn aber mittelfristig auf eine Dreizügigkeit, also drei Klassen pro Jahrgangsstufe, samt guter Nachmittagsbetreuung einrichten.

So lautet das Ergebnis der Untersuchung, die von der Verwaltung beim Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) aus Augsburg in Auftrag gegeben wurde. Deren Statistiker Rindsfüßer ging in der Bockhorner Gemeinderatssitzung auf Details ein und zog aus der Bestandsaufnahme Schlüsse für die zukünftige Entwicklung.

So sieht der Experte in der Grundschule, die momentan von 161 Kindern besucht wird, einen prognostizierten Zuwachs auf 232 Jungen und Mädchen im Jahr 2039. „Derzeit gibt es acht Klassen in einer Zweizügigkeit“, so Rindsfüßer. „Wenn die Prognose stimmt, werden dann zwölf Klassen benötigt, ausgehend von 20 Kindern pro Klasse“. Sollte der Lehrermangel jedoch weiterhin bestehen, könne es in 16 Jahren aber auch zehn Klassen mit je 24 Kindern geben.

Betreuungsquote in Bockhorn bei 92 Prozent

Eine sehr gute Betreuungsquote bescheinigte Rindsfüßer für die drei Kindertagesstätten: „Während die Quote der ein- bis dreijährigen Kinder im Landkreis bei durchschnittlich nur 23 Prozent liegt, können sich Bockhorns Eltern der derzeit 188 Kinder über eine Quote von 92 Prozent freuen – alle Kinder bekommen einen Platz.“

Er ging auch auf die Betreuung am Nachmittag ein. Laut einer Eltern-Befragung wünschen sich während der Schulferien rund 30 Prozent eine Betreuung der Schulkinder, bei Kindern in Krippe und Kindergarten sind es sogar 39 Prozent. Daher, so der Statistiker, sollte die Gemeinde ein „Grund-Angebot“ offerieren – auch, wenn Rindsfüßer sehr wohl die von Bürgermeister Lorenz Angermaier angemahnte Personalknappheit sehe. „Das ist eine staatliche, nachgeordnete Aufgabe. Die Gemeinde hat in der Kette Bund, Land und Kreis am Ende die Verantwortung.“

Was gesellschaftliche Ansprüche angeht, sehe er einen Trend zu längeren Betreuungszeiten, bedingt durch die häufige Berufstätigkeit beider Elternteile. „Nur am Freitagnachmittag und nach 16 Uhr wird kaum mehr Betreuung gewünscht, dafür äußern sich die meisten Eltern zufrieden mit den Räumlichkeiten in Bockhorns Einrichtungen und mit dem Mittagessen.“

Eine weitere Erkenntnis: Eltern, die kein soziales Netzwerk durch Verwandtschaft oder Freunde hätten, würden eher nach Betreuung durch ein Gemeinde-Angebot fragen. „Nicht in jeder Familie sind Großeltern da, die sich nachmittags um Kinder kümmern können.“

Betreuungsbedarf steigt: Viele Zuzüge und Geburten bis 2039

Zu Beginn seiner Ausführungen hatte Rindsfüßer einen Exkurs in die Altersstruktur der Gemeinde unternommen. Demnach ist Bockhorn seit 1950 (2800 Einwohner) um 148 Prozent auf rund 4200 angewachsen. Elf Prozent der Bevölkerung seien jünger als zehn Jahre (Landkreis: 10,4 Prozent). Zwar sei die Geburtenzahl von 2022 (45) gegenüber 2021 (54) gesunken, doch im Mittelwert mehrerer Jahre habe eine Frau in der Gemeinde durchschnittlich 1,85 Kinder (Erding: 1,57).

Gemäß einer Annahme des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München werde es in der Gemeinde Zuzüge vor allem in der Altersgruppe der Familien (18 bis 49 Jahre) geben – schon seit 2017 seien viele Kinder neu zugezogen. Damit ergebe sich eine weitere Erhöhung bei den Geburten im Zeitraum bis 2039 und somit starke Zuwächse im Kita- und Grundschulbereich.

„Während wir momentan in der Schule noch geburtenschwache Jahrgänge sehen, wird es bald einen Anstieg geben durch Kinder, die jetzt geboren wurden“, prophezeit Rindsfüßer. Allein für die Kategorien Krippe und Kindergarten erwartet er einen Anstieg von 33 auf 52 Kinder.