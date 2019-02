„Schwierig, das Auto voll zu bekommen“

Feuerwehr Grünbach

von Markus Schwarzkugler schließen

Der Zahn der Zeit nagt in gewissen Bereichen an der Grünbacher Feuerwehr. Das wurde in der Jahreshauptversammlung vor rund 60 Mitgliedern im Gasthof Prostmeier in Riedersheim deutlich. „Da unser Feuerwehrhaus aus allen Nähten platzt und nicht mehr allen Standards und Sicherheitsbestimmungen entspricht, sind wir schon länger auf der Suche“, berichtete Kommandant Walter John.