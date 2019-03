Auf die richtige Spannung kommt’s an

Schon in der Antike wurden Seile von Hand hergestellt. Franz Jobst aus Niederstraubing hat sich die traditionellen Techniken als Autodidakt angeeignet. Das Seiler-Handwerk ist wenig bekannt, obwohl es für das Leben der Menschen immer schon immens wichtig war: Ohne die Seiler hätte es keine Schifffahrt gegeben, keine Fahrstühle, keine Brücken, keine Seilbahnen.

Thal– Noch heute sind die Seile vom Aufbau her so beschaffen wie vor mehr als 2000 Jahren.

Jobst ist gelernter Flugzeugmechaniker und einer der Gründerväter des Heimatmuseums in Thal, das die Oldtimerfreunde Kirchberg 2003 mit großem ehrenamtlichem Einsatz erbaut haben. Mit seinen Vereinskollegen möchte er Brauchtum und Handwerk erhalten und auch der jüngeren Generation vermitteln.

Zur Seilerei führten ihn mehrere Wege: „Meine beste Quelle war ein Buch über alte Handwerkstechniken, da habe ich mir viel abgeschaut“, erzählt der Tüftler. Auch im Internet wurde er fündig, die Seite „Seile selber herstellen“ inspirierte ihn und erleichterte seine ersten Versuche in der Seilherstellung. „Super sind auch die YouTube-Videos, die es zu allen Techniken gibt“, sagt Jobst.

Zur Seilerei braucht es ein Team von drei bis vier Leuten. In Thal wird Jobst von Josef Heilmeier aus Arndorf, gelernter Maschinenschlosser, und Heinz Schranner aus Wartenberg, der als Technischer Angestellter tätig war, unterstützt. „Der Franz ist unser Meister, und wir sind die Knechte“, witzeln die beiden. Nicht bei der Seilerei-Demonstration dabei sind die Ersatzleute Gitti und Edi Wagner, die verhindert waren.

Nach einer alten Vorlage hat Jobst eine Seilmaschine aus Holz gebaut. Sie besteht aus zwei Teilen, Böcke genannt, die in einem Abstand von etwa drei Metern gegenüber aufgestellt werden. „Der Abstand hängt von der gewünschten Seillänge ab“, sagt der Meister-Seiler. Bei drei Metern Abstand wird das Seil etwa 2,3 Meter lang – plus Schlaufe.

Zur Beschwerung steht je ein Helfer auf den Böcken. Zur Not tut es auch ein schwerer Stein. Am linken Bock sind vier Haken zum Einhängen der Seile angebracht, dahinter eine Kurbel zum Drehen. Der rechte Bock hat nur einen Haken mit Kurbel, dafür sind unter dem Standbrett zwei Rollen befestigt. Wichtigstes Werkzeug ist das sogenannte Leitholz, das die vier Garnstränge beim Verzwirbeln zusammenführt.

Zuerst wird der Garnanfang an dem einzelnen Haken befestigt und dann zur linken Seite geführt, um einen Haken herum und wieder zurück zum rechten Haken. Das geht so lange, bis insgesamt acht Stränge parallel gespannt sind. Dann wird das Ende am Einzelhaken abgeschnitten und verknotet.

Nun beginnt der Helfer auf dem linken Bock, im Uhrzeigersinn zu kurbeln. Damit drehen sich die vier Haken. Der Helfer zählt gedanklich die Umdrehungen, meldet dann bei 80/100/120 laut die Zahl. „Da muss man aufpassen, dass man nicht drauskommt“, weiß Schranner.

„Ein Seil braucht etwa 120 Umdrehungen“, erklärt Jobst und prüft fortwährend die Spannung der Stränge. Erst wenn sein Ruf „Gut“ erschallt, ist die Spannung in Ordnung – und der Kurbler kann stoppen.

Jetzt wird das Leitholz kurz vor dem Einzelhaken so eingeführt, dass die vier Stränge genau in den vier Führungen liegen. Während nun der Helfer auf dem rechten Bock zu kurbeln beginnt, diesmal gegen den Uhrzeigersinn, verzwirbelt der sich drehende Haken die vier Stränge zu einem Seil. „Es ist wichtig, gegen die Richtung zu verzwirbeln, denn dadurch wird die Spannung aus dem fertigen Seil genommen, das sich sonst wieder aufdrehen würde“, sagt Jobst.

Durch die Seilspannung wird der rechte Bock mit den Rädern langsam näher an den linken Bock herangezogen. „Wir mussten erst lernen, wie viele Umdrehungen es braucht und wann das Seil die richtige Spannung hat“, erzählt Heilmeier.

Ist das Leitholz am linken Bock mit den vier Haken angekommen, wird das Ende abgebunden und abgenommen. Zum Schluss werden Schlaufe oder Öse gefertigt. Dazu weitet man die Stränge mit einem Metallspitz an der gewünschten Stelle auf und zieht das Seilende durch das Loch. Der Knoten zieht sich dann selbst zusammen. Heilmeier demonstriert, wie die Stelle zum Aufweiten abgemessen wird, indem er das Seil von der Hand bis zum Ellbogen abmisst. „Die Größe der Öse hängt wieder von der Verwendung ab. Für ein Abschleppseil braucht man eine kleine Öse, für einen Kälberstrick eine größere“, erläutert der Arndorfer.

Damit sich das Seil beim Verzwirnen nicht verheddert, wird zwischen den Hauptböcken oft noch ein Zwischen-Bock gestellt. Wer möchte, kann am Ende noch die abstehenden Fasern mit dem Bunsenbrenner wegbrennen. Ob das Seil weicher oder härter wird, hängt vom Garn ab. „Ein Lasso zum Beispiel soll relativ steif bleiben, damit die Schlaufe beim Wurf stabil ist“, erläutern die Experten.

Zur Herstellung verwendet man Naturfasern wie Flachs, Hanf, Sisal oder Kokos. Beliebt ist Sisal, weil es wasserbeständig und reißfest ist. Zur farblichen Abwechslung mischen die Hobby-Seiler gerne ein blaues Erntegarn aus Kunststoff dazwischen. Heutzutage werden auch Metall und Draht verwendet – etwa bei Seilbahnen oder Fahrstühlen. Dass die Kordeln auf seinem Trachtenhut nach dem gleichen Prinzip gedreht wurden, demonstriert Schranner.

Die Seilmaschinen, die Jobst als Vorbild für seine Maschine dienten, besaßen viele Bauern früher selber. Besonders beanspruchte Seile wie der Seilbaum zum Heuauflegen wurden aber beim Fachmann gekauft. Auch die Seiler von Thal arbeiten zum Teil noch mit Garnen aus vergangenen Zeiten, die so mancher Bauer auf seinem Heuboden gefunden hat.

Bei der Diskussion um die Materialien kann auch Georg Scharlach mitreden. Der Landwirt aus Bruckberg ist dem Oldtimerverein erst 2017 beigetreten und freut sich über seine runde Mitgliedsnummer 500. Er erinnert sich an die Press-Schnüre, die früher die Strohballen zusammengehalten haben. „Wenn die Ballen gelöst wurden, hat man die Abschnitte verknotet und aufgerollt. Sie wurden dann wiederverwendet. Das war eine Winterarbeit für die Knechte.“

Jobsts Helfer haben derweil ihren Spaß beim Abwägen, wie schwer der Mann auf dem Bock sein sollte. „Da braucht es ein Schneidergewicht“, erklärt Heilmaier lachend. „Das entspricht ungefähr einer mittleren Dame, also nicht zu schwer und nicht zu leicht“, ergänzt sein Kollege.

Besondere Bedeutung hatte die Seilerei für die Schifffahrt. So befanden sich die Werkstätten der Seiler, in Norddeutschland Reeper genannt, in Hafennähe, um die schweren Taue herzustellen. Dort wurden in den langen schmalen Räumen bis zu 240 Meter lange Seile gedreht. Auch die Hamburger Reeperbahn war in früherer Zeit der Arbeitsplatz mehrerer Seilhersteller.

Eine besondere Herausforderung war das fachgerechte Verspleißen der Seilenden, was nur bestens ausgebildete Seiler beherrschten. Dazu wurden die Enden aufgetrennt und dann miteinander verflochten, sodass die Spleißverbindung eine höhere Reißfestigkeit aufwies als das eigentliche Seil. Diese Kunstfertigkeit hat Jobst noch nicht erlernt, doch er versichert: „Ich bleibe dran.“

Ihre Seile verkaufen die Handwerker gerne bei der Christbaumversteigerung der Oldtimerfreunde. Manchmal bekommt auch eine nette Dame ein schönes Exemplar geschenkt.

GERDA UND PETER GEBEL