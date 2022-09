Sie holten die Straßennamen nach Grünbach

Von: Friedbert Holz

Unter dem Gewölbe der früheren Stallungen im Schloss Grünbach fanden sich gut 100 Gäste zum Weinfest ein. © Roland Albrecht

Auch wenn der Regen das dritte Weinfest in den früheren Stallungen des Schlosses in Grünbach etwas langsam anlaufen ließ: Am Ende feierten doch noch über 100 Gäste bei Ochsenbraten, Gemüsegratin vom Wirt z’Riedersheim und diversen Getränken. Dazu gab’s Live-Musik, und später am Abend lud erstmals auch eine Bar zu Cocktails ein. Dass noch was geboten war, war auch gut so, feierte doch der Grünbacher Förderer- und Verschönerungsverein bei diesem Anlass sein 50-jähriges Bestehen. Wir blicken auf die bewegte Geschichte zurück.

Grünbach – Rund 100 Mitglieder zählt der seit 1972 bestehende Verein, der beim Weinfest noch einige seiner damaligen Gründungsmitglieder ehren konnte. So bekamen Georg Kaiser, Josef Hambeck, Anton Grabrucker, Josef Blattenberger und Dr. Conrad Binding vom Vorsitzenden Klaus Oehm jeweils eine Urkunde überreicht. Verhindert waren Alois Wandinger und Lilli Auer. Natürlich waren sie an diesem Abend besondere Gäste des Vereins, hatten sie sich doch viele Jahre lang um die Gemeinde verdient gemacht.

Die Gründungsmitglieder wurden dort geehrt (v. l.): Georg Kaiser, Anton Grabrucker, Josef Hambeck, der heutige Vorsitzende Klaus Oehm, Josef Blattenberger und Dr. Conrad Binding, alle aus Grünbach. © Roland Albrecht

„Nach der damaligen Neuordnung der Gemeinde Bockhorn wollte Grünbach als größter Ortsteil für sich den Bestand sichern, mit Aktionen und Initiativen das Leben im Dorf erhalten“, erinnert sich Oehm an die Anfänge. „Wir haben etwa Vorschläge für die Benennung der einzelnen Straßen gemacht, die es zuvor nicht gab, bis dato waren lediglich die einzelnen Häuser nummeriert. Seit 1973 gibt’s nun Straßennamen in Grünbach, viele davon benannt nach historischen Personen aus unserem Ort“, erzählt Oehm.

„Oder 1976: Da haben wir sehr erfolgreich verhindern können, dass die geplante Mülldeponie der Gemeinde zu uns kommt.“ Von 1990 bis 2001 bemühte sich der Vereins, ganz dem Inhalt seines Namens verpflichtet, aber vor allem um ein ansehnlicheres Ortsbild, ließ einen Brunnen nahe dem Schloss errichten. Auf Antrag des Vereins wurde auch eine Fußgängerampel an der stark befahrenen Bundesstraße installiert, und 2008 entstand der erste ortseigene Friedhof – zuvor waren die Toten nach Hecken gebracht worden.

Zudem bemühen sich die Mitglieder, „zu denen auch Ortsfremde gehören“, wie Oehm anmerkt, um die Grünanlagen im Dorf und um Ruhebänke, geben Gartenbesitzern Tipps für die richtige Pflege ihrer Anlagen. Auch um Spielplätze wird sich gekümmert, sowohl mit Geld als auch viel Eigenleistung.

Besonders am Herzen liegt den Verantwortlichen die Förderung der örtlichen Kultur. So wurden etwa Osterfeste für die Kinder organisiert, Frühschoppen an Mariä Himmelfahrt, Maibaumfest, Martinsumzüge, Weinfeste und Ausflüge. „Wir machen gerne leichte Bergwanderungen für Jung und Alt, laden zu Besichtigungen ein oder haben schon auf Bustouren Städte besucht, wie Würzburg und Venedig“, so Oehm über das breite Spektrum der Aktivitäten im Verein auf, der Mitglied im Landes- und Kreisverband Garten und Landespflege ist. „Wir wollen einfach für die Grünbacher da sein und das Miteinander weiterhin fördern, manchmal eben auch bei einem Weinfest“, sagt Oehm.