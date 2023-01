Sportheim, Ganztagsschule, Hochwasserschutz: Das sind Bockhorns Großprojekte

Bürgermeister blickt beim Neujahrsempfang auf anstehende Aufgaben – Junges Trio geehrt

Von Friedbert Holz schließen

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Bockhorn am Dienstagabend richtete sich der Blick in die Zukunft – und auf einige junge Mitbürger, die tolle Leistungen in Sport und Musik hingelegt haben.

Bockhorn – „Wir leben in keiner idealen Welt, es kommt auf uns an, wem wir vertrauen. Am besten ist es daher, auf Vernunft zu bauen und auf uns selbst“: Das sagte Bürgermeister Lorenz Angermaier, der wieder zahlreiche Bürger im Rathausfoyer begrüßte. Er gab zu bedenken, dass es „kein Immer-so-weiter geben kann“. Zwar hätten die Gemeinde und ihre Menschen die Herausforderungen der vergangenen beiden Jahre gut gemeistert, aber es gelte immer noch, nicht nur nach einfachen Lösungen zu suchen und sich nicht von Populisten verleiten zu lassen.

Eingehend auf die Leistungen in jüngerer Zeit erwähnte der Rathauschef die Erschließung des neuen Baugebiets Neuunterstrogn sowie des Gewerbegebiets, die Sanierung von Feuerwehrhaus und Bauhof in Bockhorn und den Kindergarten in Grünbach. Weitere Baugebiete würden zeitnah auch in Grünbach und in Kirchasch entstehen, hier werde bald auch ein neues Sportheim gebaut. Besonders kostenintensiv gestalteten sich demnächst der Hochwasserschutz in Grünbach und der Umbau der Grundschule Bockhorn zur Ganztgeseinrichtung: „Das wird bald der Ganztagslebensraum für unsere Kinder sein“, sagte Angermaier.

Trotz aller Anforderungen sehe er, dass Verwaltung und Gemeinderat „einen sehr pragmatischen Ansatz verfolgen“, wenn es um die Verwirklichung neuer Projekte gehe. In diesem Zusammenhang dankte er allen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, „das gibt unserer Gemeinschaft Halt und Kraft“.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer gab in seinem Grußwort zu verstehen, „dass das einzig Beständige die Verunsicherung ist“. Es sei auch für den Kreis schwierig, Prognosen für die weitere Zukunft zu erstellen, große gesellschaftliche Aufgaben stünden an. Als Beispiel nannte er vor allem das Klinikum, das trotz 15 Millionen Euro Defizit 2022 erhalten werden müsse. Das Gleiche gelte auch für die Bereiche Bildung und Soziales. Und er dankte jenen, die rund 600 Menschen aus der Ukraine privat untergebracht hätten, „das verdient großes Lob“.

Schließlich zeichnete Bürgermeister Angermaier drei junge Leute für besondere sportliche oder musikalische Leistungen mit Urkunde und Geschenk aus. Christian Irl aus Eitting hatte für den Verein Treu Bayern Kirchasch den ersten Platz bei den bayerischen Meisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr erreicht. Musikalische Erfolge können Lilly Angermaier (aus Bockhorn) und Severin Müller (Hecken) vorweisen: Die junge Dame belegte beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Violoncello den dritten Platz, beim gleichen Wettbewerb belegte der Nachwuchs-Musiker in der Kategorie Akkordeon den zweiten Platz.

Dass die Gemeinde tatsächlich viele junge musikalische Talente besitzt, belegte die Umrahmung der Feier. Unter der Anleitung von Musiklehrer Rüdiger Herrmann zeigten zunächst Severin Müller und Thomas Haindl bei einem Tango nuevo am Akkordeon ihr Können. Ihnen folgte, alle an der Querflöte, das Bockhorner Flötenquartett mit Katharina Triller, Lilly Angermaier, Maria Hörmann und Veronika Huber. Zum Schluss spielte dann das Flötenduo mit Carina Lämbgen und Julienne Dubois.

Ein kleiner Zwischenfall hatte kurz für Aufregung gesorgt, als ein älterer Mann offenbar wegen eines Schwächeanfalls das Foyer verlassen musste und von First Respondern der anwesenden Feuerwehr Grünbach betreut wurde, bis ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte.