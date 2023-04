Der coole Träumer von Bockhorn

Von: Friedbert Holz

Die biblische Geschichte von Joseph (Veronika Huber), hier im Bild eingerahmt von kleinen Mädchen, die gerade den Sternentanz vorführen, zeigt der Stella-Cadente-Chor derzeit im Pfarrheim Bockhorn. © Roland Albrecht

70 junge Mitwirkende erzählen im Familien-Musical „Joseph, ein echt cooler Träumer“ eine faszinierende Geschichte.

Bockhorn – Dass auch die Jüngsten einer Gemeinde das Jubiläum ihrer Kirche feiern können, zeigt das Familien-Musical „Joseph, ein echt cooler Träumer“. Denn zur 300-Jahr-Feier der Pfarrkirche Bockhorn haben 70 Kinder und Jugendliche vom Stella-Cadente-Chor eine biblische Geschichte nach Noten und Tanz einstudiert. Sie führen es derzeit im Pfarrheim auf.

Schon bei der Premiere am Freitagabend begeisterte die bunte und quirlige Sänger-Schar ihr Publikum. „Wir haben uns dieses Stück von Ruthild Wilson ausgesucht und mit zwei unserer Chöre seit drei Monaten geprobt: Der Intermezzo-Chor mit 20 Teenies im Alter von zwölf bis 15 Jahren spielt die Rollen, der Kinderchor mit 50 Mitwirkenden, sechs bis elf Jahre jung, kommentiert die Geschichte mit Liedern und Tanz-Choreografien und singt die Refrains.“ Gertie Angermaier, musikalische Leiterin von Stella Cadente, ist sichtlich stolz darauf, was ihre Schützlinge zeigen. Zwei weitere rührige Frauen haben ihr dabei wesentlich geholfen: Sigrid Pommer schrieb das aufwendige Textbuch zum Stück, Anke Greb übernahm die nicht immer einfache Theaterleitung.

Bei wechselnden Hintergründen und mit unzähligen bunten Kostümen, die mit viel Liebe kreiert wurden, wird die berührende Geschichte von Joseph, eben jenem coolen Träumer, aufgeführt. Der lebt mit seinen elf Brüdern in Kanaan und wird von seinem Vater überaus verhätschelt. Das gefällt den Geschwistern gar nicht. Erst werfen sie ihn in einen Brunnen, verkaufen ihn dann aber an eine vorbeiziehende Karawane, die vor allem durch ein lustiges Zwei-Kinder-Kamel im Passgang brilliert. Dem Vater sagen sie indes, dass ein wildes Tier ihren Bruder getötet habe.

Dabei hat Joseph (Veronika Huber mit brillanter Solo-Stimme) längst Ägypten erreicht. Dort macht er erst Karriere beim Hausverwalter des schmucken Pharao (Susanna Dubale), wird aber unschuldig ins Gefängnis geworfen, wo er Mundschenk und Bäcker des großen Herrschers trifft. Als er ihre Träume richtig deutet, wird er schließlich auch dem Pharao vorgeführt, den des Nachts schlechte Gedanken geplagt haben. Es sollte sein Glück sein: Denn durch eine treffende Vorhersage rettet er Ägypten vor einer Hungersnot, kann sich über Umwege sogar wieder mit seiner Familie versöhnen.

Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Darsteller ihre jeweiligen Rollen singen, die älteren sogar mit Headsets, auch wenn bei Monologen ihre akustische Zuschaltung manchmal etwas hakte. In Summe jedoch zauberten die Chöre, unterstützt von der Playback-Musik durch Klaus Wimmer, eine Stimmung in den Pfarrsaal, die vom Publikum mit Beifallsstürmen belohnt wurde. Nie wird diese Geschichte, die von Franziska Fisch erzählt und kommentiert wird, langweilig – ihr Redeanteil ist mit Abstand der längste, ein Kompliment für das Bewältigen dieser Textmenge.

Jedes Kapitel dieses Epos aus dem Alten Testament hat ein eigenes, tragendes Lied, mit Inbrunst selbst von den Kleinsten vorgetragen. Meist folgt danach ein Tanz, je nach Thema etwa zu Schäfchen auf dem Feld, aber auch Bauch-, Stern-, Ernte- oder Traumdeuter-Tänzerinnen wirbeln über die Bühne, stets mit originellen Kostümen, und geschminkt von Susanne Thomaschowski sowie Doreen Graf.

„Es war viel Probenarbeit nötig, um das Ergebnis zu erreichen, wie es das Publikum nun zu sehen bekommt“, zieht Leiterin Angermaier zufrieden Bilanz nach der Premiere. Sie gibt zu, dass die geballte Schar der singenden Kinder und Jugendlichen manchmal auch ihre Reiz-Grenze angetastet habe. Und sie freut sich darüber, dass von Seiten der Eltern viel Verständnis für das zeitlich anspruchsvolle Programm entgegen gebracht worden sei.

Ihre Freude wäre perfekt, wenn die drei noch folgenden Auftritte des Familien-Musicals (28./29. April um 18.30 Uhr, 30. April um 17 Uhr) ebenfalls ausverkauft wären: „Es gibt noch Karten, und eine Bewirtung obendrein.“ Aber allein das Stück und seine Umsetzung durch die vielen jungen Sangeskünstler – „Ihr seid eine tolle Truppe“ – ist einen Besuch im Pfarrheim wert.