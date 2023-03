Supermarkt und Wohnraum für Bockhorn

Von: Friedbert Holz

So könnte er mal aussehen: Die Skizze gibt eine Vorstellung vom künftigen Bockhorner Edeka-Markt, der sich auf 1200 Quadratmetern erstrecken soll. © Gemeinde Bockhorn

Wenn der gedachte Zeitplan ohne größere Probleme eingehalten wird, kann man im Sommer 2025 in einem neuen Supermarkt in Bockhorn einkaufen. Hinzu kommt viel Platz für neuen Wohnraum.

Bockhorn – Das Projekt, ein so genannter Vollsortimenter der Firma Edeka mit einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern, stellte Bürgermeister Lorenz Angermaier in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend vor. Damit wird aber nicht nur eine schon seit langem gewünschte Nahversorgung im Ort realisiert. Auf dem Areal entsteht auch neues Bauland.

„Viele Gespräche mit dem Grundstückseigentümer, dem Projektentwickler und dem Gemeinderat in geschlossenen Sitzungen waren vorausgegangen, jetzt aber hat der Plan die Reife, veröffentlicht zu werden“, erklärte der Rathauschef, der laut seinem Stellvertreter Dr. Thomas Fisch (beide FW) „ein echtes Filetstück“ an Land ziehen konnte.

Das Grundstück liegt an der Unteren Hauptstraße, genau gegenüber dem sanierten Bautrakt von Feuerwehr und Bauhof. Die besagte Fläche ist zwar noch nicht im Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgewiesen. Doch noch in diesem Jahr sollen nicht nur Verträge mit dem Grundstücksbesitzer geschlossen werden, sondern auch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des erforderlichen Bebauungsplans für das neue Projekt erfolgen.

Die Lage des Areals an der Unteren Hauptstraße und seine Aufteilung zeigt diese Grafik. Die Fläche befindet sich gegenüber von Feuerwehr und Bauhof auf der anderen Straßenseite. © Gemeinde Bockhorn

Die Gemeinde hat dabei vor, eine Hälfte des Grundstücks dem Projektentwicklungsbüro Schiller Projekt Bau aus Ingolstadt zu vermitteln. Dieses Unternehmen kauft seinen Anteil vom Eigentümer (rund 5000 Quadratmeter) direkt und trifft alle Verhandlungen mit dem Versorger Edeka. Es erwirbt zudem ein weiteres Stück Land, rund 7000 Quadratmeter groß, um dort etwa 30 Wohneinheiten bauen zu können. Schließlich ist die Firma Schiller auch verantwortlich für die Erschließung ihrer insgesamt rund 12 000 Quadratmeter, für den Bau eines Gehwegs entlang der Unteren Hauptstraße Richtung Unterstrogn sowie für eine eventuell benötigte Linksabbiegespur auf der Landkreisstraße ED 27 hin zum Supermarkt.

„Damit“, so Bürgermeister Angermaier, „geben wir unseren Bürgern nicht nur die Möglichkeit, endlich bei einem Vollsortimenter einkaufen zu können, jetzt können auch wieder einige weitere Menschen zuziehen. Somit ist diese Fläche sinnvoll genutzt, wir gehen schonend mit ihr um, was eine Versiegelung betrifft, und wir erhalten so auch unseren dörflich-ländlichen Charakter“.

Doch damit noch nicht genug: Die südliche, mit rund 17 000 Quadratmetern etwas größere Hälfte des neuen Grundstücks wird die Gemeinde selbst erwerben. „Damit schaffen wir eine generelle Baulandbevorratung für den öffentlichen Bedarf, legen hiermit einen Teil unseres Vermögens an.“

Bockhorn hat damit nicht nur die Planungshoheit für ein weiteres wichtiges Areal in der Gemeinde. Denn mit den finanziellen Rücklagen wird in Bauland investiert, das zu einem späteren Zeitpunkt wieder an interessierte Bauwerber abgegeben werden kann. „Und so haben wir ein Gesamtergebnis von öffentlichem Interesse erreicht“, wie der Bürgermeister das Projekt bewertet.

Um dahin zu kommen, ist – neben der Flächennutzungsplan-Änderung – ein neuer Bebauungsplan nötig, dessen Satzungsbeschluss nach Vorstellung der Verwaltung bis Mai nächsten Jahres erfolgt sein könnte.

Für das vierte Quartal 2024 wird die Erschließung des Areals durch den Projektentwickler angepeilt, und der neue Einkaufsmarkt könnte dann im Sommer 2025 eröffnet werden.