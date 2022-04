„Teuerungsrate, dass uns schwindlig wird“

CSU-AG zur aktuellen Lage in der Landwirtschaft – Hamburger neuer Kreisvorsitzender

Vom Stellvertreter zum Vorsitzenden: Einstimmig wurde Michael Hamburger in der Jahreshauptversammlung der CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AG ELF) im Landgasthof Bauer in Kirchasch zum Kreisvorsitzenden gewählt.

Kirchasch – Der 44- jährige Bay-Wa-Außendienstarbeiter und Nebenerwerbslandwirt lebt mit seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter (9) in Buch am Buchrain und tritt die Nachfolge von Landwirt Josef Lohmaier (56) aus Unterthalham an, der den 112 Mitglieder starken Kreisverband acht Jahre lang geführt hat.

Hamburger ist es ein großes Anliegen, die Landwirtschaft der Region erfolgreich in die Zukunft zu begleiten. Zur aktuellen Lebensmittelversorgungslage sagte er: „Die Stilllegung von vier Prozent unserer wertvollen Ackerfläche ist hinsichtlich der prekären Versorgungslage gesellschaftlich nicht darstellbar. Wenn auch wir in Deutschland voraussichtlich nicht die größten Probleme haben werden, so wird die Nahrungsmittelversorgung in der Dritten Welt ein Thema sein. Weitere Flüchtlingsströme sind programmiert – und das wegen Hunger.“

Der bisherige Kreisvorsitzende Lohmaier blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Höhepunkte seien die Kreisvorsitzenden-Konferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, der Frühschoppen dahoam zur Bundestagswahl und ein Termin mit Ministerin Michaela Kaniber in Pretzen gewesen, wo es um die Anbindehaltung ging. Lohmaier stellte zudem den Kassenbericht für den verhinderten Kassier Bernhard Bauder vor. Demnach ist der Kassenstand seit 2019 wegen Ausgaben für Werbemittel für die Bundestagswahl von 4323 Euro auf 1975 Euro geschrumpft.

Um die große Politik ging es bei Oberbayerns AG-ELF-Bezirksvorsitzendem Rupert Staudhammer. „Bundeskanzler Scholz hat von einer Zeitenwende gesprochen, doch aktuell ist kein Stein mehr auf dem anderen. Die Produktionspreise sind rasant gestiegen“, beklagte er und ergänzte: „Wir wollen eine vielfältige Landwirtschaft mit Biobetrieb, Schweinemästern und Milchviehhaltern, wir brauchen eine Wertschätzung und Wertschöpfung.“ Deshalb stellte er drei Forderungen an die Politik: „Weg mit der unsinnigen 170er Dünge-Regelung, die sinnlose Stilllegung von vier Prozent der Ackerflächen in Form von Brache ist nicht hinzunehmen, genauso die geforderte Weidehaltung.“

In der Versammlung stellte sich auch der Reinhard Menzel vor, der seit vorigem Jahr das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding leitet (wir berichteten). Er wolle „die Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft rücken“, sagte Menzel und kündigte an, sich künftig „auch draußen blicken zu lassen.

Landrat Martin Bayerstorfer freute sich, dass die Erdinger Landwirtschaftsschule als Zukunftsstandort nach der AELF-Zusammenlegung gehalten werden konnte. Ebenso blieben die Hauswirtschaftsschulen Ebersberg und Erding im Dienstgebiet heimatnah erhalten.

Zur Flächenversiegelung sagte Bayerstorfer, es gebe keinen anderen Landkreis mit einer derart großen landwirtschaftlichen Nutzfläche (69,7 Prozent) wie Erding. „Wir verplempern Fläche“, meinte er zum Thema Bauen. Deshalb habe er die Grundlage geschaffen, die den Gemeinden den Spielraum geben, Gewerbegebäude mit Keller und drei Geschossen zu errichten.

Passend dazu hatte Bayerstorfer aktelle Zahlen dabei: So verschlang 2021 die Wohnbebauung 14,3 Hektar, Gewerbebauten 3,3 Hektar und die Landwirtschaft 10,1 Hektar. „Es muss unser Ziel sein, gute landwirtschaftliche Flächen zu erhalten“, sagte der Landrat. Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage prognostizierte er: „Wir alle werden einen volkswirtschaftlichen Schaden haben, der sich bis in die Privathaushalte auswirkt, eine Teuerungsrate, dass uns schwindlig wird. Die Landwirtschaft ist mit explodierenden Nahrungsmittelpreisen dabei die Antriebsfeder für eine Rieseninflation.“

Der neue ELF-Vorstand

Kreisvorsitzender:

Michael Hamburger Stellvertreter: Caroline Brielmair, Konrad Zollner

Schatzmeister: Josef Lohmaier

Schriftführer: Anja Eckmüller

Beisitzer: Sabine Berger, Alois Angermaier, Zeno Kern, Robert Grimm, Lorenz Oberndorfer und Johannes Mundigl

Kassenprüfer: Hans Schwimmer und Josef Keilhacker

Thomas Obermeier