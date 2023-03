Theaterverein Bockhorn: Der Teufel mit der Schnaps-Allergie

Von: Friedbert Holz

Teilen

Auf Bockhorns Bühne war der Teufel los (v. l.): Senta (Johanna Herrling), Nepomuk (Christian Eiser), Bertl (Johannes Bartl), die Ungerin (Edeltraud Kaiser), Graf Ferdi (Hans Bartl) und Luziferius Sparifankerl (Franz Herbst). © Roland Albrecht

Der Theaterverein Bockhorn begeistert mit dem Schwank „Deifi Sparifankerl“. Ein höllisch-heiteres Vergnügen.

Bockhorn – Nach langer Durststrecke konnte der Theaterverein Bockhorn wieder aufspielen. Diesmal zeigt er den höllisch-heiteren Schwank „Deifi Sparifankerl“ in drei Akten. Schon bei der Premiere war der Saal im Pfarrheim ausverkauft. Zwei weitere Vorstellungen und eine Sonderaufführung für die Bewohner des Fendsbacher Hofes folgen noch. Viel Spaß ist dabei garantiert.

Es rumpelt ordentlich, als die resolute Großmutter aus dem Off (Christa Rutzmoser) dem kreuzfidelen, typisch bayerischen Teufel Luziferius Sparifankerl (großartig in Mimik und Bewegung: Franz Herbst) den Auftrag erteilt, den braven Ziegenbauern Bertl (Johannes Bartl) zu einer Straftat zu verführen. Denn ihr Bosheitskonto braucht dringend ein weiteres Opfer, sonst endet sie unwiderruflich als Teufelshandpuppe in einem Kasperletheater.

Also muss der „Luki“, wie er sich selbst nennt, Bertl und dessen Schwester Senta (Johanna Herrling) in ihrem ärmlichen Häuschen aufsuchen. Während der geistig eher aufgeräumte Bertl, nach Definition seiner Schwester „wie a Matrazn, nix drin außer Stroh“, gerade erst den geliebten Hund von Graf Ferdi von Falkenkamm (Hans Bartl) angeschossen hat, durchblickt Senta recht schnell das wahre Wesen des Teufels. Der schwärmt vom guten bayerischen Essen, ist dann aber sehr enttäuscht, als sie ihm nur eine Konserve serviert.

Inzwischen versucht der steife Graf immer wieder, seine Liebschaft Senta zu busseln, forscht Bertls Kumpel Nepomuk (Christian Eiser) nach dem Gewehr, das aber nicht richtig schießt. Er will den Ziegenbauern dazu verführen, zusammen mit ihm wertvolle Pferde des Grafen zu entführen, hat dazu den Auftrag einer bislang unbekannten Frau.

Während die beiden ins Wirtshaus gehen, „um den letzten Zweifel an der Tat wegzusaufen“, kommen zwei Damen des Ortes auf die Bühne: die Goldtalerin (Verena Fröschl), reichste Bäuerin der Gegend, aber unglücklich verheiratet. Und die Blechhoferin (Maria Bart), ein mannstolles Weib, das die Stammtischbrüder angeblich nicht nur vom Gesicht her kennt. Vor allem sie ist gespannt auf Luki, der zuvor schon kess die Goldtalerin angemacht hatte. Und schließlich ist da noch die Ungerin (in einer Traumrolle: Edeltraud Kaiser), die eine „partielle Amnesie“ vorgibt und von nichts eine Ahnung haben will.

Als Senta erfährt, dass ihr Bruder bei der vom Teufel geforderten Straftat verletzt werden könnte, sinnt sie einen cleveren Plan aus. Denn das sympathische Höllengetier hat neben hübschen Frauen eine weitere Schwäche. Es verträgt keinen Schnaps, vertreibt ihn stets mit einem lauten „Weiche von mir, Enzian!“ In der Folge soll ihm seine Gier nach gutem Essen zum Verhängnis werden, aber auch die Ungerin entpuppt sich plötzlich als gar nicht so blöd, „obwohl das doch das beste Alibi für alles sein kann, wie auch in der Politik“, wie sie verschmitzt meint.

Selbstverständlich endet schließlich alles im Guten, wenn auch in einem unerwarteten Finale, in dem alle Beteiligten zu ganz neuen Einsichten kommen – und einer sogar ins Gefängnis. Dann hat auch Luziferius seine Ruhe, nachdem er fast zwei Stunden lang wie ein wild gewordener Derwisch über die Bühne im Pfarrheim getobt ist.

Zwei Akteure werden zum Schluss sogar noch nass, denn Johanna Herrling und Spielleiterin Lisa Freitsmiedl werden zu ihrer Überraschung mit Sekt überschüttet – als Anerkennung für eine gelungene Premiere und Zeichen der Bühnenreife. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Lilly Angermaier und Maximilian Mair, der vor Beginn der Vorstellung auch moderierte, als „Nachwuchsteufel“.

Noch zwei Mal spielt die Theatertruppe ihr Stück, am Freitag und Samstag, 24./25. März, jeweils um 20 Uhr. Restkarten gibt’s an der Abendkasse. Und für die Bewohner des Fendsbacher Hofes wird am Mittwoch, 22. März, eine Vorstellung arrangiert, die Metzgerei Schachtl aus Erding spendiert Speis und Trank.